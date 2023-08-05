«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 60-я: «Галиябану»

Короткометражная экранизация по мотивам пьесы Мирхайдара Файзи

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Галиябану» Художественный фильм (2022 г.) AF studios»/youtube.com, аккаунт «ARTist Family — Студия сценического искусства»

Смотрим короткометражную картину по мотивам самой известной пьесы Мирхайдара Файзи «Галиябану», которую сняли в результате сотрудничества ДК железнодорожников в Юдино и Кайбицкого района. Персонажи живут в современной деревне, главная героиня все также бесправна, но все кончается хорошо.

Как красив Кайбицкий район



Мирхайдар Файзуллин родился в 1891 году, первую пьесу написал в 1905-м, в 1911-м уже сами играл в труппе «Сайяр». Пьесу, сначала под названием «Сәгадәтбату» (сәгадәт — счастье), написал в 1916-м, 19 марта 1917 года сам поставил ее в Оренбурге. «Сәгадәтбану» называлась и песня, которую автор услышал в одном из сел Орского уезда. После он решил поменять героине имя, ведь у нее никакого счастья нет.



Спектакль «Галиябану» неоднократно выводили на сцену и академические, и народные театры. Камаловский, к примеру, ставил ее 10 раз. В 1940-м Мансур Музафаров и Ахмед Ерикей сделали из нее оперу (автор пьесы умер в 1928-м), но шла она недолго. Такой спектакль даже показывали Хания Фархи и Салават Фатхутдинов!

Пьеса, вроде бы, понятная, компактная, популярная — и потому сложная для постановки. Все равно что из хокку сделать поэму. Поменять что-то в истории довольно сложно.

Фильм снял Рифат Миндубаев, руководитель студии сценического искусства ARTist Family, выпускник университета культуры и искусств (режиссер драматического театра). Об одной из его картин, экранизации первой части пьесы Ярославы Пулинович «Наташина мечта», мы писали в прошлом году. Также он снимал документалку Tatar in 21, веб-сериал «Али», короткометражку «Кастет, деньги, корвалол». Но у них в студии снимают и видео в других жанрах, ставят спектакли.

Пишут, что перед съемками режиссер попросил разрешения у родственника Файзи, который занимается наследием предка, ведут его сайт. Это фильм — проект ДК железнодорожников (где работает студия) и Кайбицкого района, посвященный году родных языков и народного единства в РТ и 130-летию Мирхайдара Файзи. В 2022-м фильм вошел международную конкурсную программу фестиваля мусульманского кино.

Чтобы все закончилось хорошо

Фильм снимали с 5 по 11 июля 2021 года в селах Большие и Малые Кайбицы. Оператором вновь стал Егор Кашинский, преподаватель факультета театра, кино и телевидения Казанского государственного института культуры. Также снимает Даниил Емельянов. За монтаж и цветокоррекцию отвечал Иван Тришин.



Что такое пьеса Файзи? Халил и Галиябану любят друг друга, Галиябану думает, что ее отдают за него, а выясняется, что за богатого Исмагила. В конце — неминуемая смерть.



Миндубаев героев и конфликт перенес в современность, а все действие сократил до 27 минут (при этом добавив двух шустрых детей, которые живут параллельно всему). Так что все модернизируется до резкости.

Главную роль старшеклассницы Галиябану играет непрофессиональная актриса, в то время студентка второго курса Казанской консерватории Диляра Набиуллина. Такой выбор понятен, потому что уже на четвертой минуте Галиябану поет. Впрочем, поет мало. Про свою героиню в промо-ролике для фильма Набиуллина говорит так: мы очень похожи, она мечтательная, скромная, страстная, красивая, статная, немножко робкая. Таких как она, уже мало.



В роли отца Бадри, внезапно, Радиф Сагди, драматург, также известный своими детективами. Галиябану хочет учиться на певицу, отец против. Эпизодическую роль ее матери Галимы играет Фарида Хамидуллина.



На фоне главной героини в платке и длинном платье контрастирует ее подружка Зиля (Альбина Гашигуллина) в мини-юбке и топе. Она называет ее Галей и вставляет в текст русские слова (до этого момента герои общаются сложноподчиненными предложениями). Вместе они идут в клуб, где Галибаяну нервничает под песню Рамиля Закирова «Эх, дәрт бар иде». Папа у ее возлюбленного Халила (актер Кариевского театр Ильфат Гибадуллин) — директор клуба. Возникает конкурент Исмагил (кариевский Ильназ Хабибуллин) и не только пристает к девушке, но и становится причиной драки.

Но тут у Бадри сгорел амбар, куда он вложил кучу денег. Тут-то к нему и приходят свататься со здоровенной пачкой денег Исмагил. Так что вся ситуация «кви про кво» разрешается в момент. Правда, не очень понятно, откуда в современной деревне пошли такие порядки: выдавать девушек за нелюбимых. И почему в современном мире Галиябану не может пойти против воли родителей. «Легко тебе говорить!», — говорит девушка Халилу.

И вот выпускной, Исмагил со стволом пришел общаться с молодежью, но героев еще нужно догнать в эпическом и напряженном эпизоде с участием мотоцикла, а также лесной ловушки. И все закончится хорошо.

На презентации позитивную концовку Миндубаев объяснил так: «В наше депрессивное время я не хотел добавлять безысходности в нашу жизнь, поэтому сделали такой красивый добрый финал».

