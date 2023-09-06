Как подмосковные города отдавались в удел наследным принцам Казанского ханства

Из истории дипломатических отношений между Москвой и татарским миром, часть 2

Как выстраивались дипломатические отношения Москвы с татарским миром и почему становление Московского княжества и его трансформация в империю во многом было определено отношениями с соседними тюрко-мусульманскими ханствами? Во второй половине XV века из 55 послов и гонцов в Посольском приказе на крымском направлении 22 служивых были татарами. Подробнее об этом продолжает рассказывать старший научный сотрудник Института истории им. Марджани, кандидат философских наук Айдар Хайрутдинов. В своих статьях эксперт ссылается на труды известного российского историка и археографа Николая Бантыш-Каменского.

Первая часть публикация заканчивалась предложением «о перемирии с польским королем и Казанским царем Махмет Аминем [татарск.: Мөхәммәтәмин]». В нем внимание привлекает форма написания титулов глав государств: польский король (строчными буквами) Казанский царь (с заглавной буквы). Внимательный читатель заметит, что подобный нюанс характерен для большинства документов, представленных в Реестре.



Здесь же необходимо отметить, что упомянутый выше царевич Абдыль Летиф [татарск.: Габделлатыйф], а также его брат царевич Мухаммад-Амин являются сыновьями казанского хана Ибрагима и его супруги царевны Нурсултан [татарск.: Нурсолтан]. После смерти Ибрагима в 1479 г. Нурсултан в 1480 г. вышла замуж за крымского хана Менгли Гирея [татарск.: Миңлегәрәй] и переехала из Казани в Бахчисарай. Вместе с матерью ко двору крымского хана отправились оба царевича. По достижении казанскими принцами совершеннолетия Менгли Гирей отправил их на службу российскому государю, с которым у хана, надо отметить, были весьма хорошие отношения. Абуллатифу и Мухаммед-Амину в Москве был оказан достойный прием и им в удел были даны города Звенигород и Кашира. Это были коренные города Московского княжества.

По завещанию московских удельных князей, Кашира передавалась по наследству старшему сыну, а Звенигород — второму сыну Московского князя. Удивительно, но факт, что подмосковные города отдавались в удел наследным принцам Казанского ханства, которые затем восходили на его престол. Мухаммад-Амин занимал казанский престол три раза: в 1484—1485-м, в 1487—1495-м и в 1502—1518-м. Абдуллатиф занимал казанский трон в 1495—1502 гг.

Татарин-толмач в османском посольстве. Фото из архива Ш. Тайлига предоставлено realnoevremya.ru Институтом истории/татаровед.рф

Тем временем читаем «Реестр» далее и видим, что в 1515—1516 гг. в отношениях между Крымским ханством и его данником в лице Московского княжества имели место следующие события:



отправление в Крым российского гонца Кожуха Карачаева для разведания о смерти Менли Гирея царя и поздравления Магмет Гирея [татарск.: Мөхәммәтгәрәй] со вступлением на Крымский юрт; отправление в Крым к Махмет Гирею царю Чюры Албазева с уведомлением о будущем в Крыме российским посольстве; приезд из Крыма гонца Омира [татарск.: Гомәр] присланного для препровождения из Кафы бывшего в Турции Российского посла Василья Коробова и для извещения о следующем в Россию Крымском посольстве; Приезд посла Итяк Тархана с прошением об отпуске в Крым Абдыль Летифа для препровождения матери своей (Нурсолтан, — прим. А.Х.) в Мекку; отправление в Крым российского гонца Байкулы Олферова с объявлением с объявлением о благополучном прибытии посла Итяк Тархана и Василья Коробова; приезд в Россию от царевича Ахмат Гирея гонца Качима с уведомлением государя о непринуждении Крымского царя к нарушению мира с Россией; отправление в Крым гонца Неболсы Кобякова с выговором за нападение Богатырь [татарск.: Баһадир] Гирея царевича на российские окраины; приезд в Россию посла Авелших Зоды [татарск.: Әбелшәаех-Задә] с извинениями о нападении Богатыря Гирея царевича на российские окраины.

В 1517—1519 гг. на дипломатическом поприще состоялись следующие события

Приезд в Москву Крымского посла Кодояр Мурзы Ивачева с приглашением о наступлении общими силами на Астрахань. Отправление в Крым российского гонца казака Келдиша Карачена с выговором за нападение татар на Тулу и с известием о смерти Абдыль Летифа царя.

