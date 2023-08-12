Павел Палагин: «Навык быстрой обработки информации был назван навыком номер один»

Нейроинженер о сохранении времени и пользе совершенствования мозга для творчества. Часть 1

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В современном мире объемы ежедневно потребляемой информации порой могут превышать возможности самого человека по ее восприятию. Новые технологии и цифровизация многих деловых и бытовых процессов сделала их доступность шире, что привело к увеличению вовлеченности в их устройство и постоянной смене и трендов. При этом борьба за внимание откинула на второй план многие традиционные ценности, такие как семья и дружба. В свою очередь, постоянная загруженность и отсутствие простых ресурсов привели к тому, что сами люди не стали умнее, а, напротив, некоторые жизненные составляющие стали атрофироваться. О том, как развивать свой мозг так, чтобы это способствовало не только повышению эффективности и успехам в работе, но удовлетворенности жизнью, в первой части интервью «Реальному времени» рассказал ведущий эксперт по нейроэффективности и скорочтению Павел Палагин.

«Сейчас у многих ухудшается память и внимание»

— Не могли бы вы рассказать простым языком, что такое скорочтение?

— Скорочтение — это возможность использовать свой мозг так, чтобы за меньшее время успевать делать больше. Если говорить напрямую про этот навык, то он позволяет быстрее обрабатывать информацию с ее более качественным усвоением и применением в жизни. Оговорюсь, что так не по всем методикам. Потому что здесь я могу отвечать только за свои. Когда я начинал свое дело, то уже был ведущим преподавателем для детей. Чтобы не конкурировать с компанией, которая помогла научиться мне самому, я ушел во взрослую аудиторию. Оказалось, что людей, которые во взрослом возрасте хотят развивать свой мозг, достаточно мало. Я начал с объединения методики скорочтения с улучшенным запоминанием, потому что до меня этого не было, и многие говорили: «Зачем мне читать быстрее, если я ничего не запоминаю?" Действительно, большинство методик рассчитаны на детей и длительные занятия. Поэтому в них все это очень долго соединяется, и многие до этого просто не доходили. Объединил технологию с запоминанием и написал на эту тему книгу, которая быстро стала бестселлером, вышло более 10 тиражей и ее продолжают печатать дальше. Эта методика помогает быстрее обрабатывать информационные потоки и лучше их усваивать.

В 2020 году навык более быстрой обработки информации и развития для этого аналитического мышления был назван навыком номер один. Его важно развивать каждому бизнесмену или эксперту в деловом сообществе для того, чтобы он был максимально конкурентоспособным. То есть то, что я развивал и разрабатывал у себя с 2006 года и в 2020-м признали навыком номер один. Сегодня его нужно знать каждому, кто хочет преуспеть. Да, я начинал с технологии скорочтения. Но потом оказалось, что помимо этого есть еще и другие способы эффективного раскрытия потенциала мозга.

В мире очень много людей, чья работа связана с информацией. Они принимают различные решения, и у них очень активно задействована голова. Но если ее не тренировать, то ключевые когнитивные функции начинают ухудшаться. Сейчас у многих ухудшается память и внимание. Люди не успевают просчитывать все, что им нужно просчитать. Из-за этого падает энергия и ресурсы организма. А потом эти люди не могут работать, и им нужно долго настраиваться. Появляется прокрастинация и другие вещи. Так и появились другие направления, которые я стал тренировать у себя: улучшение внимания и памяти, управление состоянием. Я стал очень широко изучать мозг и его возможности с практической точки зрения. Как и что мы можем в нем улучшить, чтобы через это высвободить свое время, улучшить состояние быстрее восстанавливались, успевали большее за меньшее время. Я начал находить эти методики одну за другой и передавать их лидерам рынка, чтобы они могли быстрее расти и широко влиять на этот мир. Часто они приходят сами, приводят детей. Таким образом, мы комплексно развиваем ресурс нашего мозга.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Если мы активируем «потенциал созидания» людям, которые не хотят творить, то это изменит мир»

— Как вы сами к этому пришли? Были ли у вас какие-нибудь наставники?

