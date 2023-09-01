«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 64-я: «Әйдә урамга»

Фильм, снятый при помощи нейронной сети

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Әйдә урамга к/м фильм (Татарча) Субтитры Русский»/youtube.com, аккаунт «Бай Хайруллин»

Смотрим фильм Бая Хайруллина «Әйдә урамга», снятый при помощи нейросети: оттуда он взял идею для фильма, а также создал некоторые видео, загнав исполнителей татарских танцев в видеоигру. Ждем его новый проект «Казанский ШОВ» — не только о казанском шве, но и кожаной мозаике.

ChatGPT+RunWay



Фильм о мозаике объединит две сюжетные линия, документальную (интервью с бывшими работниками Арского производственного объединения «Национальная обувь») и художественную — о московском дизайнере Лейле, которая приезжает в гости к бабушке и встречает мастера Герея. Этот фильм Бай Хайруллин сделал с пропагандистом татарских ремесел Мирой Рахмат.

«Бай Хайруллин» (от английского by) — псевдоним режиссера Рустема Хайруллина. Он родом из села Новый Кинер Арского района. Мы писали о его фильме «Биляр/Кладовая наследия», снятого на собственные средства. Когда-нибудь посмотрим и короткометражку «Возврат возможен», вероятно, автор выложит и картину «Дырявый день».

Словно бы между делом несколько месяцев назад Хайруллин выложил короткометражку «Әйдә урамга», которая прошла незамеченной, хотя идея у нее любопытная. «Данный фильм я снял с целью популяризации народных танцев», — пишет автор в описании, рассказывая, что вообще-то он хореограф, полюбивший эти танцы в семь лет, а в университете создавший коллектив Broken Beat.

«Идею для фильма мне подсказал искусственный интеллект ChatGPT-4 при запросе «Как заинтересовать молодежь к народным танцам через фильм, напиши идеи».

Кроме того, часть видеоконтента автор создал, загружая в нейронную сеть RunWay собственные видео и описывая, что бы хотел с ними сделать. Несмотря на низкое качество изображения и уровень обработки, режиссер решил, что этот материал также можно использовать, учитывая, насколько революционны возможности этой сети: к примеру, на первой видеозаписи, опубликованной в Сети при презентации RunWay, прохожие на улице превратились в пластилиновых персонажей.

Ут, Җитез, Сылу, Шаян, Җил

При этом в фильме длиной в 5 с половиной минут сохранены все черты татарского кино. Он начинается с обязательных съемок с квадрокоптера с видом на оперный театр, Кабмин, Камаловский театр, чтобы перейти к кадрам на Баумана, где тусуются два парня в бейсболках. И вот еще через пару секунд съемок на квадрокоптере парни оказываются в заведении с татароговорящей красоткой-хостес, проявляющей полное отсутствие эмоций (Илюза Муллагалиева). По говору ребят можно предположить, что они выросли прямо на уроках татарского языка. Взявшись за геймпады, ребята играют в игру «Әйдә урамга», выбирая из пяти участников: Ут, Җитез, Сылу, Шаян, Җил (Огонь, Быстрый, Красавица, Весельчак, Ветер). Их задача — перетанцевать друг друга.

И вот уже Ут и Шаян устраивают батл под плясовую с баяном, совмещая татарские движения с элементами брейкданса. Это видео с танцорами на улице Каюма Насыри, обработанное нейросетью. Ут и Сылу бьются под ремикс «Әпипә» от Инсафа Кабирова. В третьем раунде пляшут Җил һәм Сылу, и один из игроков начинает, похоже, понимать смысл игры. К пятому раунду возникает авторская музыка, трек Bigbow «Urban Games», где пропевается название фильма. И теперь оба парня хотят танцевать и в реальности.

В главных ролях снимались блогеры-юмористы. Это Ильнар «Татариус» Идрисов с 64 тысячами подписчиков в запрещенной в России сети «Инстаграм» (кстати, у него в Youtube этот фильм набрал 11 тысяч просмотров). И Ильназ Габидуллин, он же «Кызык-мызык» (в запрещенной сети — 185 тысяч, в «ВКонтакте» — 215 тысяч). Танцевали в игре солист Ансамбля песни и танца Айрат Загидуллин, преподаватель детской школы искусств Миляуша Фазлыева и хореограф ДК химиков Зиля Сафина. Благодаря их стараниям найден идеальный мир для воплощения татарских традиций — мир компьютерных игр.

