День в истории: первая татарская газета, основание Одессы и окончание Второй мировой войны

Чем примечательна дата 2 сентября?

Фото: realnoevremya.ru/с выставки «Евгений Халдей. Знамя Победы»

Сегодня, 2 сентября, в России отмечают профессиональный праздник сотрудники Росгвардии и патрульно-постовой службы полиции МВД. В разные годы и столетия в этот день началось строительство города Одессы, выпустили первый номер татарской газеты «Нур», появился почетный знак особого отличия военнослужащих — «Маршальская звезда», закончилась Вторая мировая война. Родились в этот день этнограф и губернатор Александр Гейнс, радиохимик Фредерик Содди, писатель-фантаст Александр Казанцев, пионер ракетно-космической техники Валентин Глушко, народные артисты СССР Евгений Леонов и Валентин Гафт. Умерли писатель Джон Толкин, археолог Алексей Бобринский, основатель современных Олимпийских игр Пьер де Кубертен, первый президент Северного Вьетнама Хо Ши Мин, киноактриса Ада Войцик, переводчик Корана Валерия Иман Порохова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Выход татарской газеты в Санкт-Петербурге



2 сентября 1834 года родился Александр Гейнс, который начал свою службу прапорщиком в артиллерийской бригаде. Он также был казанским губернатором в 1880—1882 годы. Ранее изучал особенности ведения хозяйства в казахской степи и обычное право казахов, оставив после себя работу под названием «Киргизские очерки».



В Санкт-Петербурге 2 сентября 1905 года был выпущен первый номер газеты на татарском языке под названием «Нур». Ее изданием занимался просветитель и журналист Атаулла Баязитов. Газета «Нур» выпускалась с 1905 по 1914 годы. В честь ее основателя на Большом проспекте Петроградской стороны, 45, установлена мемориальная доска.



В этот день в 1908 году родился Валентин Глушко, основоположник советского жидкостного ракетного двигателестроения и один из пионеров ракетно-космической техники. Глушко трудился в Казани, где был главным конструктором КБ 4-го Спецотдела НКВД и главным конструктором казанского ОКБ специальных двигателей.

«Маршальская звезда»



Постановлением ВЦИК 2 сентября 1918 года был создан Революционный военный совет как высший коллегиальный орган руководства обороной страны. Первым председателем этого совета стал Лев Троцкий.



realnoevremya.ru

В этот день в 1923 году Центральное административное управление НКВД опубликовало «Инструкцию постовому милиционеру». Документ регламентировал общие положения о постовой службе, а также права и обязанности ее работников. В 2002 году дату решили сделать праздником, как День образования патрульно-постовой службы полиции МВД России.

2 сентября 1941 года был введен почетный знак различия высших воинских званий под названием «Маршальская звезда» в СССР, которую условно называли звездой «большого» типа. Через 2 года в стране учредили «Маршальскую звезду» (условно «малого» типа) для маршалов артиллерии, авиации и бронетанковых войск. Награду упразднили в 1997 году.



2 сентября в нашей стране отмечают День российской гвардии, который был учрежден в 2000 году по указу президента России Владимира Путина. В этот день отмечают важную роль гвардейцев в защите национальных интересов и обеспечении безопасности страны.



Максим Платонов/realnoevremya.ru

Окончание Второй мировой войны



В этот день в 1794 году по распоряжению Екатерины II на месте турецкой крепости Хаджибей начали строить новый портовый город — Одессу. Перед тем как приступить к выполнению указа, отслужили молебен и освятили строительные площади. Только после этих обрядов в основание города-порта на Черном море забили первые сваи. Руководили работами военный и государственный деятель Осип Дерибас и инженер Франц Деволан.

2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война с подписанием соглашения о капитуляции Японии. При подписании документа присутствовали представители Франции, Нидерландов, Китая, Австралии, Новой Зеландии.



2 сентября 1990 года после ратификации 20 государствами вступила в силу Конвенция о правах ребенка — первый и основной международный документ в сфере защиты прав детей. Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. Согласно ее положениям, ребенком признается «каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста». Для их защиты государства, подписавшие конвенцию, взяли на себя обязательство «обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия».

Это лишь некоторые события, произошедшие в прошлом в этот день. Каждое из них имеет свою историческую и культурную значимость.

