День в истории: собаки — в космосе, витамин А — в пробирке

Чем примечательна дата 19 августа?

Сегодня, 19 августа, отмечается Всемирный день гуманитарной помощи и Международный праздник фотографии. 19 августа в Москве открылась первая Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, Белка и Стрелка полетели в космос, был синтезирован витамин А. Родились историк Владимир Адоратский, бизнесмен Илшат Хайруллин, музыкант Рубин Абдуллинн, модельер Габриель (Коко) Шанель, актер Мэттью Перри, теннисистка Мэри-Джо Фернандес. Скончались революционер Мулланур Вахитов, химик Лайнус Полинг, поэт Роберт Рождественский. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Параплан безнадзорный

19 августа 1878 года в Казани родился историк, философ, академик Академии наук СССР Владимир Адоратский. Начинал учиться на математическом факультете университета, после перевелся на юридический. Жил в Париже, Берлине, Мюнхене, в 1918 году вернулся в Россию, организовывал в Казани рабфак, открытый 1 ноября 1919 года.

19 августа 1918 года Мулланур Вахитов, председатель Центральной военной мусульманской коллегии при Наркомвоенморе, после штурма Казани Народной армией Комитета членов Учредительного собрания был арестован и расстрелян. Уже в 1920-е годы бывший завод братьев Крестовниковых получил его имя, как и улицы, а на Юнусовской площади появился памятник Вахитову.

19 августа 1950 года в Йошкар-Оле родился Рубин Абдуллин. Окончил Казанскую консерваторию по классу фортепиано, потом — Ленинградскую по классу органа, стажировался в Москве. С 1973 года преподает в Казани, в 1988—2021 годах — ректор консерватории, продолжает заведовать кафедрой органа и клавесина. Председатель Союза органистов России.

Илья Репин/realnoevremya.ru

19 августа 1965 года в Казани родился Илшат Хайруллин. После окончания сельскохозяйственного института занимался мелкой частной торговлей с братом Айратом, создав торговую марку «Эдельвейс». В 1994 году открыл первую в России фабрику по выпуску газированных напитков в ПЭТ-бутылках «Кристина». Также занимался делами кондитерской фабрики «Регина». Многие годы возглавлял «Эдельвейс-Групп», с 2011 года — «Эдельвейс Корпорейшн». Неоднократно избирался депутатом Госсовета РТ.

19 августа 2022 года «Реальное время» рассказало, что елабужского дрессировщика собак освободили из-под стражи в зале суда. Его вместе с челнинским волонтером признали виновным в оказании опасных для жизни и здоровья коммерческих услуг — полетов на параплане. В июле 2021 года такой взлет с небольшого холма в Тукаевском районе едва не обернулся трагедией — параплан сложился в воздухе и рухнул на землю вместе с неопытным пользователем-клиентом. Он выжил, но 10 недель пролежал в гипсе и заново учился ходить. Суд наказал обвиняемых условными сроками, попутно установив — надзора за данным бизнесом в Татарстане нет.

realnoevremya.ru

Здесь будет ВДНХ!

19 августа 1923 года в Москве открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка. Проходила она на месте, где сейчас находится парк имени Горького. Тогда там образовалась гигантская свалка. Площадь выставки составила 100 гектаров. Среди деревянных сооружений и павильонов было немало примеров советского авангарда. Часть снесли в 1930-е годы, часть была уничтожена авиабомбами, остальное исчезло в 1960-е. На территории Выставки достижений народного хозяйства, которая появилась на этом месте, сохранился в переделанном виде павильон кустарной промышленности, бывший цех судостроительного завода «Крымский Бромлей». Его оформлял Алексей Щусев.

19 августа 1960 года собаки Белка и Стрелка стали первыми животными в космосе, полетев туда на корабле «Спутник-5». Ученые хотели выяснить степень воздействия космического излучения на живые организмы и проверить эффективность различных систем питания, водоснабжения, ассенизации, регенерации отходов. Полет из 17 полных витков вокруг Земли продолжался более 25 часов. Обе собаки были беспородными самками в возрасте двух с половиной лет. Вскоре после полета Стрелка родила шесть щенков. Обе собаки проживали при Государственном научно-исследовательском и испытательном институте авиационной и космической медицины и умерли в глубокой старости. Один из щенков Стрелки — Пушинка росла в США, ее подарили Жаклин Кеннеди по ее просьбе.

Витамин №1

19 августа 1947 года химики из Нидерландов Дэвид Адриан ван Дорп и Фердинанд Йозеф Аренс впервые в истории синтезировали ретинол, он же витамин А. Тогда же швейцарец Отто Ислер запустил его в производство. При этом ретинол считается первым открытым витамином (поэтому ему и досталась первая буква алфавита), по некоторым данным, еще в 1909 году.

19 августа 1969 года в Уильямстауне (Массачусетс) родился Мэттью Перри. Вырос в Оттаве, в 15 лет начал заниматься актерской карьерой в Лос-Анджелесе. Самая известная роль — саркастичный Чендлер в сериале «Друзья», в котором Перри играл 10 лет. Звезда фильма «Девять ярдов» и его сиквела. Проходил реабилитацию от наркотической зависимости, в 2013-м открыв свой центр, Perry House, в бывшем особняке в Малибу. В прошлом году его мемуары «Друзья, любимые и одна большая ужасная вещь» стала бестселлером.