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1533—1539 гг. были особенно богаты событиями на московско-бахчисарайском дипломатическом поле



Перечислим лишь некоторые из них.

1. Отправление в Крым Российского посланника Ивана Челищева с объявлением о вступлении на всероссийский престол царя и великого князя Ивана Васильевича.

2. Приезд в Москву от Ислам Гирея гонца Будолый Мурзы с объявлением об учинении его в Крыме царем.

3. Отправления в Крым:

— гонца Банка Тулатова для разведания о происходящих в Крыме делах.

— посланника Федора Логинова для взятия с царя шертной грамоты.

— Юрья Юматова с уведомлением об убийстве в Коруме Крымского гонца Будалыя Мурзы.

4. Приезд в Москву гонца Баяндына с известием об учинении царем шерти.

5. Отправление в Крым Российского посла князя Василья Мезецкого с большою казною.

6. Приезды в Москву:

— гонца Будалыя Мурзы с известием о будущем в Россию Крымском после.

— посла князя Темеша для утверждения согласия между обоими государствами.

13. Отправление в Крым к Исламу царевичу гонца Темеша Кадышева: с прошением о нападении на литовского короля.

26. Приезд Крымского гонца Байма с повелением о непосылке против Казани рати.

27. Отправление в Крым российского гонца Янъ Кадира Кожухова с уведомлением об отмене посылки на Казань рати.

После 1548 года летопись дипломатической активности между Москвой и Бахчисараем прерывается на 14 лет, возобновляясь с 1562 года. Возможно, причиной тому был кризис дипломатических отношений между сторонами в силу завоевания москвичами Казани в 1552 году. Другая вероятная причина отсутствия каких-либо дипломатических документов в архиве — это целенаправленное изъятие с последующим уничтожением в более поздние времена. Такое вполне может быть. В таких местах «Реестра» его составитель делал пометку: «В сей книге много тетрадей не достает» или «У оной книги сначала несколько листов недостает»

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Период 1562—1772 гг. ознаменован неоднократными дипломатическими попытками Крымского хана получить контроль над Казанью и Астраханью

Приезд в Москву Крымского гонца Акинчея с требованием об уступке Казани и Астрахани, на что в ответ был послан гонец Семен Бартенев с представлением о невозможности удовлетворить просьбы о Казани и Астрахани.

Акинчея с требованием об уступке Казани и Астрахани, на что в ответ был послан гонец Семен Бартенев с представлением о невозможности удовлетворить просьбы о Казани и Астрахани. Приезд гонца Чеуш Алея [татарск.: Чавышгали] в Москву с требованием об уступке Казани и Астрахани. В ответ в Крым был отправлен гонец Истома Осоргин с изъяснениями о несправедливости вышеупомянутых требований.



Чеуш Алея [татарск.: Чавышгали] в Москву с требованием об уступке Казани и Астрахани. В ответ в Крым был отправлен гонец Истома Осоргин с изъяснениями о несправедливости вышеупомянутых требований. Приезд крымского гонца Девлеть Килдея с угрозой о нападении на Россию в случае неотдачи Казани и Астрахани. На этот раз отрицательный ответ Москвы был доставлен российским гонцом Иваном Ротаевым сыном Чабуковым.

с угрозой о нападении на Россию в случае неотдачи Казани и Астрахани. На этот раз отрицательный ответ Москвы был доставлен российским гонцом Иваном Ротаевым сыном Чабуковым. Приехал гонец Бора Черкашенин с требованием об уступке Казани и Астрахани. После него прибывает гонец Девлет Килдей с теми же требованиями.

с требованием об уступке Казани и Астрахани. После него прибывает гонец Девлет Килдей с теми же требованиями. В период с 1572 по 1578 в Москву приезжает крымский гонец Ян Магмет [Җанмөхәммәт] с требованием об отдаче Казани и Астрахани и о размене послами и пленными. В тот же период в Москву прибыл гонец Шигай с требованием Казани и Астрахани.

Данный спорный вопрос был снят с повестки дня отношений между Бахчисараем и Москвой после очередного визита крымского гонца Девлет Килдея «с предложением об унятии обоюдных неприятельств и учинении согласия».

В целом даже одни только названия документов, перечисляемых в «Реестре», представляют собой широкое поле как для исследователя, так и для рядового читателя, имеющего склонность к правдивому историческому знанию, поэтому продолжение следует…