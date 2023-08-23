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Живопись, бачата и дефиле: как прошел «День казанского жизнелюба»

16:28, 23.08.2023 2
Живопись, бачата и дефиле: как прошел «День казанского жизнелюба»
Фото: скриншот видео realnoevremya.ru

Сегодня в парке им. Горького отметили «День казанского жизнелюба» — в формате квеста для пожилых жителей. Горожане могли обменяться семейными рецептами, послушать лекции о здоровье, посетить площадки с клубами по интересам, записаться на занятия и поболеть за участниц на конкурсе красоты. Гостей праздника ожидали мастер-классы по живописи, вышивке атласными лентами, созданию кукол и украшений, занятия аэробикой и гимнастикой, мастер-классы по бальным танцам, шахматные поединки, буккроссинг.

Видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 17:19
    каких только праздников у нас нет
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  • Анонимно 18:24
    Так интересно! И очень красиво
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