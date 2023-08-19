«Я готов к критике, главное — чтобы на татарские фильмы шел зритель»

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Бери да помни — Русский трейлер (2023)»/youtube.com, аккаунт «Киноафиша Трейлеры»

В рамках Дней культуры Татарстана в Москве пройдет закрытый показ нового татарстанского фильма «Бери да помни» Байбулата Батуллы. В широкий прокат фильм выходит 14 сентября. О чем картина и на каком языке она выйдет на большие экраны, рассказал сам режиссер.



О фильме

«Бери да помни» — второй фильм татарского режиссера, который выходит в широкий российский прокат. До этого в кинотеатрах появилась картина Ильшата Рахимбая «Микулай».

Съемки фильма начались 15 августа и закончились в середине сентября 2022 года. Они проходили в деревне Малый Ошняк Рыбно-Слободского района. Жанр картины — комедия, мелодрама. Одну из главных ролей сыграл отец Байбулата, народный писатель Татарстана Рабит Батулла. В роли бабушки — заслуженная артистка России и Татарстана Роза Хайруллина. Их внука играет Юнус Таиров. Также в фильме снимались певец и юморист Алмаз Хамзин, музыкант дуэта Taraf Нияз Мубаракзянов, стендап-комик Сирин Байрамов, брат Байбулата — хореограф Нурбек Батулла и другие. Авторы сценария — сам Байбулат, а также Тагир Мингазов и Дарья Беседина.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой фильма. Автор: Анастасия Иванова

В основу фильма легла татарская игра «Ядәч». Два человека разламывают куриную косточку, которую обычно называют дужкой или вилочкой. Суть игры заключается в том, что два игрока, разломав дужку, не должны брать друг у друга какой-либо предмет без произнесения слова «помню». Хитрость в том, что каждый игрок должен предложить любую вещь таким образом, чтобы другой игрок забыл об игре и взял ее без произнесения слова, в противном случае тот, кто дал предмет, произносит «ядәч» и выигрывает.



В фильме шестилетний Ильхам проводит летние каникулы в деревне рядом с бабушкой и дедушкой и очень скучает по родителям. Чтобы как-то порадовать внука, дед предлагает ему поиграть в игру «Ядэч! Помни!». Поначалу это не нравится бабушке Суфие. Однажды при этой игре начинают сбываться желания. Со временем эта, казалось бы, обыденная игра сильно меняет жизнь и мечты не только одной семьи, но и целой деревни.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой фильма

О мечте

— Мы и сами во время съемок воплотили наши мечты, — говорит Байбулат Батулла. — У меня была мечта снять фильм в Татарстане — и она стала явью. Была мечта увидеть свой фильм на экране кинотеатра в Москве. И это осуществляется. У меня была мечта познакомить с творчеством Вафиры Гиззатуллиной, Альфии Авзаловой, Ильхама Шакирова, Хайдара Бигичева всю Россию — и к этому мы идем. Еще одной мечтой было поехать на кинофестиваль вместе с моим отцом, к счастью, она тоже сбылась, — признался молодой человек.

На днях картину представили на кинофестивале «Короче» в Калининграде.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой фильма. Автор: Анастасия Иванова

Татарский — для спецпоказов, русский — для широкой аудитории



80% фильма идет на татарском языке, но в нем звучит много и русской речи, отметил автор.

— Главный герой, мальчик, в нашем фильме не говорит по-татарски. Он только понимает. Когда мы готовились к съемке фильма, нам довелось побывать во многих деревнях Татарстана, Башкортостана, Марий Эл. И оказалось, что дети, даже деревенские, там говорят по-русски. Поэтому я и принял решение, что в фильме будет все как в реальности. Хотя изначально представлял, что внук в фильме будет говорить по-татарски.

Как рассказал режиссер, фильм будет показываться на татарском языке только на закрытых или специальных показах, на различных фестивалях. В широкий прокат фильм «Бери да помни» выйдет на русском языке. И это относится не только к российским регионам, но и к Татарстану. Дубляж был сделан на профессиональной студии «Пифагор», которая имеет опыт в озвучивании голливудских фильмов.

