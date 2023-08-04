День в истории: решили менять деньги и вручать звание почетного гражданина Казани

Чем примечательна дата 4 августа?

4 августа — День одиноких работающих женщин. 4 августа появился Юдинский район, вернулось звание почетного гражданина Казани, Горький стал закрытым городом, объявили деноминацию, Советский Союз установил дипломатические отношения с Мексикой. Родились поэт Равиль Файзуллин, писатель Кнут Гамсун, музыкант Луи Армстронг, президент США Барак Обама, фотограф Ляля Кузнецова. Умерли диктор Юрий Левитан, художник Исаак Левитан, композитор Зигфрид Вагнер, сказочник Ганс Христиан Андерсен. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



А кто у нас тут почетный?

4 августа 1938 года путем переименования Казанского района был образован Юдинский, а его административным центром стал рабочий поселок Юдино. В 1948-м в него входили три поселковых совета и 24 сельсовета. В 1958 году он стал Зеленодольским, поскольку было решено перенести райцентр в город Зеленодольск. При этом железнодорожная станция сохранила свое название Юдино, она вместе с одноименным районом сегодня входит в состав Казани.

4 августа 1940 года в селе Старое Шугурово Лениногорского района родился Энгель Тагиров. После окончания КГУ он преподавал в КХТИ, КАИ, институте культуры. В 2018 году Тагиров стал профессором Казанского инновационного университета, в 1998-м был избран президентом Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», в 1999-м возглавил Институт культуры мира. Тагиров — автор трудов по истории татарского народа и Татарстана, вопросам молодежной политики.

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4 августа 1943 года в селе Юлсубино Рыбно-Слободского района родился поэт Равиль Файзуллин. После филфака КГУ учился в аспирантуре при Институте языка, литературы и искусства. Первый сборник выпустил в 1965 году, стал самым молодым членом Союза писателей СССР. Его инновационная поэзия сразу вызвала споры, он стал одним из символов татарской поэзии второй половины XX века. Выпустил более пятидесяти книг. Несколько лет возглавлял журнал «Казан утлары», был народным депутатом Верховного Совета РТ.

4 августа 1946 года в Уральске (Казахстан) родилась Ляля Кузнецова (в девичестве Халитова). Училась в Казанском авиационном институте, работала инженером. С 1978 года — фотограф в Государственном музее изобразительных искусств. Активно снимала для газеты «Вечерняя Казань», была участником фотогруппы «Тасма», особую популярность приобрели ее снимки цыганских таборов.

4 августа 2005 года Совет народных депутатов решил восстановить звание «Почетный гражданин Казани». В первый список вошли 13 человек, среди них: Борис Ельцин, Владимир Путин, Минтимер Шаймиев, а также филантроп Асгат Галимзянов, оперный певец Азат Аббасов, олимпийская чемпионка по фехтованию Наиля Гилязова, бывший глава Советского района Альберт Камалеев, директор Казанского вертолетного завода Александр Лаврентьев, изобретатель Ильдус Мостюков, председатель Республиканского совета Общественной организации ветеранов (пенсионеров) РТ Надежда Тимашова, археолог Миркасым Усманов, историк Александр Фурсенко, художник Харис Якупов.



4 августа 2022 года «Реальное время» сообщило, что один из крупных казанских девелоперов «Джи-групп» (работает под брендом «Унистрой») пригласил в совет директоров «огненный десант» топ-менеджеров федерального масштаба. Олег Вьюгин, ныне экс-председатель наблюдательного совета Московской биржи, Елена Хисамова, экс-член СД «СПБ Биржа», и еще двое известных бизнесменов избраны независимыми директорами и сформировали органы внешнего контроля за деятельностью компании. Их привлечение оказалось немного запоздалым: с марта ЦБ смягчил требования к эмитентам, имеющим листинг ценных бумаг на бирже, отмечают опрошенные эксперты.



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Объявили деноминацию

4 августа 1959 года Горький стал закрытым городом, в него перестали впускать иностранцев. Это объяснялось тем, что здесь создавались ядерные реакторы, в том числе для знаменитого ледокола «Ленин» и для под­вод­ных лодок, которые строились на заводе «Красное Сормово». В частности, в городе запрещалась фотосъемка мостов, вокзалов, предприятий и других объектов. К концу 1980-х годов количество предприятий, работающих на ВПК страны, доходило до 75% всей промышленности города. Здесь на авиационном заводе выпускали скоростные истребители — легендарные МиГи, уникальные экранопланы. Были выпущены первые в стране плавающая бронированная разведывательно-дозорная машина и плавающий БТР, создавались не имеющие аналогов в мире радиолокационные станции, артиллерийское вооружение и ракетные зенитные комплексы, велась разработка систем космических аппаратов. Самым крупным закрытым городом СССР Горький оставался до 1991 года.



4 августа 1997 года вышел указ «Об изменении нарицательной стоимости денежных знаков и масштаба цен». Началась деноминация рубля: обмен начался с 1 января 1998 года: одному новому рублю соответствовали 1 000 старых, образца 1993 и 1995 годов. Обмен проходил постепенно, вплоть до 1 января 2003 года. Тогда же появились копеечные и рублевые монеты.



Умер Андерсен



4 августа 1875 года в доме друзей под Копенгагеном умер Ганс Христиан Андерсен. За три года до этого он упал с кровати и сильно расшибся, после у него появились признаки рака печени. Одна из последних сказок, которую он написал, — «Блоха и профессор»: «Жил-был воздухоплаватель. Ему не повезло, шар его лопнул, и сам он упал и разбился. Сына же своего он за несколько минут перед тем спустил на парашюте, и это было счастьем для мальчика — он достиг земли целым и невредимым. В нем были все задатки, чтобы сделаться таким же воздухоплавателем, как отец, но у него не было ни шара, ни средств на приобретение его».



4 августа 1924 года Советский Союз установил дипломатические отношения с Мексикой. Отношения были разорваны 26 января 1930 года, но потом восстановлены в ноябре 1942-го. В июне 1941-го Мексика была единственным латиноамериканским государством, которое официально осудило фашистскую агрессию против СССР.