— Я сам к этому пришел, когда учился в вузе. Я инженер по образованию. Сейчас можно сказать, что я продолжил эту тему только с точки зрения нейроинженерии. Я сам родом из Волгоградской области, с хутора Зимняцкий. То есть я сам донской казак. И когда я учился на хуторе, просто учиться хватало для того, чтобы стать отличником. Я сначала делал уроки и потом шел гулять. А мои одноклассники, наоборот, сначала шли гулять и потом, если у них оставалось время, то делали уроки. Привычка делать уроки сначала позволила мне стать отличником, а потом уже дневник работал на меня и учиться особо не надо было. Когда у меня появилась мечта поступить в Москву, то я стал усердно заниматься. Да, в 10 и 11 классе было тяжело, но я чувствовал, что могу. Я поступил в МИФИ — Московский инженерно-физический институт на факультет автоматики и электроники.

Там я занимался тем, что настраивал коробочки. Например, коробочка — кондиционер, которую можно настроить так, чтобы она считывала температуру и если она отличается от заданной, то начинала давать либо холод, либо тепло. То, что я делаю сейчас как нейроинженер, — это изучение того, как можно сделать так, чтобы человек жил, а его жизнь автоматически улучшала мозг, память и внимание. Как бы мы могли поставить определенные настройки, отследить действия и мысли, выстроить их так, чтобы они помогали ему преуспевать и просто жить. Но перед этим мы проверим основной путь, уберем все ненужное и добавим все полезное, а уже затем внесем автоматизм. Сразу же у таких людей возрастет продуктивность, от которой часто зависит их доход и влияние на этот мир.

Я также сооснователь движения Neuromen. Это нейролюди, которым мы активируем сверхвозможности мозга для того, чтобы они могли внести свой вклад в этот мир. У нас есть идея собрать тысячу лидеров со всех стран и дать им возможность, чтобы их мозг мог творить и созидать. Главное, чтобы они шли к нам в соответствии с ценностями, которая отражена в нашей миссии: мы улучшаем тех, кто улучшает мир. Чем больше людей активирует свой потенциал созидания через активацию мозга, тем больше в нем любви, возможностей роста и желания жить. Чем меньше ресурсов в голове, тем больше у него активированы древние структуры страха, как у животных. Он боится что-то потерять и постоянно нервничает. Если мы активируем этот «потенциал созидания» людям, которые не хотят творить, то это изменит мир.

Поэтому в нашем сообществе есть идея о том, чтобы у нас было десять миллионов нейроменов, которые прикоснулись к тому, чтобы пробудить свой мозг или какие-то его части и это уже улучшило их жизнь. И еще тысяча лидеров по всему миру на высочайшем уровне, кто счастлив внутри, их мозг работает максимально хорошо и они разделяют наши ценности положительно повлиять на мир. Потому что с приходом искусственного интеллекта и других вызовов мир будет меняться очень быстро и если наша голова не сможет работать, когда перед нами возникнут эти вызовы, можно «прилететь» не туда.

Я вот эти возможности прочувствовал, когда был студентом. На втором курсе чувствовал, что мне не хватает базы и учиться тяжело. Я был ботаником, троечником, потому что учился постоянно, но сдавал сессии на тройки, потому что базы не хватало. Как бы ни учился больше — это не помогало. На втором курсе я соприкоснулся с тематикой улучшения памяти и скорочтения. Так получилось обнаружить в себе сверхспособности: то, что я раньше обрабатывал за два часа, теперь я могу обработать за час и лучше запомнить. И у меня даже осталась энергия, чтобы я мог это либо применить, либо пойти погулять. А сейчас очень много людей, которые выжаты, как лимон, этими бесконечными потоками информации. И взрослые, и дети.

Когда ты получаешь инструмент, то при работе с информацией твой мозг активизируется, и ты больше делаешь. Так было у «великих»: Ленин, Сталин, Пушкин, Толстой, Кеннеди. Также я изучил биографии Билла Гейтса, Уоррена Баффетта и то, как они использовали свой мозг.