Еще одна особенность заключается в том, что татароязычные актеры, в том числе Рабит Батулла и Алмаз Хамзин, сами же и озвучивают русский вариант картины.



— Мы сначала хотели отдать озвучку ролей русского варианта фильма, как это принято, актерам дубляжа, — говорит режиссер. — Но после того как попробовали это сделать, поняли, что все это не то. Поэтому приняли решение рискнуть и провести некий эксперимент. Надо признать, довольно забавно слушать русскую речь Батуллы или Хамзина. Иногда даже не до конца понимаешь, что происходит. Как будто попал в параллельную реальность. Но это интересный опыт. Такой ход мы использовали в первый раз.

Как отметил режиссер, картина с русским дубляжем отличается от фильма на татарском. Русский вариант получился легче и комедийнее, признался он.



«Обычно во время дубляжа режиссеру не обязательно присутствовать и контролировать процесс. Но в нашем случае получилось по-другому. Я всегда был на месте, в итоге мы с творческой группой вносили некоторые коррективы. Надо смотреть и оригинальный вариант на татарском, и с дубляжем на русском. Там много сюрпризов. Во время дубляжа мы даже меняли сюжет. Он получился легким и веселым. Татарский же вариант более приближен к реальности. Но в обоих вариантах финал получился совсем не сказочным. Я хотел остаться честным с собой. Думаю, многие наши зрители выйдут из кинотеатра после просмотра фильма чуть-чуть задумчивыми и немного грустными. Но это будет добрая грусть».

Из Батуллина — в Батуллу

Фильм заявлен как независимый. Он снят компанией Bosfor Pictures. В реализации этого проекта помог его руководитель Иван Яковенко. Для создания фильма не использовались государственные деньги, рассказал Байбулат.



— Это было моей целью. Обычно у властей просят деньги на фильм, который еще не снят. Это общепринятый факт. Я решил не идти по такому пути. Судьба мне улыбнулась, и нашелся способ сделать этот фильм независимым, авторским. Но в то же время эта картина не следует строгим правилам продюсера, что тоже важно. Раньше, когда я работал над сериалами и рекламой, такой независимости, конечно, не было. Тогда я себя называл Байбулатом Батуллиным, а теперь, получив возможность полностью нести ответственность за свой продукт, я принял решение носить имя Байбулат Батулла. Это символично для меня. То есть фильм «Бери да помни» — это первый фильм Байбулата Батуллы.

В широкий прокат фильм выходит 14 сентября. Продюсеры и дистрибьюторы считают, что если посмотреть татарский фильм в кинотеатры придут 200—300 тысяч татар из всех татар, проживающих в России, прокат будет успешным и цель будет достигнута, рассказал режиссер.



— Когда я это слышу, я улыбаюсь про себя, наши продюсеры считают татарскую нацию очень сплоченной. Но я, признаться, отношусь к этому философски. Полной уверенности нет. Но эксперимент стоит свеч. Все возможности необходимо использовать, иначе придется сделать вывод, что нам, татарам, не нужно наше кино. Прокат фильма я воспринимаю как вызов, как некую сверку возможностей. Если людям на самом деле необходимо татарское кино, аудитория придет в кинотеатры. В первый раз в российский прокат выходит фильм, где звучат песни Ильхама Шакирова и Альфии Авзаловой. Если он окажется востребованным, то продюсеры и дальше будут проявлять интерес к татарским фильмам. Это будет доказательством.

— Я готов к критике, пусть критикуют, но главное — пусть ходят на татарские фильмы, — резюмирует Батулла. — Даже если скажут, что фильм плохой, даже если поставят дизлайк, оставят негативный комментарий в соцсетях или на видеохостингах — это неважно. Важно — идти, смотреть, приглашать друзей и родных. Главное — не быть равнодушным.