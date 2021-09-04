В Казани началась церемония открытия I Игр стран СНГ

В Казани началась церемония открытия I Стран СНГ. Онлайн-трансляцию мероприятия можно увидеть на сайте соревновании.

Напомним, в церемонии открытия примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Мероприятие проходит на открытом воздухе в формате театрализованного шоу, которое отразит многообразие истории и традиций стран-участниц СНГ.



Фото: пресс-служба Минспорта РФ

По итогам первого соревновательного дня россияне оказались на первом месте в медальном зачете. Наши спортсмены завоевали 19 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых, всего — 29.

В Казань приедут спортсмены из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

