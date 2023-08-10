День в истории: рождение ТАИФ и открытие РКИБ

Чем примечательна дата 10 августа?

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Сегодня, 10 августа, Международный день биодизеля, Казань выбрали столицей WorldSkills-2019, началась история компании «ТАИФ», открылась новая инфекционная больница, появился прообраз музея «Цементная промышленность». Родились нарком по делам мусульман Мулланур Вахитов, гимнастка Амина Зарипова, мэр Петербурга Анатолий Собчак, изобретатель Лео Фендер, композитор Гия Канчели. Скончались: один из отцов мирового кинематографа Леон Гомон, физик Генри Мозли, изобретатель троллейбусного поезда Владимир Веклич. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Новый корпус инфекционки

10 августа 1885 года родился глава Комиссариата по делам мусульман Внутренней России Мулланур Вахитов. Долгое время жил и учился в Петербурге, в Казани организовал Мусульманский социалистический комитет, устанавливал советскую власть в городе, созывал Всероссийскую конференцию рабочих-мусульман, был чрезвычайным комиссаром по продовольствию в Поволжье, участвовал в битве за Казань против белых. После взятия города Народной армией КОМУЧа был арестован и казнен. В 1985 году, в день столетия Вахитова, в Казани на высоком холме ему открыли памятник.

предоставлено realnoevremya.ru Госархивом РТ

10 августа 1976 года в узбекском городе Чирчик родилась Амина Зарипова. В 10 лет начала заниматься художественной гимнастикой. После распада СССР переехала в Россию и начала заниматься в Новогорском гимнастическом центре у Ирины Винер. Пятикратная чемпионка мира в различных видах программы, трижды чемпионка Европы, дважды — России. Тренировала молодежные сборные Греции и России, работала в Центре олимпийской подготовки МГФСО. Муж — вокалист группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев.

10 августа 1995 года на базе ВТНПО «Казань» было создано АО «ТАИФ», ставшее головной компанией одной из крупнейших многопрофильных негосударственных компаний России. ГК «ТАИФ» — крупнейший российский холдинг, контролирующий большую часть химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей РТ. Нефтехимия и нефтепереработка всегда являлись для компании главными направлениями работы. 23 апреля 2021 года ТАИФ и СИБУР заявили об объединении нефтегазохимического бизнеса, знаковое соглашение в отрасли назвали сделкой века.

10 августа 2015 года международное жюри в бразильском городе Сан-Паулу на Мировом чемпионате рабочих профессий WorldSkills Competition выбрало Казань столицей следующего состязания, в 2019 году.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

10 августа 2020 года в Казани открыли новый корпус Республиканской клинической инфекционной больницы. На церемонию тогда приехал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Корпус с нуля возвели за 100 дней. Каждая палата в нем фактически является отдельным боксом, позволяет принимать пациентов с разными инфекционными заболеваниями и тем самым разгрузить другие медучреждения и обеспечить плановую помощь всем остальным больным. Общая стоимость второй очереди РКИБ, включая оборудование и благоустройство прилегающей территории, оценивается в 1,8 млрд рублей. Вместимость нового корпуса — 232 койки, включая 12 реанимационных, при этом в случае резкого роста заболеваемости число мест на базе существующих мощностей может быть увеличено до 500, то есть более чем в два раза.

10 августа 2022 года «Реальное время» рассказало о том, что федеральные власти настаивают на досрочном завершении республиканского эксперимента по маркировке пивных кегов, который действует на территории республики с 2020 года. В Минпромторге России подчеркнули необходимость исключить дублирование данных с национальной системой прослеживания товаров «Честный знак». Директор Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз отметил, что в этой игре больше политики, чем экономики, так как маркировка не принесет увеличения продаж пива, поскольку Татарстан и без этого держит алкогольный рынок в ежовых рукавицах, не допуская нелегального оборота внутри республики.

Олег Тихонов/realnoevremya.ru

Первый мэр Петербурга

10 августа 1937 года в Чите родился Анатолий Собчак. В детстве жил в Узбекистане, после учился на юрфаке ЛГУ, работал по специальности в Ставропольском крае. Вернувшись в Ленинград, преподавал в Ленинградской специальной школе милиции МВД СССР, был сначала доцентом Ленинградского технологического института целлюлозно-бумажной промышленности, потом — родного юридического факультета. Заведовал кафедрой хозяйственного права. В 1989-м стал народным депутатом СССР, а в 1991-м был избран мэром Ленинграда.



10 августа 1979 года в Новороссийске открылась постоянно действующая выставка «Цементная промышленность СССР», посвященная строителям, рабочим, защитникам заводов, а также людям, которые восстанавливали промышленность. Теперь это музей «Цементная промышленность» ОАО «Новоросцемент» с действующими макетами и моделями цементного оборудования.



Первая коммерческая электрогитара

10 августа 1909 года в Анахайме (штат Калифорния) родился изобретатель Лео Фендер. В 1948 году его компания Fender Electric Instrument Manufacturing Company разработала первую коммерческую электрогитару под названием Broadcaster и Esquire, которая позже начала именоваться «телекастером» — в честь набиравшего обороты телевидения.

10 августа 1935 года в Тифлисе родился Гия Канчели. Перед консерваторией учился на геофаке местного университета. В 1970-м начал преподавать в консерватории, а через год стал еще и заведующим музыкальной частью Тбилисского театра имени Шота Руставели. С 1991 года жил в Берлине, в 1995-м переехал в Антверпен. Скончался в родном городе. В России более всего известна киномузыка Канчели — к фильмам «Мимино», «Ханума», «Кин-дза-дза!».