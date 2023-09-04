«Реконструкция здания — наша мечта»: Мензелинский театр в ожидании обновления

Фото: скриншот realnoevremya.ru страницы сайта rus.minzalateatr.ru

В Татарстане планируют реконструировать Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева. В последний раз в историческом здании, которое имеет статус памятника как объект культурного наследия, капитальный ремонт проводили в 1999 году. Подробнее о масштабном обновлении первого государственного колхозно-совхозного татарского театра и временном доме для артистов — в нашем материале.

«Проект на стадии экспертизы»

В Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева готовятся к реконструкции. Сроки начала строительных работ пока неизвестны, но проект уже прошел государственную историко-культурную экспертизу и получил положительное заключение. Здание является объектом культурного наследия регионального значения 1894 года постройки — здесь размещалась народная аудитория.

— Реконструкция театра — это наша мечта. В последний раз большой капитальный ремонт был проведен в 1999 году. В тот год 4 июня отремонтированное, практически новое здание открыл первый президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. В последующие годы проводился лишь косметический ремонт, — рассказал «Реальному времени» директор ГАУК РТ «Мензелинский государственный татарский драматический театр имени Сабира Амутбаева» Ильнур Гайниев.

По его словам, остается дождаться, когда проект реконструкции культурного учреждения войдет в федеральную или республиканскую программу. Пока же театр живет привычной жизнью.



— Все решения будут приняты по факту. Когда будут определены сроки ремонта, можно будет подумать о том, где будет работать труппа театра во время реконструкции. В районе достаточно социальных объектов со сценой, которые подходят для этого, к тому же есть большое здание Дома культуры. Проблем с этим быть не должно, — убежден руководитель Мензелинского театра.

Здесь провозгласили Советскую власть

В конце августа были опубликованы результаты проведенных историко-архивных и натурных исследований здания, которые показали, что здание имеет историческую ценность как объект культурного наследия, являющийся подлинным источником информации о становлении и развитии татарского театра. Здесь 14 ноября 1917 года на собрании граждан была провозглашена Советская власть. Затем, в 1935 году, открылся колхозно-совхозный театр, впоследствии ставший первым государственным колхозно-совхозным татарским театром в регионе.

«Объект сохранил свою историческую роль в пространстве региона, связан с историей развития татарского театрального искусства», — говорится в заключении.

Начавшуюся в 1985 году реконструкцию театра удалось продолжить в 1995 году, благодаря обращению коллектива и руководства театра к первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву. В результате ремонт здания шел под его патронажем. В 1999 году состоялось торжественное открытие знакового учреждения культуры при участии Шаймиева, и театр получил долгожданное здание, технически оснащенное, со всеми необходимыми службами.

В 1999 году состоялось торжественное открытие тетра при участии Минтимера Шаймиева. скриншот realnoevremya.ru страницы сайта rus.minzalateatr.ru

Народная аудитория, одна из старейших библиотек и первый татарский колхозно-совхозный театр

Историческое здание Мензелинского государственного татарского драматического театра имени Сабира Амутбаева известно как здание Народной аудитории, которое было построено в 1894-м на средства Уфимского земства. Помещения использовались для работы с общественностью в просветительских целях. Здесь проходили самые разнообразные лекции. Зачастую литературно-музыкальные вечера и просветительные лекции использовались политическими партиями для пропаганды своих идей. В бурный период смены власти в нашей стране народная аудитория стала местом кипения политических страстей. Так, 14 ноября 1917 года в здании народной аудитории Мензелинска была провозглашена Советская власть.

С 1900 по 1910-е годы в фойе Здания народной аудитории располагалась библиотека. Мензелинская центральная библиотека — одна из старейших в республике. Она была основана в 1897 году (по некоторым данным, в 1893 году) преподавателем математики городского четырехклассного училища Дмитрием Егоровичем (Георгиевичем) Пушковым, а первым библиотекарем была его жена Александра Павловна. Книжный фонд составляли издания из личной библиотеки Пушковых и книги, преподнесенные в дар уездной интеллигенцией, в основном мензелинцами.

скриншот realnoevremya.ru видео с сайта rus.minzalateatr.ru

С 1935 года в здании народной аудитории открылся первый государственный татарский колхозно-совхозный театр. В 1920-е годы татары-интеллигенты всячески стремились к просвещению всего татарского народа, в том числе — сельского. Весомый вклад в развитие татарского театра внес драматург и артист Анас Камал (сын Галиаскара Камала). В восточных районах благодаря его деятельности формировались театральная самодеятельность и межрайонные колхозно-совхозные театры: Кузкеевский театр и «Театр Шонкара» в Мензелинске.

Далее в 1936 году решением Наркомпроса ТАССР был создан государственный Мензелинский колхозно-совхозный театр. Его главным режиссером и директором был назначен 28-летний Сабир Амутбаев (выпускник Московского ГИТИСа 1935 года и артист Академического театра имени Г.Камала), создавший театр с собственной школой, бессменно руководивший им 32 года. За три года своей сценической жизни Мензелинский театр стал самым сильным творческим коллективом среди колхозно-совхозных театров Татарстана.