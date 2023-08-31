«Ак Барс» и «Нефтехимик» делают ставку на возвращение своих

Стартует очередной сезон КХЛ

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ХК «Нефтехимик»

В пятницу, 1 сентября, в Москве сыграют ЦСКА и «Ак Барс». Перед этим сезоном в казанский клуб перешел россиянин с чешским паспортом Дмитрий Яшкин, тем самым увеличив в команде количество хоккеистов, имеющих опыт выступления в НХЛ. Спортивная редакция «Реального времени» присматривается к контурам предстоящего сезона Континентальной хоккейной лиги.

Легионерское пополнение

В этом сезоне можно заметить, что произошло крайне мало европейских трансферов. В их числе только появление в «Локомотиве» словака Мартина Герната из чемпионата Швейцарии, ставшего единственным легионером в Ярославле, и возвращение хорвата Борны Рендулича, который ранее играл за «Витязь», а сейчас выбрал ХК «Сочи». А вот то, что чех Лукаш Клок вернулся в «Нефтехимик», откуда призывался в сборную своей страны, а затем уезжал в чемпионат Швейцарии, это «добрым молодцам урок», который всегда повторяет Евгений Богачев, не скрывающий, что иностранцам нигде столько не заплатят, как в России. Говорит это баскетбольный босс в адрес своего вида спорта, но как бы за всех коллег из других игровых дисциплин.

В остальном же происходили перемещения внутри лиги (словаки Криштоф, переехавший из Владивостока в Сочи, и Чайковски, поменявший «Сибирь» на «Спартак»). В итоге словаков в КХЛ стало уже восемь, это еще и вратари Адам Гуска и Патрик Рыбар, а также Самуэль Бучек, Адам Лишка и Кристиан Ярош, и это наибольшее количество легионеров из европейской страны. Учитывая, что на родине им не разрешили играть за сборную на чемпионате мира, остается посочувствовать тренерам национальной команды.

Среди оставшихся в КХЛ, но сменивших команды, чех Либор Шулак, уехавший из «Адмирала» в «Авангард», швед Матссон, ранее защищавший ворота «Автомобилиста», а сейчас ставший в раму питерского СКА, и Пресс, переехавший из одного металлургического града, Череповца, в другой — Магнитогорск. Зато активно происходит круговорот североамериканцев. В том же СКА теперь будут болеть за Лайпсика, перешедшего из «Магнитки» и во время этого перехода выразившего желание стать еще и россиянином. Дороги Грэма из Астаны ведут в ХК «Сочи», Бродхерст перешел из Омска в «Амур», Пакетт из минского «Динамо» в московское, и так далее.

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Существенно вырос лагерь «свободных агентов», в который с нынешнего сезона вошли экс-барсы Рафаэль Батыршин 38 лет, 37-летний вратарь Антон Худобин, Алексей Емелин и Яков Рылов, которым по 36 лет, бывшие «нефтехимики» Александр Судницын — 35 лет, Максим Гончаров — 34 года, а также 37-летний Антон Белов, 36-летний голкипер Илья Проскуряков и 34-летний Юрий Александров. Есть сомнения, что они будут задействованы в сезоне КХЛ, да и в европейском хоккее. Польша, к примеру, вообще отказалась от российского десанта и ясно дала понять, чтобы на ее чемпионат не рассчитывали. Остается еще Румыния, но там мало команд и гораздо ниже уровень притязаний.

Возвращение россиян

Скорее всего, все «свободные агенты» скоро присоединятся к еще одному бывшему «барсу», 37-летнему Евгению Кетову, объявившему об окончании спортивной карьеры. Московский динамовец Эрик О'Делл побывал в статусе свободного агента, поскольку в команде был перебор с позицией легионеров, но получение российского паспорта Бреннаном Менеллом вернуло О'Делла в состав. Россиянином стал и чех с татарскими корнями Остап Сафин, который подписал контракт с тольяттинской «Ладой». В принципе, уменьшение количества легионеров до трех существенно ослабило эту опцию, впрочем ее несложно обойти. К примеру, в «Автомобилисте» не считаются легионерами Джесси Блэкер и Кертис Волк, ранее выступавший за сборную Казахстана, чьи представители исключены из числа легионеров.

