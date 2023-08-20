Островок на площади Азатлык
В Набережных Челнах прошел UT Fest
В Набережных Челнах вчера во второй раз прошел фестиваль новой татарской культуры UT Fest, в которой местная молодежь пытается нащупать свою, местную идентичность. За прогрессом второй год наблюдает заместитель редактора «Реального времени», который решил порассуждать о тренде на поиске своего «я» и «мы» в меньших городах республики.
О зиме и училках
На площади Азатлык у амфитеатра стоит сцена, на ней с 16 часов и до вечера выступают артисты. Нельзя не отметить, что почти все они казанские, кроме исполнителя под ником Said Olur: он раньше жил в Челнах, работале в Елабуге, но сейчас тоже переехал в столицу. Зато у него есть песня «Minem uram Batr», которая завершается словами: «Это Челны. НА груди — 86. Вечная зима, империя. Кто уехал — тот вернется. Моя улица — Батыр». Когда вечереет, можно увидеть, как в круге света остается толпа, ведомая рэпером Усалом, художник Радик Мусин разрисовал его тело узорами, одна из его песен называется также, как и площадь — «Свобода». Усал, уже как дизайнер Назим Исмагилов, придумывал новый логотип татарского драматического театры. Им оказалась косая черта — как в любом челнинском адресе: 32/07, 51/02. Челны — это все еще город строителей.
Правда, все заканчивается на другом — сете диджея Сулеймана из казанского бара Bazzar, который в каляпуше и праздничном костюме ставит СуперАлису, а после подмешивает и хауса, и русской попсы. Татарским этот сет можно назвать с большой натяжкой.
При этом, в отличие от предыдущего фестиваля, теперь есть и малая сцена: у искуственного водоема выстроены стулья, артист, спев, садится с модератором в кресла — и начинается сессия вопросов. Не концерт, а ТВ-шоу. Здесь больше артистов из Челнов — АлияНур, Айрат Хайруллин, также есть поэты Алмаз Хасанов, Алсу Габдрахманов.
Ночью часть зрителей (и тех, кто целенаправленно шел только туда) перемещается на территории закрытого Завода ячеистого бетона. Здесь основную часть лайнапа составляют диджеи из челнинского сообщества Solid Sign.
Ночью из-за сильного ветра повреждаются полотна выставки «Татар телчесе» («Училка татарского», так что организаторы выкладывают материалы в сеть: это фотографии героев и их рассказы об опыте взаимодействия с татарским языком и его учителями. Азат, 22 года, говорит: «Сейчас учителя татарского переучиваются, берут себе другие предметы, это очень грустно. Я сейчас сам работаю педагогом, учителем химии и биологии, и в разговорах со своими коллегами, с учителями татарского, замечаю, что прав у них не очень много. Родители учеников вправе в любой момент отказаться от татарского, и поэтому приходится давать минимальную нагрузку. Но я надеюсь, что инициатива снизу возьмет свое, и татарский язык дальше будет двигаться вперед».
Вероятно, в публичном поле это прозвучит громче — выставку планируют показать силами проекта «Штаб ГЭС.Перезагрузка».
По-челнински
На дизайн-маркете много челнинских деятелей: свечи, пастила, мыло, футболки, тюбетейки, платки, сувениры, шарфы и шапки. А также сармановские открытки, арские украшения, кукморские платки и керамика. В детской мастерской казанка Гузель Гарипова делает методом коллажа «КамАЗ мечты», также здесь местный центр «Тәрбия». Фотозону делает из кастомизированной одежды. На фудокорте — десерт «Татарстан» и мороженое «Татар чәе».
Самое показательное событие — это экскурсия «Совмод» по-челнински». В качестве образцов приводятся дома-сороконожки, «Китайская стена», длинное здание на проспекте Мира, бизнес-центр «2/18», он же «Тюбетейка». Ключевое слово здесь — «по-челнински». Нужно обладать сильной верой и достаточном уровнем локального патриотизма, чтобы увидеть в этом что-то особенное.
Надо сказать, что в Челнах проходят фестивали. Их немного, но они все выстраданные. К примеру, «Соседи», который просто проводится на травке у дома. Или электронный фест May Day. Схожими вещами с UT Fest занимался фестиваль «Сказки на Каме», который также рефлексировал на тему истории, топонимике, доходя в изысканиях даже до театральных лабораторий. Теперь о нем не слышно.
UT Fest, как и любой современный татарский җыен, делая одним из языков мероприятия татарский, пробует работать с городскими сообществами в принципе. Нельзя не отметить, что среди городов в этой части республики это единстввенный фестиваль, который возник, как низовая инициатива, в отличие, скажем, от Karakuz, объединяющий в Альметьевсе татарстанских активистов. Сейчас в Нижнекамске, в рамках фестиваля «Смены», будут делать «Театр горожан» силами местных жителей — но с привлечением специалистов из Казани.
Все это города молодые. Состоящие из пятиэтажек, девиэтажек, проспектов, а теперь еще и элитных ЖК и торговых центров. Каждая культурное ГБУ здесь — единственное в свое роде. Каждый занятный деятель — Дон Кихот. В эпоху технологических революций второй половины XX века эти города стали мультикультурными котлами, в котором что-то изначальное, свое, переварилось и превратилось в советское. Это показывают воспоминания о ГЭС, которые мы публиковали: идентичность, гордость возникает через то, что ты сам видел и трогал. И эти ностальгические Челны объединяют все национальности, которые здесь проживают. С другой стороны, пытаясь нащупать свое, активисты из общества URBANTATAR как будто создают в моногороде свой контрапункт. Или островок — такой, какой светился в девять вечера на Азатлык.
Справка
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