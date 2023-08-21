«Детский автоспорт должен развиваться. Это в первую очередь безопасность на дорогах»

В Камских Полянах прошли республиканские соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК»

Фото: Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Около 80 юных гонщиков со всего Татарстана приняли участие в республиканских соревнованиях по картингу на Кубок «ТАИФ-НК». Состязания по традиции прошли в Камских Полянах. Для жителей поселка, как и для самих участников, это одно из самых долгожданных и непередаваемых по накалу страстей спортивных мероприятий. Адреналин, скорость, рев моторов, запах жженой резины, непредсказуемый финал надолго останутся в памяти зрителей и юных пилотов. О том, как проходили гонки и кто стал безоговорочным победителем, — в материале «Реального времени».

«Недостаточно любить спорт — его надо продвигать»

Покорять трассу картодрома в Камских Полянах приехали около 80 пилотов из 17 районов республики. География участников обширная: Сарманово, Лаишево, Нижнекамск, Казань, Елабуга, Альметьевск, Лениногорск, Бугульма, Бавлы и другие города Татарстана. Юные спортсмены в возрасте от 9 до 16 лет состязались в четырех классах — «Пилот», «Стриж», «125 (Минск)», «Хонда GX200» и «Хонда GX270».

Покорять трассу картодрома в Камских Полянах приехали около 80 пилотов из 17 районов республики. Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

На церемонии торжественного открытия соревнований участников заездов от имени «ТАИФ-НК» поприветствовал помощник генерального директора компании по общим вопросам Владимир Гатунок. Он подчеркнул, что, понимая значимость развития детского и юношеского спорта, популяризации здорового образа жизни, профилактики дорожного травматизма и пропаганды безопасного вождения, «ТАИФ-НК» всегда поддерживает такие мощные и драйвовые события.

«ТАИФ-НК» всегда будет поддерживать такие мощные и драйвовые события. Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

— Рад приветствовать юных гонщиков на очередных, уже традиционных соревнованиях по картингу на Кубок «ТАИФ-НК». Обращаясь к пилотам, хочу выразить свою признательность за вашу любовь к скорости, адреналину и духу соперничества. Вы большие молодцы, что посвящаете свой досуг именно спорту и преданности любимому делу. Хочу отметить наставников. Огромная благодарность вам за воспитание в участниках дисциплинированности, коллективизма, уважительного отношения к соперникам. Благодаря вашей поддержке юные гонщики рвутся к победе и достойно представляют свой клуб на многочисленных соревнованиях, — отметил Владимир Гатунок.

Это единственные гонки в Татарстане, где не нужно вносить стартовые взносы. Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Глава Камских Полян Ринат Салахутдинов поблагодарил нефтеперерабатывающую компанию «ТАИФ-НК» за поддержку и развитие детского автоспорта, пожелал гонщикам успехов и, главное, обходиться без травм.

— В этом году гонки по картингу на Кубок «ТАИФ-НК» посвятили одному из основателей соревнований, бывшему главе поселка Камские Поляны Александру Павлову. Первые состязания по картингу у нас прошли в 2011 году, в 2012-м они получили статус республиканских, а в 2015-м вошли в официальный календарь соревнований Федерации автомотоспорта Республики Татарстан. За это время в соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из более чем 25 городов Татарстана и России, — не без гордости рассказал Ринат Салахутдинов.

С 2011 года в соревнованиях приняли участие 500 спортсменов из более чем 25 городов Татарстана и России. Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

— Хочу поблагодарить «ТАИФ-НК» за ежегодную помощь в проведении соревнований на территории Камских Полян. «ТАИФ-НК» — одна из немногих компаний, которая поддерживает и помогает развивать детско-юношеский спорт в регионе. Посмотрите, как много сегодня участников к нам приехало. А сколько зрителей! Соревнования приносят не только удовольствие и незабываемые эмоции, они дают возможность молодежи проявить себя. Спортсмены становятся сильнее, умнее и, самое главное, приобретают уверенность в себе. В будущем, когда эти ребята получат права, у них уже будет привита культура вождения, они будут знать основные правила дорожного движения. Еще гонки развивают логическое мышление и сообразительность, — уверен Александр Павлов.



Организатор соревнований, руководитель автомобильно-спортивного клуба «Кама-Мотор-Спорт», чемпион Европы по автокроссу, мастер спорта международного класса Николай Жаворонков добавляет, что соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК» всегда праздник для юных спортсменов. Это единственные гонки в Татарстане, где не нужно вносить стартовые взносы, организовано бесплатное горячее питание и где каждый участник, с первого по десятое место, получает подарок.

«ТАИФ-НК» — одна из немногих компаний, которая поддерживает и помогает развивать детско-юношеский спорт в регионе, отметил Николай Жаворонков. Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

— Соревнования очень интересные и зрелищные. Спасибо «ТАИФ-НК» за помощь в организации мероприятия. Детский автоспорт должен развиваться. Это в первую очередь безопасность на дорогах, навыки вождения автомобиля, вовлечение детей в автоспорт. Несмотря на то, что многие ребята еженедельно участвуют в соревнованиях, на гонки в Камские Поляны они приезжают с большим удовольствием и предвкушением азартной борьбы, — подчеркивает Николай Жаворонков.



«Соревнования в Камских Полянах — мои самые любимые»



Соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК» состояли из 10 заездов по шесть кругов в каждом. Длина трассы хоть и небольшая — всего 600 метров, но насыщенная неожиданными поворотами. Об этом, как никто другой, знают ребята из Камских Полян. С начала лета они с полной отдачей проводили тренировки, отрабатывая быстрый старт и заход в повороты.

