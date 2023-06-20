На решение проблем с нехваткой школ в Казани властям требуется 60 миллиардов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Для того, чтобы решить проблему с нехваткой школ в Казани, городским властям требуется 60 миллиардов рублей. Это сопоставимо с двухлетним бюджетом города. Так ответили власти города на просьбу казанцев о строительстве новой школы в микрорайонах «М-14» и «Лаишевский узел».

В мэрии города рассказали, что в этом году строительство образовательных учреждений в данных жилых комплексах не запланировано. При этом программа строительства школ на 2024 год еще не принята.

— Школы строятся за счет федерального бюджета, и ежегодно управлением образования города подаются заявки в министерство образования и науки РТ. В среднем на строительство одной школы требуется порядка 1,5 миллиарда рублей. Для того, чтобы закрыть потребность в местах в образовательных организациях города, требуется 60 миллиардов рублей — это сопоставимо с двухгодовым бюджетом нашего города, — сообщили в мэрии Казани.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Городские власти подчеркнули, что по темпам строительства школ и детских садов Казань уступает только Москве и Санкт-Петербургу. При этом столица Татарстана по этому показателю опережает все российские города-миллионники.



В мэрии отметили, что детсады и школы строятся за счет федеральных и республиканских программ, по ним городские власти регулярно отправляют заявки. Там же добавили, что потребность в образовательных организациях увеличивается из-за роста числа населения.

Мы рассказывали, что власти Казани собираются построить сразу три новые школы. Согласно проектной документации, они будут расположены на улицах Меховщиков и Магистральной. Подробности о возможном строительстве школ читайте в нашем материале.

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Артур Казанцев