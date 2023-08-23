Евгений Ярощук добился повышения из юниорской команды «КОС-Синтез-УОР»

В новом сезоне казанцы стартуют с десятью воспитанниками в составе

Болельщикам «КОС-Синтеза» и любителям водного поло представили «нового-старого» тренера Евгения Ярощука, который добился повышения, ранее успешно работая главным наставником с «КОС-Синтез-УОР» и вторым тренером в «Синтезе» десятилетней давности. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин подготовил авторскую колонку, касающуюся перемен на тренерском мостике четырехкратных чемпионов России.



Неожиданно-ожидаемый тренер казанской команды



45-летний Евгений Ярощук — воспитанник казанской СШОР по водному поло, плоть от плоти продукт подготовки местного ватерпола, завоевывавший бронзовые медали первенства России в одной команде с нынешним министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым и бывшим гендиром «Синтеза» Кириллом Макаровым (не лишним будет вспомнить и тренерское трио той молодежки Игорь Крюков и помогавших ему Владислава Денисова, Андрея Остробокова).

— Тогда первенство до 16 лет проходило еще по регламенту, принятому в советские времена, и мы входили в финальный турнир, имея всего одно очко, за сыгранную ничью. Но уже в финале разыгрались, выиграв решающий матч у сверстников из ЦСК ВМФ со счетом — 5:4, причем Владимир Леонов забил три из общего количества голов, последний, решающий.

Но если «старшие товарищи», а этот тандем 1977 года рождения, пошли по управленческой линии, то Ярощук так и остался в водном поло. Начинал играть в «Синтезе», будучи привлекаемым его легендарным наставником Валерием Лелюхом в состав аж с 15 лет, в 1993-м, начале «святых девяностых», когда играть-то было практически некем, беспросветное безденежье, на троих молодых игроков делили одну, не самую высокую зарплату, может, потому-то и не остались в профессиональном спорте не только Леонов с Макаровым, но ни один (!) из их партнеров по синтезовской молодежке. Ни один, кроме Ярощука, который своей персоной невольно связывал еще то поколение игроков, которое играло в чемпионате СССР, с поколением, которое затем вывело «Синтез» в число сильнейших команд чемпионата России.

45-летний Евгений Ярощук (крайний слева на фото) — воспитанник казанской СШОР по водному поло Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Оставшись в одиночестве из выпуска 1977—1978 годов, Ярощук был замечен наставниками молодежных и юниорских сборных России, дважды сыграв на международном уровне с будущими ватерполистами национальной сборной страны — Александром Аксеновым, Романом Балашовым, Сергеем Губаревым, Ильей Смирновым, Юрием Яцевым.

Карьера как связь поколений

Быть бы Ярощуку суперветераном «Синтеза», как, например, его бывший голкипер Дмитрий Дудкин, который своей персоной также связывал сразу несколько поколений воспитанников местного ватерпола от «казанского Маркоча» Виктора Яковлева до нынешнего старожила Аделя Латыпова, но довелось нынешнему наставнику «Синтеза» и за рубеж уезжать. В 2001 году выступал он за «Хапоэль» из Тивона, который первым из чемпионата Израиля сыграл на уровне Лиги чемпионов. Если вспомнить, что «Синтез» в те годы если и соревновался в Европе, то только в ЛЕН Трофи, то Ярощук получается третий воспитанник казанского водного поло, кто сыграл в Лиге чемпионов. Первым наверняка был Николай Шарафеев, задействованный либо за «Динамо», либо за МГУ, вторым — Ирек Зиннуров, игравший за Волгоград.

Но это вопрос дискуссионный, а вот то, что Ярощук с родной командой завоевал первые в ее истории бронзовые медали чемпионата России, факт неоспоримый. С казахстанским десантом во главе с Александром Шведовым, с легендами отечественного водного поло Андреем Белофастовым, Дмитрием Горшковым и цветом местного ватерпола, во главе с Зиннуровым, упомянутым Дудкиным, а также Романом Ивановым, Владимиром Федориным. Командой тогда руководил волгоградец Владимир Захаров, а помогал ему Андрей Афанасьев, и «швец и жнец», и тренер и арбитр.

