«История России — это также история татар и татарских мусульманских государств»

Из истории дипломатических отношений Москвы и татарского мира

Фото: посольство великого князя Московского, гравюра 1576 г. /wikipedia.org

Как выстраивались дипломатические отношения Москвы с татарским миром и почему становление Московского княжества и его трансформация в империю во многом было определено отношениями с соседними тюрко-мусульманскими ханствами? Во второй половине XV века из 55 послов и гонцов в Посольском приказе на крымском направлении 22 служивых были татарами. Подробнее об этом рассказывает старший научный сотрудник Института истории им. Марджани, кандидат философских наук Айдар Хайрутдинов. В своей статье эксперт ссылается на труды известного российского историка и археографа Николая Бантыш-Каменского.

Кто-нибудь задавался вопросом о том, в какой форме осуществлялись дипломатические отношения Московского княжества с татарским миром, который окружал его с юга и востока, например, с татарами Крыма? Каким было содержание межгосударственных отношений и в какой форме они осуществлялись? Какие люди работали в этой сфере?

Ответы на поставленные вопросы можно найти в трудах известного российского историка и археографа Николая Николаевича Бантыш-Каменского (1737—1814). Среди его работ имеется опись под названием «Реестр по делам Крымского двора с 1447-го по 1779-й год». Эта 228-страничная книга была издана в 1893 году в Симферополе. Она представляет собой краткое описание всех дипломатических актов, имевших место на крымском направлении и сохранившихся в Российском Государственном архиве древних актов в фондах-коллекциях Посольского приказа.

Портрет Н.Н. Бантыш-Каменского. Худ. Аргунов Н.И. Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург. Фото: commons.wikimedia.org

Скажем несколько слов о составителе реестра:



Николай Николаевич Бантыш-Каменский (1737—1814) историк, археограф, библиограф; статский советник (с 1799-го), дворянин. Обучался в Киевской духовной (1745—1754), затем в Славяно-Греко-Латинской (1754—1758) академиях и Московском университете (1758—1762). С 1762 г. служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел (с 1800-го управляющий), где упорядочил архивные материалы и составил свыше 70 описей архивных документов. Подготовил описания рукописей, касавшихся сношений с Польшей, Османской империей, Китаем, а также «Реестр и описание малороссийских и татарских дел» (1799) и др.

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Несомненно, что история российской дипломатии является хорошо исследованным разделом исторической науки. Но всегда есть место для нового, ведь все зависит от точки зрения. И хотя мало кто из нас в суете повседневной жизни озаботится прочтением соответствующих научных трудов или выкроит время для работы в архивах, тем не менее хорошо иметь возможность хотя бы вкратце и поверхностно получить представление о том, чем несколько веков тому назад была наполнена дипломатическая жизнь Московского княжества.



Предлагаемый материал интересен хотя бы по той причине, что, во-первых, хотя речь в нем идет об отношениях Москвы и Крыма, но тем не менее раз за разом появляются факты, демонстрирующие наличие тесных связей между Крымским и Казанским ханствами и Московским княжеством. Во-вторых, читая документ, не только погружаешься в историю давно минувших дней, когда перед мысленным взором, возвращаясь из небытия, как бы оживают люди и события, но еще раз убеждаешься в том, что становление и развитие Московского княжества, а также его дальнейшая трансформация в империю были во многом определены ее отношениями с соседними тюрко-мусульманскими ханствами. Иными словами, история России — это также история татар и татарских мусульманских государств.

При знакомстве с работой Н. Бантыш-Каменского выясняется много интересных фактов. Например, из пятидесяти пяти послов и гонцов (т. е. дипломатических курьеров, если говорить современным языком), которые работали в Посольском приказе на Крымском направлении в течение 31 года (с 1474-го по 1505-й годы) двадцать два служивых оказываются татарами (по имени или по фамилии, среди них были и мусульмане, и крестившиеся татары). Их имена приводятся ниже в оригинальной передаче: Никита Беклемишев, Иван Беклемишев, Василий Ромодановский, Семен Ромодановский, Федор Ромодановский, Андрей Кутузов, Михаил Кутузов, Татарин Темеш, Шемерден Умачаев, Татарин Разяк, Татарин Беляк, Татарин Тара, Татарин Тулуш, Татарин Тювекель, Кудаи Бердий, Кадыш Абашеев, Карачюра Булатов, Борис Челищев, Резек Азарбаев, Тагри Бердяй, Кожух Карачаев, Исмаил.



Помимо прочего, документ наглядно отражает степень исламизированности татарских имен в обществе той поры. Среди перечисленных выше имен, носители которых являются ни много ни мало сотрудниками дипломатической миссии Московского княжества, а значит — наиболее образованными представителями своего этноса, на удивление мало тех, кто носил мусульманские имена арабо-персидского происхождения. В целом же в прозвучавших именах слышатся отзвуки недавнего для тех лет великого общетюркского прошлого, эпохи расцвета и заката Золотой Орды — самого большого и могущественного государства в Восточной Европе, наследницей которой является современная Россия. С другой стороны, в документе прослеживается происхождение ряда фамилий, которые в наши дни выглядят как русские, но на деле оказываются татарскими: Кутузов, Бердяев, Ромодановский, Беклемишев, Беляк(ов), Челищев и др.

Герб Ромодановских. Фото: Notabeneff/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Герб князей Ромодановских-Ладыженских. Источник: wikipedia.org

Основой фамилии Ромодановский служит собственное тюркское имя Рамадан — Рамазан, произошедшее из арабского названия 9-го месяца лунного календаря … Сложный герб Ромодановских-Лодыженских сохранил также и некоторые восточные геральдические признаки, в частности ятаганы восточной формы и стрелу с наложенными на нее двумя брусками, указывающими на отношение фамилии к Востоку. (Баскаков Н. А. Русские фамилии тюркского происхождения. М.: Главная редакция восточной литературы издательства «Наука», 1979. С. 140).

Теперь обратим внимание на содержание дипломатической работы между Москвой и Крымом, зафиксированное в книге Бантыш-Каменского. Оговорюсь, что здесь были отражены лишь отдельные записи из книги, поскольку сам документ имеет солидный объем. Но все же надеюсь, что перечисленное ниже позволит получить представление о том, насколько насыщенной, бурной и невероятно интересной была дипломатическая жизнь в те времена.



Итак, в 1508—1510 гг. на ниве межгосударственных сношений Москвы и Крыма состоялись, в частности, два значимых события:

1. Приезд в Москву от Менли Гирея царя к великому князю Василью Ивановичу крымских послов князя Маметша со товарищи для испрошения царю Абдыль Летифу во владение города Каширы.

2. Отправление в Крым российского посла Василья Морозова с уведомлением о даче царю Абдыль Летифу во владение города Юрьева и с извещением о перемирии с польским королем и казанским царем Махмет Аминем.

(продолжение следует)