Повышение ключевой ставки и рост цен: при чем тут доллар? / «Реальное время Live»
15 августа Банк России провел внеочередное заседание и повысил ключевую ставку сразу на 3 с половиной процентных пункта, до 12% годовых, — это второе увеличение менее чем за месяц. Предыдущий показатель был на отметке в 8,5%. Что теперь будет со стоимостью товаров? Как повышение ключевой ставки отразится на вкладах, кредитах и ипотеке? Как поменяются курсы валют? На что вообще влияет ключевая ставка для обычного рядового гражданина? На эти и другие вопросы ответили в сегодняшнем обзоре «Реальное время Live».
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