«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 37-я: «Биляр/Кладовая наследия»,

Приехал, увидел и снял

В прошлом году Руслан Хайруллин, который в интернете подписывается как «Бай Хайруллин» (от английского by), представил фильм «Биляр/Кладовая наследия», снятый на собственные средства. В СМИ подчеркивалось, что при создании картины ему не помогали ни президент, ни Министерство культуры республики (но потом последнее способствовало организации показа в Национальной библиотеке РТ). Автор вдохновился поездкой в Биляр, а потом, не найдя о нем какой-либо масштабной видеоработы, сам срежиссировал, снял и смонтировал фильм.

Город Булгар на 800 гектаров



Также на канале Хайруллина можно найти фильм о путешествии по турецкому городу Демре, трейлер картины «Дырявый день» с автомобилем в главной роли, дебютную короткометражку «Возврат возможен».

Звучит уже как трюизм, что Биляр был одним из главных городов Европы. Ученые изучили менее одного процента всех 800 гектаров городища (в кадре возникает карта, на которой Великий Новгород, Владимир и Киев в то время занимают по 200 га, Париж — 439 га, Лондон — тоже 200 га, и только Константинополь — 1 600 га и Багдад с пригородами — 4 800 га). Но поскольку от него осталось мало что внушительного, он оказался в тени Булгара. Осталось мало, потому что в XIX веке кирпич и камни отсюда шли на строительство новых городов.

Да, можно прогуляться по парку, посетить родник, посидеть у водоема, побродить по музею. Кто-то пойдет еще в часовню со склепом Александра Бутлерова и дом Александра Арбузова.

Но кто поедет смотреть на останки мечети и прочих строений, настолько искаженные благотворителями? Фаяз Хузин открыто говорил, что ему приходится сюда приезжать (с важными делегациями) и краснеть. Собственно, фильм начинается с видов мечети.

Главные эксперты фильмы — не только археолог, которые изучает Биляр с 1970-х, но и его ученик Зуфар Шакиров, который копает с 1997-го, а теперь возглавляет музей-заповедник. Он становится главным героем картины, проходя десятки километров и рассказывая сотни фактов. А режиссер пишет что-то вроде: «Местонахождение крепости скрыто автором фильма специально против незаконных копателей»

История под шелест травы



У Хайруллина непростая задача — снять интересно картину о том, чего визуально почти нет. В марте — мае 2021-го он занимался изучением научных материалов, до сентября снимал, параллельно дорабатывая сценарий, до марта 2022 года монтировал и устраивал тестовые показы, выложив в фильм в сеть в апреле 2022-го.

Его картина начинается политически правильно с описания паломников, среди которых есть и мусульмане, и христиане. Когда говорит краевед Миляуша Хуснутдинова, ее речь дублируется на русском. Также в кадре — Татьяна Запожникова, главный хранитель музейных фондов, директор Алексеевской фабрики художественного ткачества Елизавета Терентьева, а еще много полетов на квадрокоптере (с отдельными операторами), анимация с иллюстрациями Анны Белянушкиной и Адели Мусифуллиной, в частности, целый мультфильм по легенде о 40 защитниках Биляра.

К середине туристические интересности все больше переходят к истории, к событиям 922 года и прочему. Вообще, о Биляре попросту мало материалов. Но с помощью красивых кадров, музыки, анимации о нем можно сделать в стесненных средствах любопытный фильм.

В конце 2022-го Хайруллин решил попробовать получить грант на новую картину, которую уже начал снимать, о музее-заповеднике «Иске-Казань». Но члена жюри, историка Бахтияра Измайлова, смутило, что экспертом у него стал Раиль Фахрутдинова, который занимается в основном XIX веком, а легенду о переносе столицы с Кремлевского холма на территорию городища сейчас мало кто поддерживает. Возможно, Хайруллин снимет фильм и сам.

