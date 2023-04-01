«Куда только не обращались»: жители Габишево оказались в водном плену

Фото: Динар Фатыхов

В редакцию «Реального времени» с просьбой о помощи обратились жители поселка Габишево Лаишевского района. Каждую весну здесь затапливает около 70 домов, не стал исключением и нынешний март. Более того, минувшей осенью население сталкивалось со схожей проблемой. Неоднократные обращения к властям с просьбой помочь справиться с последствиями половодья пока остаются без ответа. Людям по несколько суток приходится дежурить у мотопомп и самостоятельно искать рукава и шланги для откачки воды на улицах. Дошло до того, что больного, к которому приехала скорая помощь, пришлось на руках переносить через водную преграду до машины.

Житель Габишево Рашит Шагимуратов считает себя обманутым покупателем. Мужчина приобрел дом в коттеджном поселке 2 года назад и уже не раз сталкивался с проблемой затопления своего жилья.

— Я всю жизнь работал на экскаваторе, и когда мы покупали дом, я сразу задал вопрос продавцу, куда вода будет уходить весной, если мы находимся в низине. Нас успокоили, что построены ливневые коллекторы и они справятся с потоками воды. Но на деле оказалось не так. Каждую весну со всех сторон в нашу низину бежит талая вода. Нам некуда деваться. Так же было и в прошлом году, в этом году ситуация повторилась. Вода полностью заливает территорию наших домов, она достигает отметки фундамента, — рассказал Рашит.

Фото: предоставлено Ильнуром Мухаметовым

Затапливает еще десятки домов поселка. На протяжении нескольких суток воду откачивали, но полностью осушить территорию не удалось — вода остается за домами.



— Глава сельсовета с нашей программой знаком, но и он пока ничего обещать не может. Куда мы только не обращались. Мы даже писали коллективное письмо в администрацию Лаишевского района, но на него никто не ответил. Нам никто ничего не говорит. Раньше мы откачивали воду в котлован с обваловкой, но потом бывший глава сельсовета велел его закопать, — рассказал Шагимуратов.

«Их позиция одна — главное не отказывать и всегда говорить «да»

Дом другого жителя поселка Ильнура Мухаметова тоже находится в зоне подтопления. По его словам, 2 года назад на этом месте был пустырь:

— Вся инфраструктура Габишево в плане водоотвода задумана таким образом, что талая вода со всех улиц поселка бежит под естественный уклон, то есть непосредственно в нашу сторону. С тех пор как появились новые дома, ничего не изменилось, и система отвода воды с верхних улиц Габишево работает также. Когда мы столкнулись с подтоплением осенью прошлого года из-за обильных дождей, мы стали во всеуслышание говорить о нашей проблеме. Предыдущий глава поселения обещал, что предпримет все необходимые меры. Но этого не случилось. Пришла весна, и ситуация обострилась. Мы столкнулись с глобальным подтоплением и тогда уже начали бить тревогу, обращались в СМИ, писали о проблеме в соцсетях.

Фото: предоставлено Ильнуром Мухаметовым

Ильнур Мухаметов рассказал, что активисты ходили и к главе поселения. «Их позиция одна — главное не отказать, они всегда говорят: «да-да, мы приняли информацию к сведению, зафиксировали вашу проблему, будем заниматься», и на этом все», рассказал мужчина.

В первый год подтопления воду откачал за свой счет застройщик части домов на этой территории — компания «Ханский дом».

— Его представители сутками дежурили на месте подтопления и откачивали воду. Тогда сельсовет нам вообще никак не помогал. Вода ушла, и проблема перестала всех волновать, жильцы успокоились. Хотя группа активистов продолжала писать письма в район с просьбой принять меры, потому что ситуация могла повториться. Так и получилось, — говорит Ильнур.

Фото: realnoevremya.ru

В 2022 году сменился глава Габишевского сельского поселения. Этот пост занял Марсель Миндубаев. К нему население поселка также обращалось за помощью.



