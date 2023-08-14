«Если фундамент треснул — серьезная угроза»: учебное здание КАИ разваливается на части?

Службы университета следят за «жизнью» разлома одного из корпусов, который является памятником архитектуры

В редакцию «Реального времени» обратились казанцы, обеспокоенные состоянием одного из корпусов КАИ. По учебному зданию №3 КНИТУ прошла трещина от крыши до основания. Дефект зафиксировали с правой стороны от главного входа. Хотя студенты и сотрудники вуза заметили его не сразу и не придали большого значения, специалисты настаивают на полноценном обследовании сооружения, особенно если повреждение затронуло и фундамент.

«Все подмажут до 1 сентября»

Учебное здание №3 КНИТУ-КАИ рассекла трещина от кровли до самой земли. Сразу это повреждение не увидишь, так как правое крыло корпуса огорожено забором и стены скрыты растущими за ограждением деревьями. Но бдительные родители, которые отправляют своих детей учиться, заметили повреждение и обратились в редакцию с просьбой выяснить, в чем дело.

Корреспондент «Реального времени» лично убедился, что учебный корпус в этой части действительно выглядит так, словно раскололся пополам. Трещину хорошо видно, если стоять справа от входа. Особенно сверху явно различается расхождение в кладке кирпичей. Также видно, что от этой трещины штукатурка разрывается до самого низа.

Учебный корпус в этой части действительно выглядит так, словно раскололся пополам. Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

По словам специалистов, подобный изъян вовсе не безопасен. Но студенты и сотрудники вуза, которых удалось застать на месте, не обращают внимания на повреждение, которое еще и плохо видно из-за закрытого двора.

— Какая трещина? Нет, не видел, пока вы не показали, — сказал студент-первокурсник. — Не думаю, что здание из-за этого развалится. Здесь просто штукатурка треснула.

На вопрос, есть ли похожее повреждение внутри здания, молодой человек ответил отрицательно. Второй учащийся также не выразил беспокойства: «Я в этом году только начал учиться, пока еще не вглядывался. Я не архитектор, но вот в моем общежитии, в котором я жил в Уфе, тоже такая трещина была. Думаю, ничего страшного в этом нет».

Особенно сверху явно различается расхождение в кладке кирпичей. Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Не взволновало увиденное и женщину, которая направлялась в учебное здание университета. «А, ну это штукатурка просто отвалилась. У нас есть первое здание — все вопросы туда. Предполагается ремонт до начала учебного года. Все подмажут, все подкрасят, все заделают до 1 сентября, не переживайте», — заверила она.

Третье учебное здание КАИ закончили строить в 1940 году, проектировал его архитектор В. Дубровин. Здание является памятником культурного наследия. Ему 83 года на данный момент, что для кирпичной постройки не так уж и много.

Учебное здание №3 КНИИТУ-КАИ разрезала трещина от кровли до самой земли. realnoevremya.ru

Может быть серьезная угроза зданию

Казанский архитектор Ирина Аксенова, осмотрев повреждение учебного корпуса КАИ, отметила, что трещина по всей высоте фасада здания просто так не возникает. Скорее всего, нарушен фундамент.

— Такие трещины, раскрывающиеся кверху, говорят о подвижке фундамента. Исходя из практики, это может быть какое-то изменение в структуре фундамента по причине попадания грунтовых вод, например, — разъяснила «Реальному времени» архитектор. — Необходимо полноценное обследование инженерное, чтобы точно определить, в чем причина. Пока это не аварийный случай, я считаю, но если не придать этому должного внимания, то ситуация может усугубиться.

Завкафедрой градостроительства и планировки КГАСУ Александр Дембич по структуре изменений полагает, что необходимо сразу начать изучать повреждение.



— Лучше всего наложить маркеры на трещину и наблюдать, двигаются они или нет, будут ли разрывы, определить, в течение какого времени движение происходит. Если видны изменения, значит, нарушения серьезные, если нет, значит, нужно дальше наблюдать и установить стяжки, например, — объяснил он «Реальному времени».

Студенты и сотрудники вуза, которых удалось застать на месте, практически не обращают внимания на повреждение. Гульнара Раянова/ realnoevremya.ru

Причину появления трещины Александр Дембич объяснил подвижкой грунта, который как раз мог сдвинуть фундамент. По его словам, грунт сдвигается под воздействием различных факторов: могли просесть карстовые породы, могла протекать канализация и грунт подвинулся, также на него могли воздействовать строительные работы поблизости.

— Виден разрыв на фронтальной части стены от кровли до фундамента, но не видно, есть ли трещины в самом фундаменте. Здание КАИ ведь довольно длинное и может стоять на различающемся по структуре грунте. Сначала нужно провести обследование фундамента и грунтов: просверлить скважины вдоль здания, чтобы определить, какие грунты представлены и есть ли изменения, — предложил архитектор. — Если фундамент не треснул, значит, можно не особо беспокоиться. А вот если фундамент треснул, тогда это серьезная угроза и надо принимать срочные меры по спасению здания. Неизвестно, как себя поведет стена при поврежденном фундаменте — она может разрушиться через год, а может и через неделю.

КАИ планирует реставрацию третьего корпуса в 2024 году



В руководстве КНИТУ-КАИ заверили «Реальное время», что вуз не оставил без внимания изменения на фасаде своего здания.

— Действительно, на главном фасаде со стороны ул. Толстого имеется трещина на наружной кирпичной стене по всей высоте простенка. Данная трещина появилась некоторое время назад, и службы университета следят за ее изменениями, так сказать, за ее «жизнью», — ответили в пресс-службе учебного заведения на запрос издания. — Резюмируя, можем сообщить следующее: трещина не имеет роста раскрытия и долгое время остается в покое. Характер трещины не опасен для студентов и работников университета.

В руководстве КНИИТУ-КАИ заверили «Реальное время», что вуз не оставил без внимания изменения на фасаде своего здания. realnoevremya.ru

Учитывая, что здание является объектом культурного наследия, в КАИ сообщили, что планируют провести проект реставрации и пройти экспертизу.

— В связи с тем, что здание является памятником, работы по нему можно выполнять после исполнения реставрационного проекта и проведения реставрационной экспертизы. Университет на сегодняшний день проводит предпроектные работы по определению стоимости выполнения реставрационного проекта и стоимости реставрационной экспертизы и планирует в 2024 году у главного распределителя бюджетных средств запросить бюджетные ассигнования на выполнение вышеуказанных работ, — заключили в вузе.