В межсезонье КХЛ покинули шведский вратарь Адам Рейдеборн, канадец Патрис Кормье, его соотечественник, олимпиец Пекина-2022 Марк Барберио, ранее игравшие за «Ак Барс», и экс-нефтехимик Райан Мерфи. Все они бывшие, поскольку тема с легионерами не актуальна для татарстанских команд. Иностранцы Казани — это русский чех Яшкин и белорус Хенкель, «Нефтехимик» вернул чеха Клока в пару к канадцу Энтони Камара. Летнее межсезонье у обеих команд получилось с креном на возвращение. «Ак Барс» вернул из НХЛ Евгения Свечникова, и теперь в Казани собрался уже квинтет хоккеистов, которые прерывали свои связи с заокеанской лигой в достаточно молодом возрасте: Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Александр Радулов, новички нынешнего сезона Дмитрий Яшкин и возвращенец Евгений Свечников. Нижнекамск вернул своего до мозга костей Наиля Якупова, как уже говорилось, чеха Клока и альметьевца Александра Дергачева, которого татарстанские команды не могли защитить ранее на драфте среди хоккеистов 1996 года рождения. Плюс пригласили чемпиона России в составе ЦСКА Владимира Брюквина, который вместе с казанским воспитанником Эдуардом Насыбуллиным играл за «Римуски ошеник» в «Финале четырех» Мемориального Кубка 2015 года (главного трофея для юниорских команд Канады).

В межсезонье КХЛ покинул шведский вратарь Адам Рейдеборн, ранее игравший за «Ак Барс». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ХК «Ак Барс»

Возвращают «своих» не только в Татарстане

В этом году в число участников чемпионата КХЛ влился белорус с американским паспортом Александр Гальченюк, который практически всю свою карьеру провел в Америке, а сейчас усилил питерский СКА. Хоккеисту 29 лет, 10 из которых он провел в НХЛ, будучи «продуктом» подготовки североамериканского хоккея, где заканчивал карьеру Александр Гальченюк-старший, воспитанник минской школы «Юность» и местного «Динамо». По сути дела, история схожая с той, что была у «барса» Кристиана Хенкеля: провел детство в Германии, где заканчивал карьеру его отец Андрей Генкель. Правда, Гальченюк-старший и Генкель не пересекались в одних командах, поскольку Гальченюк старше на четыре года, и Генкель из «Юности» перешел во вторую команду советской Белоруссии — «Прогресс-ШВСМ» из Гродно, кстати, поиграв там с будущим «барсом» Олегом Антоненко, будущими «нефтехимиками» Владимиром Копатем и нынешним наставником нижнекамцев Олегом Леонтьевым. Но этот экскурс в историю связан с тем, что на историческую родину все чаще возвращаются уже дети воспитанников советского хоккея, одним из которых стал новичок «Ак Барса» Дмитрия Яшкин. Его отец Алексей Яшкин заканчивал в чемпионате Чехии, чьим хоккейным воспитанником стал сын. Правда, его карьера в НХЛ насчитывает только шесть сезонов, и он уже в 2019 году вернулся на родину предков, в Россию.

Кстати, «американец» Гальченюк и «чех» Яшкин не первые, кто приезжает на родину предков с иностранным паспортом, достаточно вспомнить «финна» Лео Комарова, который приезжал в московское «Динамо» в третий локаут 2012 года, спустя девять лет подписал контракт со СКА. В тот же локаут номер три уже ставший игроком «Эдмонтона» Наиль Якупов присоединился к родному «Нефтехимику».

Заканчивать приходится на грустном. В этом году случилось что-то невразумительное, когда за одно лето из жизни ушли три бывших хоккеиста «Салават Юлаева». В июне в Хабаровске скончался 44-летний Дмитрий Тарасов, заставший лучшие годы уфимского клуба, выигрывавший с ним последний чемпионат России в 2008 году, за год до образования КХЛ. В августе сразу две потери: первая, когда в Германии умер 21-летний Родион Амиров, а недавно погиб и 29-летний Артем Гвоздик, воспитанник «Салавата», бывший вратарь его фан-клуба из Нефтекамска.

