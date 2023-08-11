День в истории: трагедия «Пахтакора», шутка киноактера-президента

Чем примечательна дата 11 августа?

Сегодня, 11 августа, в японский День гор, начался показ сериала «Семнадцать мгновений весны», открылся аэропорт Шереметьево, футбольная команда из Ташкента «Пахтакор» погибла в авиакатастрофе, в Казань прибыло суперралли «Париж — Москва — Улан-Батор — Пекин», а Рональд Рейган очень неудачно пошутил. Родились певец Равиль Харисов, драматург и автор-исполнитель Зульфат Хаким, хоккеист Евгений Нурисламов, актриса Виола Дэвис. Скончались сталепромышленник и филантроп Эндрю Карнеги, поэт и художник Максимилиан Волошин, поэт Вера Матвеева, актер Робин Уильямс. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Заслуженный ректор

11 августа 1948 года в Казани родился певец Равиль Харисов. Его отец Шакир работал помощником режиссера театра Камала, а мама Асия — актрисой, так что он вырос за кулисами. Но пошел по другой тропе артистической карьеры: 15 лет работал в оркестре Анатолия Кролла в Москве и выступал с большинством звезд советской эстрады на одной сцене. Был солистом популярной московской группы «Бәйрәм» и артистом Татарской филармонии. Также Харисов был мастером спорта по боксу. В 1990-е особой популярностью пользовалась его песня «Жигули» на музыку Рифката Сайфутдинова и слова Гарая Рахима.

11 августа 1960 года родился музыкант, драматург, писатель Зульфат Хаким. После школы он работал на заводах Казани и Нижнекамска, но потом в 1980-е стал публиковаться в журналах и перешел в Татарскую филармонию на должность автора-исполнителя. В драматургии Хаким в 90-е с ходу проявил себя как острый сатирик. Самая известная его пьеса — «Телсез күке», которая рассказывает о встрече двух татар, казанского и финского, в карельских лесах в 1939 году. Сейчас Хаким занимается проектом «Туган батыр», готовит новые песни.

11 августа 1983 года скончался профессор Михаил Нужин. В 1954—1979 годах он был ректором КГУ. Нужин учился в Елабужской механико-технической школе, работал на механическом заводе сельскохозяйственных орудий. Был токарем на судостроительном заводе в Зеленодольске и на химическом заводе в Бондюге. Был исключен из КАИ в связи с арестом отчима, продолжил обучение в Казанском университете по специальности «теория упругости». Был парторгом 831-го полка и старшим инструктором Политуправления Уральского военного округа. После стал заведующим сектором механики института КГУ, дойдя до должности декана физико-математического факультета и заведующего кафедрой теоретической механики. Как ректор развил бионику, биофизику, биохимию, физику и химию полупроводников. При нем появился вычислительный центр и новые корпуса университета.

realnoevremya.ru

11 августа 1995 года в Казань прибыли 80 участников суперралли «Париж — Москва — Улан-Батор — Пекин» из 13 стран мира. Тогда ралли-марафон «Париж — Пекин» был возрожден по инициативе «Мастер-групп» и получил новое имя «Мастер-ралли». Участники преодолели 12 тысяч км. В категории грузовиков участвовала команда «КАМАЗ-мастер», в составе которой был двукратный чемпион ралли «Париж — Дакар» и многократный чемпион мира Пьер Лартиг. За руль КАМАЗа он сел впервые.

11 августа 2022 года «Реальное время» рассказало, что конкурсный управляющий ЗАО «НК Руснефтехим» — бывшего бенефициара «БТА-Казань» (ныне «Тимер») — пытается продать требования к совладельцам банка, включая наследников трагически погибшего Сергея Шекланова, всего за 320 млн рублей. В 2021-м компания-банкрот пыталась взыскать с них 4,5 млрд рублей.

Роман Хасаев/ realnoevremya.ru

Шереметьево принимает

11 августа 1959 года открылся Международный аэропорт Шереметьево. В аэропорт прилетел из Ленинграда советский лайнер Ту-104. 6 мая 1980 года открыли уже международный терминал Шереметьево-2. Его открытие состоялось в преддверии XXII летних Олимпийских игр. Работа у команды воздушных ворот страны с ходу началась сложная: к примеру, 18 июля 1980-го в аэропорту было обслужено свыше 8 тысяч зарубежных гостей столицы Олимпиады. За время проведения Олимпийских игр аэропорт принял более 460 тысяч иностранных пассажиров.

11 августа 1973 года в СССР начался показ фильма «Семнадцать мгновений весны» по роману Юлиана Семенова о приключениях советского разведчика Исаева, которого сыграл Вячеслав Тихонов. В роли шефа гестапо Мюллера прославился Леонид Броневой. 12-серийную картину планировали показать ко Дню Победы, но перенесли дату, поскольку в это время генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев посещал ФРГ.

Рейган пошутил

11 августа 1979 года произошла авиакатастрофа, в которой погибла футбольная команда «Пахтакор» из Ташкента. 17 спортсменов вылетели из родного города в Минск на календарный матч чемпионата СССР с местным «Динамо» на авиалайнере Ту-134. Диспетчеры не разрешили самолету подняться выше, он столкнулся с лайнером, следовавшим по маршруту Кишинев — Ворошиловград — Куйбышев с 89 пассажирами и шестью членами экипажа на борту. Погибли 178 человек. Двух авиадиспетчеров из Харькова осудили на 15 лет лишения свободы.

11 августа 1984 года президент США и большой любитель анекдотов Рональд Рейган, думая, что микрофон выключен, заявил перед пресс-конференцией: «Дорогие американцы, я рад сообщить вам, что только что подписал закон об объявлении России вне закона на вечные времена. Бомбардировка начнется через пять минут». В ответ СССР выпустил следующую информацию: «ТАСС уполномочен заявить, что в Советском Союзе с осуждением относятся к беспрецедентно враждебному выпаду президента США. Подобное поведение несовместимо с высокой ответственностью, которую несут руководители государств, прежде всего обладающих ядерным оружием, за судьбы собственных народов, за судьбы человечества».