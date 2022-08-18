Подкрепление прибыло: Казань сдает военный госпиталь

В Татарстане досрочно завершилось строительство Казанского военного госпиталя на 150 мест. Принимать объект приедет Сергей Шойгу

Фото: Луиза Игнатьева

Как выяснило «Реальное время», остаются считаные дни до открытия Казанского военного госпиталя Минобороны РФ. Ожидается, что на торжественную церемонию вручения ключей 30 августа приедут министр обороны России Сергей Шойгу и президент Татарстана Рустам Минниханов. Внутри еще кипят заключительные строительные работы, но сам госпиталь готов к приему военнослужащих. Впрочем, основной целью рабочего визита Шойгу, который станет продолжением поездки по регионам, станет посещение предприятий ОПК по вопросам исполнения гособоронзаказа РФ.

Казанский военный госпиталь вышел наружу



В Казани завершено строительство комплекса зданий Казанского военного госпиталя Минобороны РФ, предназначенного в первую очередь для лечения и реабилитации военнослужащих, в том числе участвующих в специальной военной операции на Украине. Новый военно-медицинский центр площадью 1,3 га отстроен в непосредственной близости к ДРКБ, тем самым замкнул собой большой «квартал здравоохранения» по Оренбургскому тракту на юге Казани. Не заметить военно-больничный комплекс мощностью 150 коек (кстати, это стандартная емкость для этих учреждений) невозможно. Ансамбль из трех сочлененных зданий в серо-белой обшивке выделяется военным геральдическим знаком Минобороны РФ. Изображение двуглавого орла с распростертыми крыльями и красным щитом на груди возвышается на фасаде центрального здания госпиталя. Рядом с ним крупными буквами вынесли и само название — «Военный госпиталь Минобороны Российской Федерации».

Табличка с официальным названием медицинского учреждения пока не вывешена. Поэтому остается неясным, будет ли он работать как казанский филиал ФГБУ «426 ВГ» или получит какой-то другой статус. Но эмблему с простым названием хорошо видно при движении по оживленной магистрали Оренбургского тракта в направлении «Фермы-2». А если проехать поперек, то можно увидеть главную входную группу, оформленную в едином стиле Минобороны. На въезде установлен КПП со шлагбаумом — как возле обычной воинской части. Одним словом, предстоящее открытие военного госпиталя уже перестало быть тайной для казанцев.

Фото: Луиза Игнатьева

Дороги от военных

Интересный момент в благоустройстве территории заметили жители окрестных домов. Вокруг госпиталя проложили новые качественные дороги, хотя въезд в него возможен только с КПП, и теоретически можно было ограничиться прокладкой одной дороги поперек Оренбургского тракта.

— Эти дороги проложили только зимой, — рассказала «Реальному времени» жительница ближайшей новостройки. — Наверно, ими разграничивают военный объект от окружения. Зато теперь можно ездить не по ухабам, а по ровной асфальтированной поверхности.

Но на этом защитные мероприятия по охране объекта не заканчиваются. Как и полагается, госпиталь полностью огражден забором, но не бетонными плитами, а вполне цивилизованной металлической решеткой со шпилями высотой примерно в 2—3 метра. Видно, как в эти дни рабочие завершают их покраску в черный цвет. Внутри территория госпиталя находится под камерами видеонаблюдения, а информация о происходящем поступает на пульт Минобороны РФ.

Построили досрочно

Сооружение военного госпиталя сейчас воспринимается как знак времени, но на самом деле он был заложен задолго до начала специальной военной операции на Украине. Изначально проект должен был восстановить расформированный в 2012 году госпиталь в центре Казани на ул. Н. Ершова, чьи исторические здания перешли в состав Казанского университета.

Фото: Луиза Игнатьева

Напомним, что торжественная церемония закладки первого камня в основание госпиталя проходила год назад с участием министра обороны Сергея Шойгу и президента РТ Рустама Минниханова. Предполагалось, что комплекс будет строиться в два этапа.

— Надеюсь, а если быть точнее, то уверен, что в июле следующего, 2022 года здесь будет открыта первая очередь и к концу года в декабре госпиталь сдадут полностью, — планировал тогда глава Минобороны РФ.

Фото: Максим Платонов

На деле казанские строители сумели построить объект с опережением срока на полгода. Гендиректор «Ак Таш» Газинур Ахметов подтвердил «Реальному времени», что военный госпиталь полностью готов к сдаче в эксплуатацию.

«Все объекты построены, завезенное медицинское оборудование смонтировано», — сообщил он. По его словам, строительство велось в круглосуточном режиме, на работу было брошено максимальное количество строительной техники. «Технически госпиталь готов, но формально процедура ввода в эксплуатацию пройдет еще через полгода, наверно», — пояснил собеседник.

Стоимость объекта не раскрывалась, но глава Минздрава РТ называл год назад цифру в 3 млрд рублей.

Эскиз с планировкой размещения будущих объектов Казанского военного госпиталя не раз публиковался в СМИ, и сам процесс строительства демонстрировался в коротком видеоролике на личной странице в инстаграм-аккаунте президента РТ. Если сравнивать, то видно, что строители построили точь-в-точь как в макете.

Сейчас в госпитале идут заключительные работы: строители знают, что 30 августа приедет принимать объект министр обороны РФ Сергей Шойгу, которому готовятся вручить символические ключи.

Фото: Луиза Игнатьева

Самарский «варяг»

Начальником Казанского военного госпиталя назначен подполковник медицинской службы Дамир Ижбердеев, имеющий немало наград. До этого он руководил самарским филиалом №2 ФГБУ «426 Военный госпиталь Министерства обороны РФ», в котором трудятся 250 медицинских работников. По данным источников «Реального времени», Дамир Ижбердеев был назначен еще в середине июня. Впервые его представили профессиональному сообществу на ежегодном конкурсе «Врач года — Ак чәчәкләр». В настоящее время он продолжает принимать медработников в штат. От комментариев по поводу завершения строительства он отказался. Добавим, что Минздрав РТ не заставляет врачей уезжать на фронт, рассказали в профсоюзе медработников РТ. У них нет данных о тех, кто мог добровольно отправиться на Украину.

Фото: Луиза Игнатьева

Плюс 250 коек в лазарете



Военный госпиталь будет функционировать как многопрофильное медицинское учреждение. В центральном диагностическом корпусе будут размещены поликлиника на 250 посещений за смену, а также диагностические кабинеты. С двух сторон к нему «присоединены» внутренними переходами лечебный корпус с палатами на 250 койко-мест и административно-хозяйственный корпус (оба в четыре этажа). Теоретически их можно перепрофилировать. Ранее также сообщалось, что в лечебном корпусе будет запроектирован операционный блок с реанимацией и анестезиологией, где можно проводить экстренные и плановые хирургические вмешательства. Приемный покой, а также инфекционное отделение выведены в отдельные здания.

Фото: Луиза Игнатьева

До начала военной спецоперации на Украине сообщалось, что по стране было построено «в рекордные сроки» 30 многофункциональных медицинских центров и инфекционных корпусов более чем на 3 тыс. мест. В конце марта Минобороны России называло потери в ходе спецоперации на Украине: погиб 1 351 российский военнослужащий, ранены 3 825 ребят (данные на 25 марта, другие позже не озвучивались).



Впрочем, основной целью рабочего визита Шойгу станет посещение предприятий ОПК по вопросам исполнения гособоронзаказа РФ. Это станет продолжением его поездки по регионам. До этого глава Минобороны РФ побывал в Тульской области и на Урале.