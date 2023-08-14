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Провалы Байдена и наступления ВСУ / «Реальное время Live»

18:55, 14.08.2023 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Провалы Байдена и наступления ВСУ / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

В Америке продолжается расследование уголовного дела в отношении Хантера Байдена — сына действующего президента США Джо Байдена. Байдена-младшего обвиняют в коррупции и пристрастии к запрещенным веществам. Стоит сказать, что в деле замешана украинская компания Burisma Holdings, к расследованию также приплетают неких олигархов из России, Казахстана и Украины. Конечно, весь этот скандал негативно сказывается на имидже действующего американского президента, а если вспомнить и обвинения в адрес самого Джо Байдена в нарушении Конституции США из-за отправки военной техники и солдат Украине для участия в боевых действиях против России в рамках специальной военной операции, ситуация только усугубляется. Подробнее о судебном процессе и почему в нем замешана Украина — смотрите в обзоре «Реальное время Live».

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