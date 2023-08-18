День в истории: создали ГКЧП, прилунили станцию
Чем примечательна дата 18 августа?
Сегодня, 18 августа, в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, появились город Лениногорск и поселок Камские Поляны, «Луна-24» прилунилась, вышла «Лолита», под Баку упал самолет. Родились поэты Наиль Касимов и Газинур Мурат, актриса Кароль Буке, писатель Аллен Роб-Грийе. Умерли председатель ЦК Компартии Германии Эрнст Тельман, писатель Дональд Биссет, генсекретарь ООН Кофи Аннан. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Поселок для АЭС
18 августа 1955 года село Новая Письмянка в ТАССР получило статус города с названием Лениногорск. Семью годами ранее здесь было открыто Ромашкинское нефтяное месторождение. Город нефтяников рос быстро: возводили в основном четырехэтажные дома, вскоре появились библиотека, филиал Московского института нефтяной и газовой промышленности, телецентр, шахматный клуб, дом техники, два кинотеатра, стадион, музей нефти, плавательный бассейн, музыкально-художественное педагогическое училище, санаторий.
18 августа 1955 года в села Ашитбаш Арского района родился Наиль Касимов. Окончил КИСИ, работал инженером и директором в торговых и строительных фирмах, в 1992-м стал редактором на казанском телевидении, два года работал в управлении культуры города заместителем начальника, а потом замом управления строительства администрации города. Перед выходом на пенсию трудился в Минкульте РТ. Вероятно, более всего известен как автор песен: «Су буенда учак яна», «Туй күлмәге» и «Кайчан гына очрашырбыз». Один из кандидатов на премию Тукая в этом году.
18 августа 1971 года в селе Новое Ибрайкино Аксубаевского района родился актер Шамиль Фархутдинов. С 1993-го служит в театре имени Тинчурина. Автор множества детских сказок-пьес, вышедших в 2005 году в книге «Әкият турында әкият». Одна из ярких театральных ролей — Сатин в спектакле по пьесе «На дне», которую Фархутдинов перевел на татарский.
18 августа 1982 года село Камские Поляны в Нижнекамском районе стало поселком городского типа. Жить в нем должны были строители и эксплуатационники Татарской атомной электростанции. Готовить стройку начали в 1980 году, 19 марта 1986 года был вынут первый ковш земли. После Чернобыля, в связи с протестами экологов и общественности, 26 октября 1989-го принято решение о прекращении строительства Татарской АЭС, что и случилось в 1990 году.
18 августа 2022 года «Реальное время» сообщило о грядущем открытии Казанского военного госпиталя Минобороны РФ. На торжественную церемонию вручения ключей 30 августа ожидали больших гостей: министра обороны России Сергея Шойгу и главу республики Рустама Минниханова. Впрочем, основной целью рабочего визита Шойгу стало посещение предприятий ОПК по вопросам исполнения гособоронзаказа РФ.
На Луне есть вода?
18 августа 1976 года последняя советская автоматическая межпланетная станция «Луна-24» для изучения Луны, забора и доставки лунного грунта на Землю совершила мягкую посадку на спутнике нашей планеты в юго-восточном районе Моря Кризисов. В результате ее полета было впервые получено убедительное доказательство наличия на Луне воды.
18 августа 1991 года началось событие, которое позже назвали «Августовским путчем»: был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, который провозгласил себя органом «для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения», решения которого общеобязательны для исполнения на всей территории СССР. 20 августа в Ново-Огарево должен был быть подписан договор о создании вместо СССР Союза Советских Суверенных Республик. ГКЧП, по версии его организаторов, появился, чтобы противостоять этому. Результат событий четырех дней — победа Ельцина, отставка Горбачева, запрет КПСС, ликвидация Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, образование Российской Федерации и многое другое.
Трагедия близ Баку
18 августа 1958 года в США вышел роман Владимира Набокова «Лолита», написанный на английском языке и впервые изданный в 1955 году в Париже. Набоков планировал опубликовать его анонимно, опасаясь скандала и преследования, что в результате и случилось, однако «Лолита» принесла славу писателю и позволила ему бросить преподавательскую работу в США и переехать в Швейцарию.
18 августа 1973 года у города Баку произошла авиационная катастрофа с самолетом Ан-24Б авиакомпании «Аэрофлот». У следовавшего в Шевченко (Актау) воздушного судна после взлета на высоте около 10 метров отказал левый двигатель. Позже самолет зацепил левым крылом трос-растяжку нефтяной вышки. В результате погибли 56 человек.
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