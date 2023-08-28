День в истории: казанская икона в Москве, Мартин Лютер Кинг произнес речь

Чем примечательна дата 28 августа?

28 августа начал работу Казанский завод теплоизмерительных приборов и автоматики, Шаймиев и Рахимов подписали договор, открылся Ледовый дворец, в Иннополисе появилось беспилотное такси, немцев Поволжья решили депортировать, ввели новые паспорта, Казанскую икону Божией Матери привезли в Москву, Мартин Лютер Кинг рассказал о своих мечтах, Кувейт стал частью Ирака. Родились: актриса Наталья Гундарева, художник Фиринат Халиков, хоккеист Сергей Шмелев. Умерли: писатели Раис Даутов и Константин Симонов, режиссер Джон Хьюстон, актриса Мирей Дарк. Подробнее — в обзоре «Реального времени»

«Теплоконтроль» начал работу

28 августа 1952 года начал работу Казанский завод теплоизмерительных приборов и автоматики, «Теплоконтроль». Строился он с 1948 года, также как и новый микрорайон для рабочих. Интересно, что уже в перестройку завод отказался от всех поставщиков и все комплектующие начал изготавливать сам, а на рубеже двух веков освоил более 50 видов новых изделий.

28 августа 1997 года во время II Всемирного конгресса татар президент Татарстана Минтимер Шаймиев и глава Башкортостана Муртаза Рахимов подписали двусторонний договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве сроком на 10 лет. Он предусматривал углубление интеграции экономик соседних республик. Документ был подписан спустя 6 лет после подписания в августе 1991 года между двумя регионами соглашения об уважении к их территориальной целостности.

Михаил Козловский, предоставлено realnoevremya.ru

28 августа 2005 года выступлением группы Scorpions открылся новый Ледовый дворец на 10 тысяч зрителей. Строить его начала годом ранее финская компания «Лемкон», она же дворец проектировала, взяв за основу Дворец спорта в Гамбурге. «Скорпы» играли хиты в сопровождении симфонического оркестра.

28 августа 2018 года в Иннополисе начали тестировать первое в Европе беспилотное такси. Гибрид автомашины «Тойота» ездил между пятью главными объектами города бесплатно. Первым проехался Рустам Минниханов, а вторым — корреспондент «Реального времени». Выйдя из такси, Минниханов отметил, что беспилотный автомобиль более надежен, чем водитель, который купил права. В этот же день глава республики Татарстан Рустам Минниханов и генеральный директор «Яндекса» в России Елена Бунина подписали Соглашение о создании тестовой зоны в городе Иннополисе. В марте 2022-го беспилотные такси разрешили запустить в нескольких районах Москвы, в Иннополисе и на территории центра «Сириус» в Сочи.

realnoevremya.ru

28 августа 2022 года «Реальное время» опубликовало интервью с главным тренером «Синтез-УОР» Евгением Ярощуком о Всероссийской спартакиаде: «...отмечу, что это отличная инициатива. И в плане материального вознаграждения, поскольку ожидаемые премии соответствуют месячным, а где-то даже двухмесячным зарплатам ватерполистов. И в плане возможность получения мастеров спорта России. А то у нас такая запутанная классификация, что в основной команде «Синтеза» есть игроки, ставшие трехкратными чемпионами страны, уже входящие в состав национальной сборной, но до сих пор не удостоенные звания мастеров».



Иоанн и Алексий



28 августа 1941 года Президиум Верховного Совета СССР подписал указ о депортации немцев Поволжья на спецпоселение в Сибирь и Казахстан, обвиняя их в пособничестве «многочисленным шпионам и диверсантам», якобы засланным гитлеровцами в этот регион СССР. Высылка с конфискацией почти всего имущества началась 3 сентября. Брать разрешили только то, что можно было унести в руках. Из эшелонов выгружали в голую степь. В 1964 году все обвинения советских немцев в пособничестве врагу были официально признаны необоснованными.

28 августа 1974 года в СССР решили, что теперь паспорт нужен иметь с 16 лет, а в 25 и 45 вклеивать новую фотографию. Обложка стала темно-красной, в верхней части была золотая надпись «СССР», в центре золотой герб СССР, а внизу надпись «ПАСПОРТ». В документе от руки записывались фамилия, имя и отчество гражданина, дата и место его рождения, национальность на русском языке и на языке соответствующей союзной республики или автономной республики. Проставлялись штампы о семейном положении, прописке, выписке и воинской обязанности. Замена паспорта на новый образец началась 1 января 1976 года.

28 августа 2004 года в Успенском соборе Московского Кремля делегация из Ватикана преподнесла список Казанской иконы Божией Матери. патриарху Московскому и всея Руси Алексию II. Ее поместили под бронированное стекло в Крестовоздвиженском храме. 20 июля 2005 года патриарх привез икону в Казань.

realnoevremya.ru

Ирак и Кувейт

28 августа 1963 года во время «Марша на Вашингтон за рабочие места и свободу», стоя у подножия мемориала Линкольну, баптистский проповедник Мартин Лютер Кинг обратился к жителям США со знаменитой речью, которая начиналась с фразы «У меня есть мечта». — «Я мечтаю, что придет день, когда мои четыре ребенка будут жить в стране, где о них будут судить не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами». Так в международных календарях появился новый праздник — День мечты.



28 августа 1990 года Кувейт был объявлен 19-й провинцией Ирака, его губернатором был назначен Али Хассан аль-Маджид. В июле Саддам Хусейн обвинил Кувейт в незаконной добыче иракской нефти из приграничного месторождения Румайла. 2 августа 88 тысяч солдат и 690 танков вошли на территорию Кувейта. Оккупация продолжалась 7 месяцев. В 2002 году Саддам Хусейн официально извинился перед Кувейтом.

