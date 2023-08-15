«Мы топчемся на одном месте» — жители Габишево опасаются очередного подтопления

Фото: предоставлено realnoevremya.ru Наилем Галиевым

В редакцию «Реального времени» вновь обратились жители поселка Габишево Лаишевского района. В преддверии осени население опасается, что вскоре вновь будет жить в условиях водного плена. Проблеме подтопления поселка несколько лет и ее по-прежнему обещают решить, но реальные действия пока не предпринимаются, сетуют граждане. В администрацию района они не раз обращались с просьбой помочь организовать водоотведение, добавив, что и сами готовы вложиться в благоустройство, лишь бы в дождливую погоду или половодье в очередной раз не затапливало их участки. Как предлагают решить проблему жители и что им на это отвечают чиновники — в нашем материале.

«Два года пытаемся достучаться»

Уже третий год улицы и дома жителей Габишево затапливает во время сильных ливней или паводка. Все это время население неоднократно обращалось в разные инстанции, но решить проблему не удается. Люди опасаются, что с наступлением осени их жилье вновь окажется в воде. Об этом рассказал активист поселка, местный житель Наиль Галиев:

— Из того, что было обещано администрацией района, ничего не сделано. Два года мы пытаемся всякими способами достучаться, обращаясь через приемную раиса и непосредственно в райадминистрацию, мы писали письма и лично главе Ильдусу Зарипову с просьбой помочь нам. Но ответа так и не поступило. В итоге мы пытаемся решить проблему своими силами, — рассказал мужчина.

В зону подтопления попадают около 70 домов в переулке Узорном и на улице Александра Сергеева. 25 домов построены строительной компанией «Ханский дом», остальные коттеджи — другими застройщиками.

В зону подтопления попадают около 70 домов поселка. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

— Этой весной подтопление было еще интенсивнее, чем годом ранее, весна пришла внезапно. Вода пошла сразу мощно. В течение двух недель мы караулили эти мотопомпы, за свои деньги заливали бензин. Нам помог только застройщик, глава нашего поселкового совета Марсель Миндубаев и пожарные выдали нам рукава, я сам за ними ездил. Со стороны администрации не сделали ничего. Единственное, приехали два человека, посмотрели на затопление, уехали и больше мы о них ничего не слышали. В этом году весной мы справились с ситуацией. В итоге отводили воды в стихийно образовавшееся небольшое озеро. В следующий раз этого сделать уже не получится, — переживает Галиев.

К слову, в материале, который был опубликован в апреле, «Реальное время» писало о том, что вывод воды в озеро, а затем через лесопосадку в овраг не понравился жителям близлежащих домов, дело чуть не дошло до драки. Люди жаловались на то, что мотопомпы слишком сильно шумят, раздражают и мешают спать. Тогда же произошел инцидент, когда неизвестные разрезали пожарный рукав, через который откачивали воду.

Вывод воды в озеро, а затем через лесопосадку в овраг не понравился жителям близлежащих домов. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Весной жители затопляемых домов отводили талую воду при помощи насосов в небольшое озеро, но сейчас его почти нет. В поселке появился еще один застройщик, который возводит дома прямо у этого стихийно образовавшегося водоема. «Он засыпает песком площадки, делает фундамент и ставит на них дома. Фактически, его пять домов находятся на этом озере. Если сейчас пойдут сильные дожди, вода будет поступать к этим домам с тыльной стороны. Чтобы этого избежать, мы отсыпаем и задвигаем подальше вглубь землю, которую забирают с дороги — чтобы вода не подступала к этим новым домам», — рассказали жители Габишево.

В процессе засыпки озера образовалась небольшая территория, поэтому у местных жителей возникла идея выровнять ее и собрать деньги на организацию детской площадки. А зимой здесь можно будет сделать каток и играть в хоккей. Общая площадь участка составит примерно 500 кв. м. «Но куда на самом деле пойдет вода во время паводка, можно только гадать», — добавляют активисты Габишево.

предоставлено realnoevremya.ru Наилем Галиевым

«Дорога — великое дело»



Как отметил Наиль Галиев, у населения осталась одна надежда — программа самообложения. В этом году с ее помощью удалось добиться строительства дорог.

— Дорога — это великое дело. В этом году нам удалось это сделать, мы попали в программу благоустройства по программе самообложения. Я собрал деньги у жителей наших улиц. Дорога сейчас в процессе строительства. У нас наконец-то появится асфальт! Люди, конечно, очень довольны. Сейчас готовятся к асфальтированию переулок Узорный и улица Александра Сергеева. Это участок дороги длиной более 500 метров. На Сергеева вообще будет отличная дорога с поребриками, шириной 5 метров, машины смогут спокойно разъезжаться.

Дорога обошлась в 7,5 млн рублей, собрать удалось 1,5 млн. Из них 730 тысяч рублей дали жители, еще 770 тысяч внес застройщик. Он же сделал ливневые канализации, помогал с водоотведением, топографической съемкой территории. «Теперь у нас еще остается немного денег на следующий этап — на освещение. В этом году мы не успели подать заявку на эти работы. Сроки не удалось выдержать, поэтому освещение будет заложено только в программу самообложения следующего года», — сообщили габишевцы.

«Дорога сейчас в процессе строительства. У нас наконец-то появится асфальт!» предоставлено realnoevremya.ru Наилем Галиевым

Что касается затопления улиц, жители предлагают еще одно решение проблемы:

— Дело в том, что вода из верхней части Габишево вся идет к нам. Это происходит во время любого дождя, не говоря уже о весеннем паводке. Она течет мимо мечети по улице Джалиля и идет прямо к нам. Теперь у нас осталась одна просьба к руководству района — уведите от нас воду Габишево! Вы ее к нам сливаете. Уклон дороги никак не может идти к людям, он как минимум должен уходить в поле. Это все равно, что я выкопаю канаву к соседу, который находится ниже меня. Я от себя воду отведу, а сосед пусть захлебывается. Сейчас с нами происходит то же самое.

«Мы никак не сдвинемся с мертвой точки»

Активисты поселка надеются записаться на прием к главе Лаишевского района Ильдусу Зарипову и предложить включить подтопляемые улицы Габишево в программу самообложения по водоотведению:

— Мы видим, что эта история с подтоплением никак не сходит с мертвой точки. Два года мы крутимся вокруг этой проблемы, говорим одно и то же, но движения никакого нет. Мы топчемся на одном месте.

Как рассказал Наиль Галиев, люди готовы взять на себя часть затрат, сложиться деньгами и купить мощный мотонасос. Готовы даже взять его на свой баланс и самостоятельно платить за электроэнергию.

Жители затопляемых улиц Габишево готовы взять на себя часть затрат, сложиться деньгами и купить мощный мотонасос. предоставлено realnoevremya.ru Наилем Галиевым

— Предлагать все это поселковому совету нет смысла, потому что у них нет никаких ресурсов, кроме некоторых административных. Председатель и сейчас чем может, тем и помогает. Финансовых ресурсов в поселке нет, они все в Лаишево. Поэтому с таким предложением мы решили выйти к администрации района. Все предыдущие обращения не имели никакого успеха, может, такой вариант их устроит, и мы наконец получим помощь, — надеются габишевцы.



«Реальное время» также обратилось в администрацию Лаишевского района с просьбой рассказать о планах по решению проблемы с водоотведением в Габишево. На момент подготовки статьи ответ не поступил. Комментарий будет опубликован по получении.