— Мы стали делать обращения к новому главе, просили, чтобы были предприняты противопаводковые меры. Кроме того, три раза попадали на прием к главе Лаишевского района. Он собрал всех своих замов и поручил им решить проблему. К нам приезжали чиновники. Они решили, что нужна топосъемка местности, но заявили, что средств на это у района нет. В итоге мы сами попросили нашего застройщика — компанию «Ханский дом», сделать топосъемку для определения местности, чтобы построить приспособления для отвода воды. Я знаю, что «Ханский дом» заплатил порядка 130 тысяч рублей, — говорит житель поселка.

По словам Ильнура, топосъемка была сделана частично и отправлена в район. Дальше дело опять застопорилось. Пришла весна, снег начал таять, и часть поселка снова стало сильно затапливать.

— Вода поднялась до такого уровня, что к дому невозможно было пройти в обычных резиновых сапогах. Вода подобралась вплотную. Мы начали писать письма, звонить в МЧС, после этого наш глава поселения решил предпринять определенные действия, за что ему спасибо. Он привез сначала одну мотопомпу, потом другую и третью. Но не оказалось рукавов. Пришлось подключать свои связи и брать рукава у пожарных. Дальше нам предоставил рукава и шланги застройщик, — говорит мужчина.

Фото: realnoevremya.ru

«Дело чуть не дошло до драки»



Главной проблемой остается отсутствие места для отвода воды. Жители затопленных домов откачивали ее в водоем неподалеку, но он быстро заполнился и возникла угроза перелива.

— Из болота вода могла пойти обратно, поэтому мы стали качать воду через лесопосадку в естественный овраг. Но тут возникла новая проблема — жители улицы Малышева стали высказывать недовольство, они не хотели входить в наше положение, жаловались, что мотопомпы слишком сильно шумят, их это раздражает и мешает спать. Чуть не дошло до драки. Был даже инцидент, когда один из жителей вышел и разрезал шланг. В итоге мы перенесли шланги в другую сторону. Таким образом расстояние увеличилось до 400 метров, нам опять не хватило шлангов. Спасибо пожарной части Лаишево, они выделили нам рукава. Все эти дни мы дежурили сутками, каждые 2 часа заправляли мотопомпы. Мы все наладили и по сей день продолжаем качать эту воду, — сообщил Ильнур.

По его мнению, решений у проблемы может быть несколько. В конце лета, в августе, жители поселка собрали деньги по программе самообложения на строительство асфальтированной дороги за 7 млн рублей. Средства лежат на специальном счете.

— Надо ликвидировать те места, откуда к нам течет вода с верхних улиц, построить приспособления для этого. Второе — нужно соорудить вдоль дороги бетонные конструкции, по которым будет стекать вода. Болото может стать водоприемником, если его углубить и сделать из него озеро. Его можно использовать как пожарный водоем. В случае переполнения водоема горизонтальным бурением вывести воду в лес. Но это все в идеале. Самый дешевый вариант из всех — проложить трубу от нашей улицы в лесопосадку. Мы все это много раз озвучивали. Застройщик даже сделал компьютерный проект. Здесь, безусловно, нужно финансирование и инициатива руководства Лаишевского района, чтобы они занялись нашей проблемой, — убежден местный житель.

Фото: realnoevremya.ru

На момент приезда корреспондентов «Реального времени» в Габишево в поселке продолжали откачивать воду. По словам Мухаметова, вода может полностью уйти через день-два. Но мужчина опасается, что повторится прошлогодняя история — все высохнет и жители вместе с администрацией успокоятся, забросив проблему:



— Боюсь, что опять все так и останется. Хотелось бы чтобы следующей весной нас так сильно не топило. Это никуда не годится. Дети не могут в школу ходить, взрослые не могут выйти из дома. В этот раз пришлось вызывать одному из жителей скорую помощь, но машина не смогла проехать и, мало того, сами фельдшеры не смогли добраться до дома. В итоге пришлось больного человека на руках вытаскивать на «сушу», чтобы врачи смогли сделать ему укол, и потом затаскивать его обратно в дом.

