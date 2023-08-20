Островок на площади Азатлык

В Набережных Челнах прошел UT Fest

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

В Набережных Челнах вчера во второй раз прошел фестиваль новой татарской культуры UT Fest, в которой местная молодежь пытается нащупать свою, местную идентичность. За прогрессом второй год наблюдает заместитель редактора «Реального времени», который решил порассуждать о тренде на поиске своего «я» и «мы» в меньших городах республики.

О зиме и училках



На площади Азатлык у амфитеатра стоит сцена, на ней с 16 часов и до вечера выступают артисты. Нельзя не отметить, что почти все они казанские, кроме исполнителя под ником Said Olur: он раньше жил в Челнах, работале в Елабуге, но сейчас тоже переехал в столицу. Зато у него есть песня «Minem uram Batr», которая завершается словами: «Это Челны. НА груди — 86. Вечная зима, империя. Кто уехал — тот вернется. Моя улица — Батыр». Когда вечереет, можно увидеть, как в круге света остается толпа, ведомая рэпером Усалом, художник Радик Мусин разрисовал его тело узорами, одна из его песен называется также, как и площадь — «Свобода». Усал, уже как дизайнер Назим Исмагилов, придумывал новый логотип татарского драматического театры. Им оказалась косая черта — как в любом челнинском адресе: 32/07, 51/02. Челны — это все еще город строителей.



Правда, все заканчивается на другом — сете диджея Сулеймана из казанского бара Bazzar, который в каляпуше и праздничном костюме ставит СуперАлису, а после подмешивает и хауса, и русской попсы. Татарским этот сет можно назвать с большой натяжкой.



При этом, в отличие от предыдущего фестиваля, теперь есть и малая сцена: у искуственного водоема выстроены стулья, артист, спев, садится с модератором в кресла — и начинается сессия вопросов. Не концерт, а ТВ-шоу. Здесь больше артистов из Челнов — АлияНур, Айрат Хайруллин, также есть поэты Алмаз Хасанов, Алсу Габдрахманов.

ЗЯБ. Алина Беляева/realnoevremya.ru

Ночью часть зрителей (и тех, кто целенаправленно шел только туда) перемещается на территории закрытого Завода ячеистого бетона. Здесь основную часть лайнапа составляют диджеи из челнинского сообщества Solid Sign.

Ночью из-за сильного ветра повреждаются полотна выставки «Татар телчесе» («Училка татарского», так что организаторы выкладывают материалы в сеть: это фотографии героев и их рассказы об опыте взаимодействия с татарским языком и его учителями. Азат, 22 года, говорит: «Сейчас учителя татарского переучиваются, берут себе другие предметы, это очень грустно. Я сейчас сам работаю педагогом, учителем химии и биологии, и в разговорах со своими коллегами, с учителями татарского, замечаю, что прав у них не очень много. Родители учеников вправе в любой момент отказаться от татарского, и поэтому приходится давать минимальную нагрузку. Но я надеюсь, что инициатива снизу возьмет свое, и татарский язык дальше будет двигаться вперед».

Вероятно, в публичном поле это прозвучит громче — выставку планируют показать силами проекта «Штаб ГЭС.Перезагрузка».

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

По-челнински

На дизайн-маркете много челнинских деятелей: свечи, пастила, мыло, футболки, тюбетейки, платки, сувениры, шарфы и шапки. А также сармановские открытки, арские украшения, кукморские платки и керамика. В детской мастерской казанка Гузель Гарипова делает методом коллажа «КамАЗ мечты», также здесь местный центр «Тәрбия». Фотозону делает из кастомизированной одежды. На фудокорте — десерт «Татарстан» и мороженое «Татар чәе».



Самое показательное событие — это экскурсия «Совмод» по-челнински». В качестве образцов приводятся дома-сороконожки, «Китайская стена», длинное здание на проспекте Мира, бизнес-центр «2/18», он же «Тюбетейка». Ключевое слово здесь — «по-челнински». Нужно обладать сильной верой и достаточном уровнем локального патриотизма, чтобы увидеть в этом что-то особенное.

Надо сказать, что в Челнах проходят фестивали. Их немного, но они все выстраданные. К примеру, «Соседи», который просто проводится на травке у дома. Или электронный фест May Day. Схожими вещами с UT Fest занимался фестиваль «Сказки на Каме», который также рефлексировал на тему истории, топонимике, доходя в изысканиях даже до театральных лабораторий. Теперь о нем не слышно.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

UT Fest, как и любой современный татарский җыен, делая одним из языков мероприятия татарский, пробует работать с городскими сообществами в принципе. Нельзя не отметить, что среди городов в этой части республики это единстввенный фестиваль, который возник, как низовая инициатива, в отличие, скажем, от Karakuz, объединяющий в Альметьевсе татарстанских активистов. Сейчас в Нижнекамске, в рамках фестиваля «Смены», будут делать «Театр горожан» силами местных жителей — но с привлечением специалистов из Казани.

Все это города молодые. Состоящие из пятиэтажек, девиэтажек, проспектов, а теперь еще и элитных ЖК и торговых центров. Каждая культурное ГБУ здесь — единственное в свое роде. Каждый занятный деятель — Дон Кихот. В эпоху технологических революций второй половины XX века эти города стали мультикультурными котлами, в котором что-то изначальное, свое, переварилось и превратилось в советское. Это показывают воспоминания о ГЭС, которые мы публиковали: идентичность, гордость возникает через то, что ты сам видел и трогал. И эти ностальгические Челны объединяют все национальности, которые здесь проживают. С другой стороны, пытаясь нащупать свое, активисты из общества URBANTATAR как будто создают в моногороде свой контрапункт. Или островок — такой, какой светился в девять вечера на Азатлык.



Радиф Кашапов