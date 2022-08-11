Требования к наследникам Сергея Шекланова из «БТА-Казань» снизились в 13 раз

Вместо 4,5 млрд рублей кредиторы требуют 350 млн. Долги экс-владельцев нефтетрейдера и банка выставят на торги

Фото: Сергей Шекланов на фестивале Mauritius Kite Jam на Маврикии (yachting.su)

Как стало известно «Реальному времени», конкурсный управляющий ЗАО «НК Руснефтехим» — бывшего бенефициара «БТА-Казань» (ныне «Тимер») — пытается продать требования к совладельцам банка, включая наследников трагически погибшего Сергея Шекланова, всего за 320 млн рублей. Еще год назад компания-банкрот пыталась взыскать с них 4,5 млрд рублей.

С «безнадежным» дисконтом



Конкурсный управляющий ЗАО «НК Руснефтехим» — обанкротившейся татарстанской нефтеторговой компании, контролировавшей «БТА-Казань», пытается продать требования к бенефициарам должника всего за 320 млн рублей. Хотя год назад он пытался взыскать с бывших акционеров Максима Пухликова и Сергея Шекланова (а также экс-директора «Руснефтехима» Дениса Зубова) 4,5 млрд рублей в рамках этой задолженности.

Как выяснила газета «Реальное время», сама сумма требований чуть выше — 356 млн рублей, но «конкурсник», вероятно, сомневается, что найдет покупателя даже на эту сумму, реализуя эти права за 320 млн. Если заявок не будет, стоимость лота сократят еще больше — до 272 млн, затем до 224 млн, до 176 млн, а конечная цена вообще может составить 32 тысячи рублей.

Ранее конкурсный управляющий Антон Никеев признавался «Реальному времени», что «еще не факт, что со всех ответчиков реально взыщут долг».

Фото: Роман Хасаев/ realnoevremya.ru

Долги на 5 миллиардов

С января 2021 года, когда Арбитражный суд Татарстана вынес решение о привлечении к субсидиарной ответственности трех лиц, контролировавших компанию, «потерялся» ее экс-гендиректор Зубов, представитель которого в судах активно участвовал и возражал против привлечения к ответственности. В июле прошлого года апелляцию Дениса Зубова удовлетворил 11-й Арбитражный апелляционный суд в Самаре. Таким образом, потенциальный покупатель получит возможность истребовать долг в размере 356 млн рублей с матери погибшего в 2018 году бизнесмена Сергея Шекланова — Мери Шеклановой, его отца Игоря Шекланова и сына Федора Шекланова. Дочь бизнесмена в наследство (которое формально представляет собой лишь долги и головную боль) вступать не стала.

К слову, сейчас компания «Руснефтехим» должна своим кредиторам 5,4 млрд рублей, именно такая сумма заемных средств появилась в открытых данных четыре года спустя после банкротства организации.

Кроме того, в феврале этого года Арбитражный суд Татарстана перевел ответственность с «Руснефтехима» на его правопреемников, то есть АО «БТА Банк», АО «Мосэнергосбыт» и ФНС России, которые имели право требования с кредиторов (Максима Пухликова и семьи Шекланова) на 4,1 млрд рублей, 30,4 тыс. рублей и 377 тыс. рублей соответственно.



Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Из банкиров — в банкроты

ЗАО «НК Руснефтехим» ранее занималось торговлей нефтепродуктами, причем, судя по данным госзакупок конца 2000-х, клиентами его были в том числе силовые ведомства — компания поставляла бензин Главному командованию Внутренних войск МВД России (в 2016 году реформированы в Росгвардию), а также для ФСБ и МЧС. Выручка компании в те периоды составляла десятки миллиардов рублей в год.

В конце 2009 года «НК Руснефтехим» стала совладельцем банка «БТА-Казань». Директором компании тогда был Зубов, Шекланов и Пухликов осуществляли контроль компании — и оба, по данным СМИ, являлись давними партнерами беглого казахского олигарха и экс-бенефициара группы «БТА» Мухтара Аблязова. Несмотря на формальную смену акционеров и заверения в том, что никто из них не связан с Аблязовым, рейтинговое агентство Fitch поставило под сомнение наличие у банка принципиально новых собственников, предположив, что казахский олигарх мог сохранить некоторую бенефициарную долю в банке или же что он сможет приобрести такую долю в будущем.

Шекланов и Пухликов, по данным СМИ, являлись давними партнерами беглого казахского олигарха и экс-бенефициара группы «БТА» Мухтара Аблязова (на фото). Источник: ukranews.ru

Шекланов и Пухликов вскоре получили места в совете директоров банка. Но уже спустя два года «НК Руснефтехим» оказалась на начальной стадии процедуры банкротства. Процесс был инициирован подмосковной компанией, сдававшей «Руснефтехиму» газораспределительные станции. Помимо этого, банк «БТА-Казань» наложил взыскание на имущество «Руснефтехима» из-за дебиторской задолженности в размере 724,5 млн рублей по различным договорам. Кредитная организация в итоге попала на санацию и сменила собственников, став «Тимер банком» из бизнес-империи ТФБ Роберта Мусина. После краха «Татфондбанка» он получил нового инвестора в лице подконтрольного «Ростеху» московского банка «Российская финансовая корпорация».



В июне 2018 года Сергей Шекланов был найден мертвым в каюте катера в элитном подмосковном яхт-клубе. С тех пор никаких других причин внезапной гибели, кроме первоначальной («скончался в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности»), так и не появилось.



Сергей Афанасьев