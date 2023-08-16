Гид по улице Университетской: спортсмены и реакционеры

Прогулка по Клинической и Нужина. Часть 4-я

Фото: Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Завершается улица Университетская спуском с одноименного холма. В 2004 году эту малую часть переименовали в улицу Нужина. Также эта часть Университетской называлась Клиническим переулком, Клинической Горой, Поперечно-Клинической улицей. На этом месте проходила посадская стена, которая в 1729 году была признана ветхой и разобрана. При этом при строительстве УНИКСа можно было увидеть остатки срубных конструкций. А на пересечении с Пушкина находилась Воскресенская проезжая башня.



УНИКС

Физкультурно-оздоровительный, культурный и спортивный центр с концертными залами на 1 107 и 448 мест, спортивными залами, бывшая основная база баскетбольного клуба УНИКС. Здание было построено в 1989 году по проекту Ольги Кашинцевой. Его строительство кардинально изменило вид не только Университетской улицы, но и вузовского комплекса, и части улицы Пушкинской, ведь здание было построено на перепаде высот в 13,5 метра. Строили и сами студенты университета, так же, как и физфак, и второй корпус. Иногда сваи уходили в пустоту — в подземные ходы в сторону кремля. Изначально УНИКС назывался третьим учебным корпусом КГУ, а нынешнее название он получил в 1991 году.

Исследования о том, кто проживал в домах на месте УНИКСа, выдают данные о персонажах из разных социальных слоев: здесь числится купец Афанасий Меркулов, мещанин Иван Дьяконов, крестьянин Таланов, полковник Хорошевич.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Дом Егоровых-Магницких (Университетская, 26)

На старых фотографиях можно увидеть внушительный 24-й дом в 11 окон. В доме поскромнее, что идет под номером 26, жил Михаил Леонтьевич Магницкий. Симбирский губернатор, он был послан в качестве ревизора в Казань с правами попечителя Казанского округа. После чего обвинил университет в растрате казенных денег и безбожии. И договорился до того, что университет нужно разрушить. Но вместо этого Магницкому предложили его преобразовать. Он начал увольнять персонал и обязал отдавать преимущество Священному Писанию над наукой. Эпоха его закончилась с приходом Николая I, ревизия генерал-майора Желтухина обнаружила растраты, Магницкому пришлось расстаться с имением, он был отправлен в Ревель, после — за донос на генерал-губернатора Воронцова — из Одессы в Херсон. Умер в нищете в Одессе.

Судя по фото конца 1950-х, дальше уже в это время домов не было.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Здание клиники университета (Нужина, 1/37)

Построено в 1840 году по проекту Михаила Коринфского, который в 1832 году стал архитектором университета, а в 1833-м возглавил Особый строительный комитет. В частности, он строил обсерваторию и анатомический театр, по сути, создав весь университетский комплекс. Здание строили для медицинского факультета, первоначально его флигели должны были быть выше. Родом архитектор был из Арзамаса, по предкам — представитель мордвы. Псевдоним Михаилу Варенцову — Коринфский — якобы придумал Николай I. После переезда и обособления медиков в здании разместились университетские службы, в 1987-м тут расположился Центр информационных технологий КФУ. Сейчас здесь работает Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций.

Здание увешано памятными табличками: в честь основоположника нейрохирургии Ливерия Даркшевича, невролога, исследователя эпилепсии Леонида Оморокова, основателя алгебраической школы Николая Чеботарева, хирурга Владимира Шубина.

Радиф Кашапов/realnoevremya.ru

Дом Алексеева (Профессора Нужина, 4)

Выстроенный в районе Воскресенской проезжей башни в 1880-х годах в стиле эклектики, дом известен как здание, где располагалось страховое общество «Помощь», Университетские номера. Также здесь жил один из ректоров университета — Николай Загоскин. Сам он окончил его в 1874 году. Преподавал курс истории права XV—XVII веков, работал на кафедрах истории русского права и энциклопедии и истории философии права.

Поработав год деканом юрфака, в 1906—1909 годах был ректором.

Также Загоскин дважды руководил Казанскими высшими женскими курсами — в 1879—1882 и 1910—1911 годах. Дело в том, что курсы эти, открывшись в конце XIX века, вскоре закрылись, после чего последовала пауза в 11 лет, а потом курсы заработали в составе историко-филологического факультета.

Кроме того, Загоскин в 1883—1900 годах издавал газету «Волжский вестник», в которой печатался под псевдонимом Н. Миролюбов. Также редактировал «Камско-Волжский край». В среде краеведов ценятся его книги, к примеру «История Императорскаго казанскаго университета за первые сто лет его существования, 1804—1904», «Казанская старина. Очерки города Казани и казанской жизни в 40-х годах» и, конечно, «Спутник по Казани».

Отметим, что в советское время напротив дома Алексеева располагалась фотостудия «Красная Охрана».