Гражданская война в Испании, Вторая мировая, любовь и музыка

Альберт Бертран Бас в своем дебютном романе «Память — это ты», основанном на воспоминаниях деда, соединил историю, приключения и взросление

Фото: Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Дебютный роман «Память — это ты» Альберта Бертрана Баса вышел в Испании в 2021 году. На тот момент деду писателя было 96 лет. Воспоминания о своей юности, всплывающие в памяти, он рассказывал внуку. Подкреплением стал дневник, который в те давние дни вел его брат Мануэль. Писатель Альберт Бертран Бас слушал эти рассказы много лет и увидел в них материал для романа.

Автор собрал реальные приключения своего деда, добавил к ним несколько вымышленных сюжетов и приправил эпической историей любви. Результатом стал роман «Память — это ты» — захватывающая книга, которая не претендует на статус исторического романа, а скорее на великое приключение, происходящее в хаотичных моментах, когда ничто не кажется невозможным.

Дедушка писателя пытался пересечь границу и сбежать во Францию, но заболел и чуть не умер. Его приютила семья фермеров, живущая в горах. Прадедушка Баса был пленником на корабле «Уругвай», который использовали как тюрьму во время Гражданской войны. У деда писателя была история, связанная с машиной Франко. Он устроил в ней сиесту, когда работал на заводе во время военной службы, тогда ему поручили заняться ремонтом «Мерседеса», подаренного Франко Гитлером.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В пятнадцать я пешком пересек Пиренеи, отправляясь в изгнание. Я вырос сиротой на улицах Барселоны и касался смерти в темницах «Уругвая». Я пил с Хемингуэем, приветствовал Гитлера и занимался любовью в автомобиле Франко. Мне стреляли в спину, и мне стреляли в сердце. <...> Я пил допьяна, смеялся до слез, мечтал, воровал и убивал. И я влюблялся. Трижды. В одну и ту же женщину. Вот моя история. Вот моя одиссея.

Так начинается роман и история вымышленного персонажа по имени Гомер. Ему пятнадцать лет, он единственный ребенок в богатой семье из Барселоны. Гомер потерял всех близких в начале Гражданской войны в Испании, мать убита, отец пропал. Жизнь подростка превращается в борьбу — как внутреннюю, так и внешнюю — за выживание, одиночество и самопознание. В попытках найти отца, Гомер никогда не забывает о неукротимой Хлое, девушке с фермы, которая спасла ему жизнь и навсегда оставила след в его душе. Несмотря на то что оба принадлежат к разным мирам, их жизни переплетаются на протяжении десяти лет.

Жизнь Гомера меняется до неузнаваемости. Оставшись в одиночестве, он борется за выживание во враждебном городе, где опасностей больше, чем на фронте. Вооружившись своей незаменимой гитарой, он пытается найти отца. Через глаза Гомера читатель становится свидетелем истории Испании, встреч с такими персонажами, как Роберт Капа, Эрнест Хемингуэй и генерал Франко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

История Гомера — это история многих молодых испанцев, потерявших свое будущее из-за конфликта, в который их втянули и не спросили об этом. Их жизни были украдены из-за ненависти, которую испытывали друг к другу те немногие, кто считал себя властителями всей страны. Гомер — это чистый лист, на котором можно написать историю любого, чье будущее должно было быть иным.

Роман «Память — это ты» написан от первого лица, история показана через внутренний нарратив главного героя, что дает читателю более субъективное представление о происходящем. Однако в тех частях книги, которые сосредотачиваются на Хлое, появляется внешний рассказчик, который дает более объективную информацию. Роман сохраняет линейный временной ход и лишь изредка использует воспоминания или флешбэки, чтобы предоставить информацию о произошедшем. В книге встречаются яркие сцены, которые полностью погружают в события. Рассказчик уходит на второй план во время интересных диалогов, в которых персонажи раскрываются более полно.

Гомер и Хлоя — главная пара романа, хотя они сохраняют свою автономность на протяжении всей истории. Гомер вырос под защитой состоятельной семьи, он был вынужден внезапно столкнуться с конфликтом в стране. Хлоя — сильная и решительная девушка, которая не колеблется бороться за то, во что верит. Когда их пути пересекаются, несмотря на различия, они не могут не чувствовать, что между ними есть какая-то связь, от которой не уйти.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С течением времени, когда Гомер возвращается в Барселону на поиски отца, в его жизни появляются другие люди, которые не в меньшей мере, чем Хлоя, влияют на его судьбу и решают его будущее. Кроме того, Гомер становится свидетелем истории Испании и практически всего мира, сам не зная об этом. Читатель видит, как Гомер борется с «красными» и как борется с «националистами». Видит его во франкистской униформе, а потом приверженцем республиканцев. Читатель видит Франко и Гитлера, а также погружается в легенду о золоте королевства Акрам. Наблюдает, как Гомер читает стихи Неруды или поет песни у могил на барселонском кладбище.

Кстати, о Барселоне. В большей части романа «Память — это ты» действие разворачивается в Барселоне времен Гражданской войны и послевоенного времени. Альберт Бертран Бас смог передать все эмоции, которые испытывает город, полный контрастов. Иногда спокойный, иногда шумный. Полный волшебства, светлый и темный. Здесь нищета и страх на улицах соседствуют с роскошью и изобилием. Читатель может насладиться морским бризом, как если бы сейчас находился в Барселоне. Писатель переносит в сцены, в которых читатель блуждает по улицам вместе с Гомером и его гитарой, пока тот без конца нашептывает одну и ту же песню и участвует в налетах партизан. Автор ставит нас в центр интриги, заставляя стать участником происходящего.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще один важный момент, который нужно отметить. На страницах романа попадается довольно много литературных отсылок — от Жюля Верна до Пабло Неруды. На протяжении всего чтения чувствуется любовь к литературе и ее силе переносить нас в другие миры, заставлять мечтать и проживать другие жизни. Все это очень динамично представлено в романе. Возможно, здесь сказывается опыт Баса как сценариста. В одном из интервью он рассказывал, что начал писать эту историю, когда учился в аспирантуре по сценарному мастерству в Нью-Йорке. Изначально это должен был быть сценарий к фильму. Работа над ним длилась два года, но многие киностудии отказали из-за дорогой реализации. Тогда появилась идея расширить историю до романа, где нет ограничений на производство спецэффектов.

В итоге перед нами роман «Память — это ты». Это повествование о годах, которые, безусловно, имеют конкретный исторический контекст, следуют фиксированной временной линии, но то, что рассказано, совершенно универсально. Это жизнь подростка, оставшегося в одиночестве посреди войны. И единственное, что он умеет, — играть на гитаре, любить блондинку с гор и знать, что хочет найти отца. Одновременно это история каждого из нас: любовь, утрата, стремление найти близкого, узнать себя. В этом перевернутом мире, созданном Альбертом Бертраном Басом, есть многое, во что можно погрузиться.

Издательство: «Фантом Пресс»

Перевод: Анна Уржумцева

Количество страниц: 496

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор Telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».