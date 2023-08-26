«Печән базары» отмечает десятилетие и говорит о деньгах

Чем удивит фестиваль городской татарской культуры и дизайна?

Фестиваль городской татарской культуры и дизайна «Печән базары» («Сенной базар»), отмечающий в этом году десятилетие, сегодня на набережной озере Кабан представит, помимо традиционно ярмарки, концерт оркестра национальной музыки, показ мод, чтение воспоминаний и дискуссию о деньгах.

Что было 10 лет назад



Акция, с которой начинался фестиваль в 2013 году, назывался «Тукай 100е» («Лицо Тукая» или «Сто лет Тукая»). Поводом стала смерть поэта в 1913 году. Организаторы из Всемирного форума татарской молодежи, вспоминают, что утром, перед мероприятием, они просили не ставить машины на улице Парижской Коммуны, а все началось после полуденного намаза в мечети «Нурулла». Отметим, что уже в 2014-м Рустам Минниханов поручил вернуть ей историческое название — Сеннобазарная. Осталось переименовать только саму улицу.

После этого фестиваль начал проходить в районе улицы Каюма Насыри Шигабутдина Марджани. В то время, когда здесь проходила масштабная реновация, он перемещался в парк «Черное озеро».

Основа фестиваля — масштабная ярмарка, в которой участствуют дизайнеры, работающие с национальной идентичностью. Если в первый год таких удалось найти 12, то в последнее время на ярмарку поступает более 400 заявок. В этом году отбор прошли 80 участников. Кроме того, именно на «Печән базары» была введена традиция приходить на мероприятия в национальных костюмах или нарядах с элементами татарского дизайна. После эту идею подхватил и праздник «Милли кием», проходящий 30 августа.

realnoevremya.ru

Археологи, стендаперы и хореографы

Помимо ярмарки, «Печән базары» приглашает к себе музыкантов, поэтов, художников, мастеров. В рамках фестиваля пройдут три экскурсии «Купцы Татарской слободы», «Мир детства татар» и «Закабанная мечеть». Первую в полдень проведет заместитель главного редактора «Реального времени» Радиф Кашапов.

На площадке лектория обсудят деньги (среди участников — археолог Фаяз Хузин и автор книги «Тайна золотого запаса России, Или история «казанского» колчаковского золота» Равиль Ибрагимов). Здесь выучившие татарский язык расскажут о своем опыте. Кроме того, блогеры познакомят с современными татарскими домами из канала «Кунакта» и с фильмом «Казанский ШОВ». А татарские стендаперы порассуждают на тему словообразования.

Кроме того, на фестивале организуют комнату для медитации. И тут же рядом — детскую площадку с мастер-классами, для участников от трех лет и выше. Национальный музей устроит свою площадку с лекциями, мастер-классами и пешеходными экскурсиями. Традиционно на фестивале проведут танцевальный мастер-класс «Бию For You»

Что касается кино, то на фестивале пройдет премьера документального фильма «Казан ерак», который Ильшат Саетов снял в первой татарской деревне в Турции.

Фишка фестиваля этого года — модный показ, а также фэшн-конкурс с тремя номинациями: «Печән базары», «Семейный образ/look» и «Татарская Барби//Татарский Кен».

realnoevremya.ru/Юлия Калинина

Дети, воспоминания и классика

Что касается музыки, то ее будет много. В сопровождении дуэта «Тарикат» актеры прочитают отрывки из дневников и писем Гаяза Исхаки, Шарифа Камала, Рабита Батуллы, Сахибжамал Гиззатуллиной-Волжской и Загиды Тинчуриной.



Также в этом году ожидается два концерта: популярной в интернете детской вокальной группы «СалаваTIKи» и оркестра национальной музыки. Последний был собран студентом музыкального колледжа Айдаром Ниязовым в 18 лет — чтобы играть те татарские произведения, которые хочется. Это интересный пример развития классической музыки: не государственное учреждение, а инициативу снизу. Известно, что Ниязов активно ищет забытые клавиры и оркестровки — и мечтает сделать фестиваль, посвященный первому профессиональному татарскому композитору Султану Габяши.

Отметим, что практически все мероприятия проходят на татарском языке.