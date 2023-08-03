День в истории: построили химфак, завершили олимпиаду

Чем примечательна дата 3 августа?

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

3 августа в разные годы в Казань приехал Горький, завершилось строительство химфака КГУ, было решено перейти с арабской графики на кириллицу, закончилась Олимпиада-80, была открыта миланская опера, в США запретили въезд лунатикам, преступникам, сумасшедшим и китайцам, в Афганистане был захвачен террористами казанский самолет. Родились: глава агентства «Татмедиа» Айдар Салимгараев, химик Коити Тонака, лидер Metallica Джеймс Хетфилд. Умерли: внучка основателя Московской соборной мечети Рауза Кострова, поэт Сибгат Хаким, писатель Александр Солженицын, педагог и юрист Абдулхамид Апанаев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Горький приехал

3 августа 1927 года вышел указ ТатЦИКа и Совета народных комиссаров о принятии латинского шрифта для татарской письменности с предложением провести реформу к 8 января 1931-го. Ранее, в апреле 1926 года, было создано общества «Яңалиф», продвигавшее латинизацию. В 1939-м новые буквы заменили кириллицей.

3 августа 1928 года в Казань приехал Максим Горький. Жил писатель в гостинице «Казанское подворье» на нынешней улице Баумана. Он провел в городе два дня, участвовал в собрании русских и татарских писателей, журналистов и рабкоров в Доме татарской культуры (ныне — Театр юного зрителя), посетил редакцию газеты «Красная Татария».

Олег Тихонов/realnoevremya.ru

3 августа 1937 года был расстрелян доцент Казанского педагогического института Абдулхамид Апанаев. Он был сыном купца первой гильдии Исхака Апанаева. Учился в Реальном училище, стал сначала вольнослушателем, а потом студентом математического отделения физико-математического факультета Казанского университета, перешел на юрфак (так его и не закончил), потом поступил на факультет восточных языков Санкт-Петербургского университета. После революции преподавал в Восточном педагогическом институте, работал в Рыночном комитете. В 1930-м его выселили из дома, в 1933-м он получил три года трудовых лагерей.

3 августа 1953 года завершилось строительство нового учебного корпуса КГУ. Первоначально в нем работали и химический, и историко-филологический факультеты университета. В 1933 году здесь был снесен построенный в 1890-м Воскресенский собор.

3 августа 2022 года «Реальное время» рассказало, что председателю Татарской региональной организации Всероссийского общества инвалидов Рифату Ганибаеву подчиненные грозят одним уголовным делом. Ранее он находился под судом за аферы с подгузниками для инвалидов. Претензии — захват помещения организации, ее документов и материальных ценностей.

realnoevremya.ru

Закончилась олимпиада

3 августа 1980 года на Центральном стадионе имени Ленина в Москве прошла церемония закрытия летних Олимпийских игр — 1980. Последний раз ее закрывал президент Международного Олимпийского комитета Майкл Моррис, лорд Килланин, поскольку до Олимпиады организацию возглавил Хуан Антонио Самаранч. Олимпийский Мишка улетел под песню «До свидания, Москва» в исполнении Льва Лещенко и Татьяны Анциферовой. Вскоре он приземлился на Воробьевых горах.

3 августа 1995 года в небе над Афганистаном был перехвачен истребителем движения «Талибан» (признано террористической организацией и запрещено в РФ) и вынужден был сесть в Кандагаре самолет Ил-76ТД казанской компании «Аэростан» с семью членами экипажа на борту, перевозивший боеприпасы для войск «Северного альянса». Экипаж находился в плену 378 дней и смог улететь на своем же самолете через Иран в Объединенные Арабские Эмираты. В 2010 году на экраны вышел фильм «Кандагар», снятый на основе этих событий.

Открыли миланскую оперу

3 августа 1778 года в Милане открылось здание оперы Ла Скала. Первая опера, прозвучавшая на ее сцене, — «Признанная Европа» Антонио Сальери. Здание строил архитектор Джузеппе Пьермарини на месте церкви Санта-Мария-алла-Скала, названной в честь покровительницы храма Беатриче делла Скала. В зале в форме подковы было пять ярусов лож и галерея. На втором ряду лож располагались столы для карточной игры и торговли напитками. В партере зрители размещались на складных и передвижных стульях. В 1964 году «Ла Скала» впервые приехал в СССР, а труппа Большого театра поехала в Милан.

3 августа 1882 года в США запретили въезд лунатикам, преступникам и сумасшедшим. На 10 лет было запрещено въезжать китайцам. «Акт об исключении китайцев» в итоге действовал до 1943 года, при этом с 1924 года его действие распространялось на всех выходцев из Азии. Это официальный закон в истории США, направленный против представителей конкретной национальности.

