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Как сохранить здоровье зрения / «Реальное время Live»

17:19, 07.08.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Как сохранить здоровье зрения / «Реальное время Live»
Фото: realnoevremya.ru

8 августа отмечается Международный день офтальмолога, и к этому дню мы приурочили наш сегодняшний эфир. Можно ли вернуть остроту зрения даже в пожилом возрасте? Помогают ли БАДы и витамины прозреть? Действительно ли интенсивная нагрузка на зрение способствует развитию заболеваний? Кто находится в группе риска и обязательно ли идти на регулярный осмотр к офтальмологу, если человек хорошо видит? О том, как сохранить здоровье зрения, в эфире «Реального времени» рассказывает заместитель главного врача Республиканской клинической офтальмологической больницы им. Адамюка Елена Александровна Жиденко.

Интернет-газета «Реальное время»

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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:09
    кушать морковку! ведь нет зайцев в очках)))
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  • Анонимно 18:55
    смотрите со взрослым поколением - полезно
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