Длина трассы хоть и небольшая — всего 600 метров, но насыщенная неожиданными поворотами. Об этом, как никто другой, знают ребята из Камских Полян. Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

— Мы эту трассу готовили, знаем ее. Подготовили машины. Надеемся, что победа будет за нами. Уже не одно поколение ребят выросло в нашем картинг-клубе. Жизнь показывает, что таких клубов должно быть очень много. Эти навыки могут пригодиться и в армии, и в повседневной жизни. Воспитанники картинг-клубов — это будущие инженеры, конструкторы, автослесари, водители. Работа в команде дисциплинирует ребенка, во взрослую жизнь он входит нормальным семьянином. Это самое главное, — с улыбкой говорит тренер Виктор Матвеев.



Для 15-летней Айдины из Лаишево это заключительная гонка в классе «Хонда GX270». За плечами девочки десятки соревнований и побед. В прошлом году юная гонщица стала четвертой в Татарстане.

Для 15-летней Айдины из Лаишево это заключительная гонка в классе «Хонда GX270». Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

— Соревнования в Камских Полянах — мои самые любимые. Здесь достаточно весело, трасса хоть и маленькая, но довольно тяжелая. Каждый раз, участвуя в гонках, можно прорабатывать свои навыки, узнавать что-то новое про слабости противника или новые финты, которые можно применить в свою пользу, — призналась корреспонденту «Реального времени» Айдина.



Тренером девочки является ее отец Линар Сафаргалеев. Он с малых лет прививал любовь дочери к автоспорту. Сегодня в клубе «Лидер» занимаются 15 ребят, на соревнования на Кубок «ТАИФ-НК» приехали самые опытные.

Тренером девочки является ее отец Линар Сафаргалеев. Он с малых лет прививал любовь дочери к автоспорту. Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

— Нам здесь очень нравится. В Камских Полянах всегда тепло встречают. В соревнованиях на Кубок «ТАИФ-НК» мы участвуем с 2013 года. Тогда мои дети заняли первое и восьмое места, каждый получил кубки, грамоты и медали — это вдохновило ребят, стало толчком для их дальнейшего развития. Сейчас многие из тех, кто участвовал в гонках, уже выросли, пошли учиться дальше. Кто-то поступил в аграрный институт, кто-то — в автотранспортный техникум. Каждый нашел свой жизненный путь. Для меня приезд сюда — это всегда праздник. Хочется отдельно поблагодарить спонсоров, компанию «ТАИФ-НК», за очень хорошие призы и атмосферу, которая здесь царит, — говорит тренер картинг-клуба из Лаишево Линар Сафаргалеев.



Шестнадцатилетний Салават Хасанов на гонках представляет Казань. Молодой человек с 8 лет увлекается автомотоспортом. На вопрос, почему решил заниматься картингом, отвечает, что вождение приносит ему радость, удовольствие и спортивный заряд.

Шестнадцатилетний Салават Хасанов на гонках представляет Казань. Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

— Прорываться вперед — задача сложная. Особенно, когда в заезде около десяти машин. За годы тренировок я уже освоил большинство навыков пилотирования. Необходимо быть собранным, не «цепляться» с противником во время обгона, ловить свой темп. Победу приносит не скорость и не стабильность, а их удачный баланс, — уверен Салават Хасанов.



Тринадцатилетняя Валерия Савельева пришла в автомотоспорт благодаря своему папе. Еще совсем маленькой девочкой он привел ее на соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК». Увидев своими глазами скоростные машины, красивую экипировку спортсменов и яркие заезды, Валерия твердо решила стать пилотом.

Соревнования по картингу на Кубок «ТАИФ-НК» состояли из 10 заездов по шесть кругов в каждом. Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

— Моя мечта сбылась, я сама участвую в соревнованиях по картингу в Камских Полянах. Очень волнуюсь, но постараюсь не подвести тренера. Мы много тренировались, отрабатывали тактику, заходы в повороты, надеюсь, у меня все получится, — с волнением в голосе сказала девочка.



«Я обещала маме бронзу, а получила золото»



На протяжении всей гонки шла равная борьба между пилотами, каждая команда пыталась опередить другие и вырваться в лидеры. По итогам соревнований первое командное место заняли воспитанники из клуба «Ялкын-1» (Сарманово»), второе — из «СЮТа» (Сарманово), третье представители «Ялкына» (Сарманово).

На протяжении всей гонки шла равная борьба между пилотами, каждая команда пыталась опередить другие и вырваться в лидеры. Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Лучшим в классе «Стриж» и «Пилот» стал Богдан Баширов из клуба «Чингисхан» (Казань), в классе «125 (Минск)» победил Алмаз Махмутов — воспитанник «Ялкына» (Сарманово), в заезде «Хонда GX200» победу одержал Роберт Ильгамутдинов из «Ялкына» (Сарманово), в классе «Хонда GX270» главный кубок достался Мирославу Романову из «Пегаса» (Бавлы). Самой быстрой девочкой на трассе оказалась Гузель Хамидуллина из Сарманово.

Реклама. АО «ТАИФ-НК». Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

— Я обещала маме бронзу, а получило золото! — обнимая близких, не сдерживая слез радости, поделилась впечатлениями от финиша Гузель.



— Молодец, так держать! — похвалил ее тренер.



Впрочем, без положительных эмоций и отличного настроения в этот день не уехал никто — участники гонки с первого по десятое место получили кубки и памятные подарки.





1 / 25 Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru

Дарья Редюкова/realnoevremya.ru