День в истории: создали ГКЧП, прилунили станцию

Чем примечательна дата 18 августа?

Сегодня, 18 августа, в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, появились город Лениногорск и поселок Камские Поляны, «Луна-24» прилунилась, вышла «Лолита», под Баку упал самолет. Родились поэты Наиль Касимов и Газинур Мурат, актриса Кароль Буке, писатель Аллен Роб-Грийе. Умерли председатель ЦК Компартии Германии Эрнст Тельман, писатель Дональд Биссет, генсекретарь ООН Кофи Аннан. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Поселок для АЭС



18 августа 1955 года село Новая Письмянка в ТАССР получило статус города с названием Лениногорск. Семью годами ранее здесь было открыто Ромашкинское нефтяное месторождение. Город нефтяников рос быстро: возводили в основном четырехэтажные дома, вскоре появились библиотека, филиал Московского института нефтяной и газовой промышленности, телецентр, шахматный клуб, дом техники, два кинотеатра, стадион, музей нефти, плавательный бассейн, музыкально-художественное педагогическое училище, санаторий.



предоставлено realnoevremya.ru из фондов Музея нефти (НГДУ «Лениногорскнефть» ПАО «Татнефть»)

18 августа 1955 года в села Ашитбаш Арского района родился Наиль Касимов. Окончил КИСИ, работал инженером и директором в торговых и строительных фирмах, в 1992-м стал редактором на казанском телевидении, два года работал в управлении культуры города заместителем начальника, а потом замом управления строительства администрации города. Перед выходом на пенсию трудился в Минкульте РТ. Вероятно, более всего известен как автор песен: «Су буенда учак яна», «Туй күлмәге» и «Кайчан гына очрашырбыз». Один из кандидатов на премию Тукая в этом году.



18 августа 1971 года в селе Новое Ибрайкино Аксубаевского района родился актер Шамиль Фархутдинов. С 1993-го служит в театре имени Тинчурина. Автор множества детских сказок-пьес, вышедших в 2005 году в книге «Әкият турында әкият». Одна из ярких театральных ролей — Сатин в спектакле по пьесе «На дне», которую Фархутдинов перевел на татарский.



18 августа 1982 года село Камские Поляны в Нижнекамском районе стало поселком городского типа. Жить в нем должны были строители и эксплуатационники Татарской атомной электростанции. Готовить стройку начали в 1980 году, 19 марта 1986 года был вынут первый ковш земли. После Чернобыля, в связи с протестами экологов и общественности, 26 октября 1989-го принято решение о прекращении строительства Татарской АЭС, что и случилось в 1990 году.

18 августа 2022 года «Реальное время» сообщило о грядущем открытии Казанского военного госпиталя Минобороны РФ. На торжественную церемонию вручения ключей 30 августа ожидали больших гостей: министра обороны России Сергея Шойгу и главу республики Рустама Минниханова. Впрочем, основной целью рабочего визита Шойгу стало посещение предприятий ОПК по вопросам исполнения гособоронзаказа РФ.



Луиза Игнатьева/realnoevremya.ru

На Луне есть вода?

18 августа 1976 года последняя советская автоматическая межпланетная станция «Луна-24» для изучения Луны, забора и доставки лунного грунта на Землю совершила мягкую посадку на спутнике нашей планеты в юго-восточном районе Моря Кризисов. В результате ее полета было впервые получено убедительное доказательство наличия на Луне воды.

18 августа 1991 года началось событие, которое позже назвали «Августовским путчем»: был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению, который провозгласил себя органом «для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения», решения которого общеобязательны для исполнения на всей территории СССР. 20 августа в Ново-Огарево должен был быть подписан договор о создании вместо СССР Союза Советских Суверенных Республик. ГКЧП, по версии его организаторов, появился, чтобы противостоять этому. Результат событий четырех дней — победа Ельцина, отставка Горбачева, запрет КПСС, ликвидация Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР, образование Российской Федерации и многое другое.



Трагедия близ Баку



18 августа 1958 года в США вышел роман Владимира Набокова «Лолита», написанный на английском языке и впервые изданный в 1955 году в Париже. Набоков планировал опубликовать его анонимно, опасаясь скандала и преследования, что в результате и случилось, однако «Лолита» принесла славу писателю и позволила ему бросить преподавательскую работу в США и переехать в Швейцарию.



18 августа 1973 года у города Баку произошла авиационная катастрофа с самолетом Ан-24Б авиакомпании «Аэрофлот». У следовавшего в Шевченко (Актау) воздушного судна после взлета на высоте около 10 метров отказал левый двигатель. Позже самолет зацепил левым крылом трос-растяжку нефтяной вышки. В результате погибли 56 человек.