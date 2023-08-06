Плоть против стихии

Паломничество немецкого кинорежиссера Вернера Херцога в произведении «О хождении во льдах» и еще 11 книг о путешествиях

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

В ноябре 1974 года немецкий кинорежиссер Вернер Херцог узнал, что его подруга Лотте Айснер тяжело больна. Тогда он отправляется в пешее путешествие из Мюнхена в Париж. Херцог надевает кожаные сапоги, собирает рюкзак и отправляется в паломничество, чтобы навестить Айснер в ее доме во французской столице.

«О хождении во льдах» — это дневник паломничества Вернера Херцога. Он на полную мощность подключил механизм магического мышления, чтобы спасти жизнь своей подруги и наставницы Лотте Айснер через это небольшое приключение по зимней Германии и Франции. Херцог решил, что если он принесет в жертву древним германским богам свое физическое и умственное состояние, то так сможет сохранить национальное сокровище немецких кинематографистов своего поколения — Лотте Айснер. Кстати, после этого похода Херцога Айснер прожила еще почти десять лет.

Айснерша не имеет права умереть, она не умрет, я не позволю. Она не умрет, нет. Не теперь, сейчас нельзя. Нет, сейчас она не умрет, потому что не умрет.

Но кто такая Айснер? Лотте Айснер была известным немецким кинокритиком, которая приняла французское гражданство. Она автор ключевого исследования об экспрессионизме в немецком кино под названием «Демонический экран». После прихода к власти Гитлера Айснер покинула Германию и перебралась во Францию. Там она занялась спасением немецкого кино, сохранив значительную часть кинематографического наследия Германии времен, предшествовавших Второй мировой войне. Таким образом, благодаря ее усилиям, французский кинематографический архив стал одним из самых значимых в мире в части немецкого экспрессионистского кино. В архиве Французской синематеки хранятся не только фильмы, но и документы, плакаты и прочие материалы немецкого кинематографа.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Но почему Айснер была так важна, что Вернер Херцог отправился пешком из Мюнхена в Париж? Помимо ее важной роли кинокритика и хранителя, Айснер также была одной из защитниц так называемого Нового немецкого кино и молодых режиссеров этой волны. Среди них Фолькер Шлендорф, Вим Вендерс и сам Вернер Херцог. Лотте Айснер считала, что эти кинематографисты могут вернуть немецкому кино великолепие золотой эпохи, которое оно испытало во времена экспрессионизма и Веймарской Республики.

Рецензию на роман Вернера Херцога «Сумерки мира» читайте тут.

«О хождении во льдах» — это короткий дневник о двадцати двух днях, которые Херцог прошел навстречу Лотте Айснер. В этот момент немецкий кинорежиссер стал еще одним замечательным персонажем в собственной кинематографической вселенной. В подражание Ницше Вернер Херцог отправился в путь, чтобы спасти жизнь своей подруги, вооружившись только сапогами, компасом и мешком из грубой ткани. Он словно человек, идущий за процессией или совершающий паломничество на Святую Землю.

Об особенностях дневников и мемуаров читайте тут.

В течение почти месяца своего путешествия Херцог пил молоко, жаловался на мозоли, заходил в пустые дома, чтобы укрыться от холодных ночей, пытался купить пленку, наблюдал и комментировал практически все, что привлекало его внимание. Но «О хождении во льдах» — это не только фотография того момента и места, но и размышление об одиночестве, о страхе встретиться с другим человеком или животным в самый неподходящий момент. Это еще и как лучшая часть херцогского кино, свидетельство борьбы человека с природой. Плоть против стихии.

Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Это авантюрное путешествие похоже на форму самобичевания. В родном городе остается маленький сын Вернера Херцога. Мысли о мальчике причиняют ему боль, Херцог скучает по сыну в течение этих трех недель. Но он не может поступить иначе, ему нужно спасти Айснер, сохранить ее живой. Он идет через мертвые земли, города и деревни. Земля пуста. И люди кажутся такими же — угрюмыми, скептичными и даже враждебными. Только в одном месте две женщины сжалились над ним и предложили ему жилье.

Вернер Херцог очень точно наблюдает за окружающим миром и за своими мыслями. Часто он так сосредоточен на том, что видит и слышит, что Лотта Айснер исчезает из виду. Вместо нее в его голове возникает новый фильм, который исследует тему одиночества и отчаяния. Но еще это история о большом счастье, вере в себя и других. Сумасшедшая и утешительная.

Издательство: Individuum

Перевод: Марина Коренева

Количество страниц: 128

Год: 2023

Возрастное ограничение: 16+

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Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».