«Минпромторг России неоднократно предлагал завершить республиканский эксперимент»

В ведомстве Дениса Мантурова считают необходимым исключить дублирование маркировки пива, чтобы снизить издержки бизнеса

Федеральные власти настаивают на досрочном завершении республиканского эксперимента по маркировке пивных кегов, который действует на территории республики с 2020 года. Об этом «Реальному времени» заявили в Минпромторге России, подчеркнув необходимость исключить дублирование данных с национальной системой прослеживания товаров «Честный знак». Директор Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз считает, что в этой игре больше политики, чем экономики, так как маркировка не принесет увеличения продаж пива, поскольку Татарстан и без этого держит алкогольный рынок в ежовых рукавицах, не допуская нелегального оборота внутри республики.

Минпромторг России попросил Татарстан остановить эксперимент



Минпромторг России высказал официальную позицию по поводу ситуации с «двойной» маркировкой пивных кегов в Татарстане, которая может сложиться с началом действия федерального «пилота» с 1 апреля будущего года. В министерстве ответили на запрос «Реального времени» о неоднозначном положении производителей пива в республике. В отличие от большинства субъектов страны, в Татарстане участникам алкогольного рынка придется дважды платить за маркировку пивных кегов — сначала за республиканскую марку «Госзнака» в 50 копеек за каждую емкость, затем за нанесение цифрового кода Data Matrix, что вызывает неоднозначную реакцию бизнеса.

— Действительно, федеральный и республиканский эксперименты преследуют похожие цели и предусматривают добровольное участие. Однако производители пивной и слабоалкогольной продукции отмечают сложность одновременного участия в двух экспериментах, — сообщили в Минпромторге РФ нашему изданию.



Чтобы освободить бизнес от «двойной» нагрузки при учете за оборотом пивной продукции, Минпромторг призвал Татарстан остановить свой эксперимент.

— Минпромторг России неоднократно предлагал завершить республиканский эксперимент, — сообщили в министерстве.

Причем региональные власти, как оказалось, пообещали отменить свой «пилот» после 1 апреля 2023 года.

— Согласно поступившей в ведомство позиции органов власти Татарстана, республиканский эксперимент планируется завершить при внедрении обязательной маркировки пивной и слабоалкогольной продукции в кегах на федеральном уровне, — добавили в Минпромторге РФ.

Иначе говоря, уже будущей весной татарстанский эксперимент может быть прекращен, уступив место национальной системе маркировки «Честный знак», надеются в ведомстве Дениса Мантурова.

Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Эксперименты несопоставимы по своему охвату»

Почему федеральное министерство отстаивает позицию оператора «Честный знак», обеспечивая его доминирование над региональной системой контроля?

— В федеральном эксперименте, являющемся одним из звеньев внедряемой в Российской Федерации и ЕАЭС системы маркировки товаров, участвуют представители всех типов хозяйствующих субъектов, в том числе крупнейшие производители и импортеры, а также федеральные торговые сети и субъекты оптовой торговли, — пояснили в ведомстве. — На текущий момент доля товаров, выпускаемых производителями пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков, участвующих в федеральном эксперименте, составляет порядка 80% от общего объема рынка. Следовательно, эксперименты несопоставимы по своему охвату.

Именно по этой причине в Москве неоднократно предлагали завершить республиканский эксперимент.

Будущей весной татарстанский эксперимент может быть прекращен, уступив место национальной системе маркировки «Честный знак», надеются в ведомстве Дениса Мантурова. Фото: minpromtorg.gov.ru

При этом федералы считают недопустимым существование двойной маркировки пива в Татарстане:



— Минпромторг России полагает необходимым исключить дублирование маркировки кегов, налагающее на участников рынка дополнительные издержки, завершив республиканский эксперимент, и применить полученные в ходе него опыт и результаты в федеральном эксперименте.

В ведомстве напоминают, что «пивная продукция и слабоалкогольные напитки уже включены в перечень отдельных товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденный распоряжением правительства РФ от 28 апреля 2018 г. №792-р. Таким образом, правительством страны уже принято решение о том, что пивная и слабоалкогольная продукция будет маркироваться кодом Data Matrix, а не федеральными специальными марками и будет прослеживаться в информационной системе маркировки. А результаты и опыт, полученные в Татарстане, будут применять в федеральном эксперименте.

«Татария посеяла ужас у продавцов алкогольной продукции»



Почему же Татарстан сражается за региональный эксперимент? Директор Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя «ЦИФРРА» Вадим Дробиз отметил, что республика и без этого создала настоящую прочную систему контроля за оборотом алкоголя, которая обеспечила регулярное поступление акцизов.

— Татарстан — уникальный регион, где легальный розничный рынок был создан в 1998 году — на 20 лет раньше, чем по всей России. Татария посеяла такой ужас у своих производителей и продавцов алкогольной продукции, что легальные магазины боялись торговать паленым. Татария стала единственным регионом, где легальные магазины продавали только легальную продукцию. Почему Минпромторг пляшет за маркировку? Основной довод — побороть нелегальную продукцию. Это полная глупость. В легальной рознице нелегальной продукции больше не станет, — уверен он.

В отличие от водки и крепких напитков, для пива нет обязательной маркировки, эта продукция не лицензируется при производстве, при оптово-розничных продажах, отметил эксперт. А между тем на пиво приходится 80% рынка. «Как я понимаю, государство хочет единым порядком учитывать всю алкогольную продукцию. Бизнес бы спокойно к этому отнесся, если бы марка регистрировалась в ЕГАИС. Система ЕГАИС — это государственный проект, а «Честный знак» — частно-государственный проект, поэтому речь идет о переходе государства на частно-государственный проект, у которого есть свои бенефициары. Да, логично было бы пивную отрасль отмаркировать, но не потому, что это даст экономический эффект», — считает Дробиз.



Маркировка не приведет к увеличению продаж пива

Экономический эффект от маркировки будет нулевым, потому что легальной пивной продукции больше не станет, полагает собеседник издания:

— Оборот алкоголя и пива на рынке Татарстана максимально легализован, причем еще больше 20 лет. Ничего больше отсюда не выжать. Более того, контролирующие органы жестко проверяют качество продукции и жестко следили за приоритетом местной продукции над привозной. И в определенные моменты местная водка занимала до 90% внутреннего рынка. Чтобы ни говорили по поводу регионального сепаратизма, но в определенном смысле это было правильно, ну так работала экономика в стране, и регион защищал свои интересы. Понятно, что это было плохо для других, но зато хорошо для Татарии. Татарстан действовал в своих интересах.

В заключение эксперт заметил: «В результате все равно победит Минпромторг. Но не исключено, что Татария сохранит свою марку. Сейчас систему ЕГАИС сопрягают с системой «Честный знак». Я не исключаю, что на вашей бутылке пива может появиться три марки: от ЕГАИС, татарская марка и от «Честного знака».