В 15-летней карьере игрока Ярощука и чемпионство 2007 года совместно с победой в Кубке ЛЕН Трофи, и Кубок России 2005 года, ставший первым трофеем казанской команды, финал Кубка ЛЕН Трофи, серебряные и бронзовые медали чемпионата страны, вплоть до сезона 2010 года, когда 32-летний ватерполист практически сразу приступил к тренерской работе в штабе у Ирека Зиннурова в период 2011—2015 годов, затем главным в юниорских и молодежных сборных Татарстана на первенствах страны и главным тренером «КОС-Синтез-УОР» в чемпионате России. Выбор был оправдан, поскольку костяк той команды поначалу составляли его воспитанники 2001 года рождения, которые затем перекочевали в основную команду.

Ярощук с родной командой завоевал первые в ее истории бронзовые медали чемпионата России. Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

И вот так получается, что Ярощук еще своей карьерой связывает всех казанских ватерполистов, руководивших «Синтезом» в разные годы. И бывшего детского тренера Евгения Мишина с бывшим капитаном «Синтеза» в середине 80-х Рустемом Юмаевым, под руководством которых поиграл, и олимпийца Ирека Зиннурова с Владимиром Федориным, в составе с которыми сам выступал. Ведь в 50-летней истории «Синтеза» главных тренеров-то было совсем ничего. Начиналось все с Вячеслава Сахарова, затем была 20-летняя эпоха Лелюха, после работы Мишина и Юмаева пришел Захаров, и в последние годы Зиннуров, Федорин, Белофастов, Александр Ерышов, Марат Закиров, Реваз Чомахидзе. Плюс по сезону отработали Вячеслав Горюнов, Зоран Ивановски и Виктор Яковлев в статусе исполняющего обязанности, если судить по библиографической книге «Синтез водного поло». Если посмотреть на карьеру Ярощука еще с той точки зрения, что перед работой в главной команде надо потрудиться с его дублем, то и тут у него достойная компания: Зиннуров, Закиров, Белофастов...

Костяк «КОС-Синтез» снова освежится за счет своей молодежки

Правда, по переходу в «КОС-Синтез» Ярощук застанет там не всех своих воспитанников. Замир Мирзиев подписал двухлетний контракт с сербским «Партизаном», Адель Аухадеев ушел служить в вооруженные силы, а Даниил Иванов будет служить-играть, поскольку его удалось определить в спортивную роту в Санкт-Петербурге, с возможностью выступать в чемпионате России за местную «Балтику». Но есть воспитанные им с младых ногтей Аскар Махиянов и Аскар Яруллин, кроме них, с Игорем Чирковым и Владиславом Сергеевым, Эмилем Зиннуровым и Егором Ярлыченко он поработал в «КОС-Синтез-УОР». Помимо того, и сейчас Ярощук заберет с собой в основную команду лучшего игрока 2005 года рождения Богдана Комарова, да и в целом планирует в очередной раз освежить основу «Синтеза» лучшими из тех юниоров, с которыми успешно отработал в «КОС-Синтез-УОР».

С другой стороны, и с ветеранами «КОС-Синтеза» Ярощук знаком не шапочно. С Аделем Латыповым и Романом Шепелевым он поработал во времена, когда был вторым тренером в штабе Зиннурова, с Николаем Лазаревым также в штабе Зиннурова, только в рамках молодежной сборной России.

Правда, по переходу в «КОС-Синтез» Ярощук застанет там не всех своих воспитанников. Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Презентуя любителям водного поло нового наставника казанской команды, мы не должны забывать об успешной работе предыдущего тренера — Реваза Чомахидзе, с которым «КОС-Синтез» сделал победный хет-трик, выиграв в течении 2022 года чемпионат России, Кубок страны и Спартакиаду сильнейших. Это сильный наставник, чья работа по хорошему «аукается» в его родной Грузии, которая в этом сезоне добилась невиданного для страны успеха, став бронзовым призером летней Универсиады. Это первые награды Грузии в игровых командных видах спорта, хотя в нынешнем году был шанс достичь их в молодежном чемпионате Европы по футболу, но не срослось. Там в домашних стенах грузины уступили в серии пенальти Израилю на стадии четвертьфинала. В Китае они тоже проиграли в серии пенальти, только в ватерпольном полуфинале, однако сумели собраться и обыграть сборную США в матче за бронзовые медали, причем сделали это усилиями игроков, прошедших через тренировочный процесс Реваза Чомахидзе, которому казанские любители водного поло желают дальнейших успехов в работе.