«Все осталось на уровне разговоров»

Наиль Галиев живет непосредственно рядом с водоемом, его дом также страдает в половодье. По его словам, за год практически ничего не изменилось:



— С прошлого года в плане каких-то конструктивных решений со стороны администрации Лаишево нами замечено не было. На одной из встреч в исполкоме был разговор о том, что нужно предоставить топосъемку местности. Один застройщик сделал это на участке, где строил дома. Но это не устроило администрацию района. Она направила официальное письмо компании о необходимости проведения топосъемки на всей территории подтопления. «Ханский дом» в свою очередь отказал, объяснив это тем, что он несет ответственность только за территорию собственной застройки. Думаю, это справедливо, ведь есть и другие застройщики (дома в поселке также строили частные застройщики, — прим. ред.), но почему-то о них речи не идет, никто не зовет их принять участие в решении проблемы.

Фото: realnoevremya.ru

Наиль Галиев выразил благодарность и главе поселения, который предоставил помпы, но отметил, что бензин покупали сами жильцы. Кроме того, финансово помог и первый застройщик. Воду откачивают уже шестые сутки.



— Нужно уже принимать какое-то окончательное решение по этой проблеме. Но администрация района бездействует. Она отправляет своих представителей, которые лишь присутствуют, смотрят и уезжают. Пока на сегодняшний день все остается на уровне разговоров, никаких конкретных действий не предпринимается. Местный глава поселения старается нам помочь, но мы понимаем, что у него нет ни технических возможностей, ни административных, ни достаточных финансовых ресурсов для этого. Здесь может помочь только решение исполкома города Лаишево. Если глава Лаишево серьезно отнесется к этому и даст необходимые распоряжения, тогда ситуация сдвинется с мертвой точки, — считает Галиев.

«Нам продолжают говорить, мол, зачем мы покупали здесь дома, куда смотрели, но какой смысл сейчас об этом говорить? Это уже неважно. Важно то, что порядка 70 домов каждый год остаются в зоне подтопления. И не только весной, но и летом, и осенью при любом обильном дожде», посетовал мужчина.

Фото: realnoevremya.ru

Корреспондент «Реального времени» обратился в компанию «Ханский дом» за комментарием. Представитель строительной организации Ольга Воробьева заверила, что компания не остается в стороне от этой проблемы:

— В прошлом году мы много раз помогали жителям бороться со стихией. Помощь мы оказывали и в нынешнем, когда непосредственно топило дома, мы выделили средства для откачки воды, топлива и предоставляли пожарные рукава. Параллельно мы писали письма в администрацию района с просьбой определить место для водоотведения, ответа мы не получили, к сожалению. Главной проблемой остается как раз место, куда можно отводить воду, администрация до сих пор не определилась с ним. Кроме того, по просьбе исполкома, мы сделали топосъемку того участка, где находятся дома, которые построила наша компания. Сейчас мы пошли дальше и выделили деньги для участия в программе самообложения на строительство дороги и освещения.

С вопросом — как будут решать проблему с затоплением поселка Габишево — «Реальное время» обратилось к главе Габишевского сельского поселения Марселю Миндубаеву. Он сообщил, что на сегодняшний день проблема исчерпана и предоставил фотографии об организации откачки воды. На просьбу рассказать, какие действия будут предприняты в долгосрочной перспективе, чтобы решить проблему в будущем, глава поселения ответил, что планы есть, но рассказать о них он пока не готов.

«Реальное время» также направило запрос в администрацию Лаишевского района с просьбой рассказать о планах по решению проблемы, ответ пока не поступил. Комментарий будет опубликован по получении.

1 / 24 Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов