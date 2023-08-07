Как сохранить здоровье зрения / «Реальное время Live»
8 августа отмечается Международный день офтальмолога, и к этому дню мы приурочили наш сегодняшний эфир. Можно ли вернуть остроту зрения даже в пожилом возрасте? Помогают ли БАДы и витамины прозреть? Действительно ли интенсивная нагрузка на зрение способствует развитию заболеваний? Кто находится в группе риска и обязательно ли идти на регулярный осмотр к офтальмологу, если человек хорошо видит? О том, как сохранить здоровье зрения, в эфире «Реального времени» рассказывает заместитель главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы им. Адамюка Елена Александровна Жиденко.
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