Очень много людей среди лидеров, которые владеют нейроэффективностью — эффективностью работы своего мозга, чтобы дальше расти и развиваться. Я понимаю, насколько мне это было тогда полезно. Сначала я стал развивать это у себя с 2006 года и прочувствовал это на себе. А потом стал преподавать это другим с 2009 года на регулярной основе. Я понял, что моя миссия — познакомить людей с самими собой. Сверх возможности мозга спят в каждом человеке. Как и наше тело, мы можем развивать и свой мозг. Давать ему правильную нагрузку, чтобы он становился сильнее и работал лучше. Вместе с этим у людей появляется больше уверенности в себе, ясности в жизни и желания создать что-то большее для себя и других. Потому что когда вы наполнены ресурсом и напитали себя, возникает естественное желание сделать это для окружающих. Сначала близких, а потом и остальных.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

«Лидеры рынка говорят: «А можно мне еще вчера?»

— Можно обучать взрослых, а можно обучать детей. Различаются ли эти процессы и есть ли для них отдельные методики?

— Да, этот процесс отличается. Я работаю и с той, и с другой аудиторией. У детей сейчас меняются определенные процессы, и им важно давать больше практики и смотреть, чтобы они это делали. Потому что они уже открыты к учебе, и им просто надо показать, где это применять. Они должны увидеть, что вот это работает и помогает им в жизни, поэтому это прикольно и нужно. Ко мне недавно пришла мама, которая работает на очень серьезной должности. Она пришла сама попробовать, потому что ей тоже надо очень много всего читать, обрабатывать и запоминать. Она привела свою дочь. Они проходили обучение по улучшению работы мозга за один день. Дочка пришла скептически. Потому что есть курсы по другим методикам, которые настроены на то, чтобы дети обучались долго, полгода или год. А так как у меня практически применимые вещи, то мы лидеры рынка в обучению нейронавыкам за один день взрослых и детей.

Так мы работаем с компаниями, корпорациями и лидерами рынка, которые говорят: «А можно мне вчера?» То есть сегодня у меня уже завал. Можно ли мне это освоить уже вчера? Есть такие технологии, как это быстро сделать. На таких занятиях я просто знакомлю людей с собой. Я не отрезаю им ничего лишнего и не вживляю ничего нового, а просто объясняю, как своими действия улучшить работу мозга.

Она в итоге сказал: «Мама, я вижу, как читаю в два раза быстрее и лучше запоминаю! Мне так самой удобнее работать с информацией, поэтому после обучения оно у меня применяется само!» Для обучения детей нужна практика в определенной последовательности для достижения результата. Также важно показать им применимость полученных знаний, тогда многие дети даже начинают сами читать книжки. А это очень сильно поможет им сохранить и улучшить внимание и аналитическое мышление на долгие годы. Сейчас многим детям все сложнее запоминать и сосредотачивать внимание.

Это как с людьми, которые занялись своим здоровьем тридцать лет назад и сейчас выглядят лучше своих ровесников. Жить они будут дольше и чувствовать себя в теле лучше, при прочих равных условиях. Если же мы говорим про работу со взрослыми, то там очень часто происходит следующая вещь: человек привык к тому, как у него работает мозг, и не верит, что это можно изменить, а у самого него не получалось. Как и зубной врач сам у себя зуб не удалит. Люди даже приходят по рекомендации на занятия по увеличению скорости обработки данных, не веря то, что это получится именно у них за 1 день. Со взрослыми много приходится работать по их убеждениям касательно того, что они могут и чего не могут. Если им рассказать на простых примерах, как происходит улучшение и что они могут сделать прямо сейчас и дать практику, то они начинают включаться. У них происходит знакомство с собой и своим потенциалом. Они узнают, например, с какой скоростью читают сейчас и с какой могут это делать. Какой объем памяти сейчас держит их память и сколько может держать.

Допустим, вы обрабатываете информацию по шесть часов каждый день. Это четверть жизни.

Это среднее количество того, сколько сейчас люди работают с информацией: чаты, социальные сети, новости и все остальное. Если он увеличит скорости обработки в 2 раза по нашей методике, то мы поможем ему обработать этот поток за три часа, и высвобождаем ему три часа жизни в день. Это результаты, которые я могу здесь быстро описать на простых примерах. Для работы со взрослыми, предпринимателями и экспертами, мы даем техники, которые сразу же дают результат на занятиях, чтобы они могли их применять на следующий день после освоения. Я очень люблю и поддерживаю, когда люди приходят семьями, особенно со своими детьми. Это обогащает их всех. Школьники, как правило, уделывают взрослых в несколько раз по итоговым показателям. Оно и понятно: у них мозг более пластичный для этого.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».