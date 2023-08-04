Знаменитые татарские деревни: история Габдрахима Утыз-Имяни
Татарский поэт Габдрахим Утыз-Имяни родился 1 августа 1754 года в деревне Утыз Имян (сейчас Черемшанский район Татарстана). О том, как выдающийся мыслитель прославил татарское название деревни на весь мусульманский мир, рассказывает в своем блоге доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова. Рано осиротевший Габдрахим жил в деревне родни матери и учился в медресе. Наряду с Габденнасыром Курсави и Шигабутдином Марджани его называют предшественником джадидизма.
Какой же татарин без деревни? Кайтам, кайтам авылга, авылга! Говорят, с началом самоизоляции для некоторых татар это стало ну очень актуально, и самоизолированные буквально заполнили татарские деревни. Будем надеяться, что это не сильно отразится на санитарно-эпидемиологической обстановке, и все они соблюдают социальную дистанцию и другие премудрости новых условий жизни. Ну а мы пока вспомним некоторые татарские деревни с необычной историей и насладимся прекрасными видами. Сразу предупреждаю, что все эти живописные фотографии сделаны задолго до коронавируса. Соблюдайте правила санитарной безопасности и будьте здоровы!
Это деревня Утыз Имян в Черемшанском районе Республики Татарстан. Раньше она называлась Новое Кадеево. Основали ее в далеком XVIII веке.
Тогда в Закамье переселилось много энергичных служилых татар, они обычно получали землю за свою верную службу русским царям.
Среди них был некий Кади сын Баймамата. По его имени и назвали деревню Кади, позднее часть жителей выселилась и основала новый населенный пункт. Поэтому первая деревня стала называться Старое Кадеево (она тоже существует, тоже в Черемшанском районе), а вторая получила название Новое Кадеево. Со временем это русское название фигурировало больше в официальных документах, а народным названием деревни стало Утыз Имян. Вокруг деревни имелись прекрасные дубравы, видимо, отсюда и пошло название. Они, кстати, до сих пор сохранились.
Именно в деревне Утыз Имян в 1754 г. родился выдающийся мусульманский мыслитель, поэт Габдрахим Утыз-Имяни, прославивший татарское название деревни на весь мусульманский мир. Его мама была родом из этой деревни. Он рано осиротел и воспитывался в семье родственников матери, здесь он учился в медресе Вильдана муллы.
Габдрахим Утыз-Имяни, конечно же, не нуждается в особом представлении. Он является предшественником обновленческого движения в татарском мусульманском обществе, того самого джадидизма. Наряду с такими известными татарскими мыслителями, как Габденнасыр Курсави, Шигабутдин Марджани и другими. Татарский народ вообще очень богат на интеллектуалов, но не всегда они находят понимание у широких слоев населения.
Вот и Габдрахим Утыз-Имяни не мало пострадал из-за своего интеллекта и смелого нрава. Жизнь его была сложной, он долго учился, его скитания в поисках знаний, очевидно, тоже сильно повлияли на мировоззрение. После обучения в медресе своей деревни он уехал в знаменитую Татарскую Каргала (Сеитов Посад), пригород Оренбурга. Затем на его пути познания мира и себя были Бухара, Самарканд, Шахимардан, Герат, Кабул и другие города Туркестана и Афганистана.
Габдрахим Утыз-Имяни видел достоинства и недостатки окружающего мира, он искренне верил, что только ислам и просвещение помогут его современникам преодолеть все испытания нового века.
После долгих скитаний, будучи уже зрелым человеком, отцом большого семейства, овдовевший Габдрахим-хазрят вернулся в родные татарские края.
Народная легенда гласит, что он очень любил красоты родных мест. А Утыз Имян (тридцать дубов) иногда переиначивал на Алтын Имян (золотые дубы). Очевидно, что внутренний мир знаменитого мыслителя сформировался под влиянием красот своей деревни.
Но как это обычно бывает, нет Пророка в своем Отечестве. В деревне Утыз Имян Габдрахиму Утыз-Имяни местные крестьяне, они же владельцы земельных угодий, не собирались уступать ни одной десятины земли. В деревне матери, хоть он там и вырос, в юридическом смысле считался чужаком. Говоря современным, простым языком, прописан был в отцовской деревне Тимяшево (соврем. Лениногорский район РТ). Туда ему и указали односельчане. Вот тебе и авылга кайтам (!).
Конечно, земельные разборки не отражали отношение всего деревенского общества. Иначе Габдрахим Утыз-Имяни не выдал бы здесь замуж одну из дочерей Бадигульзямал за местного жителя Ахметзяна Фазлуллина и сам не женился бы на Фатхие — дочери местного крестьянина Рахманкула. Но с земельным наделом, из-за отсутствия коллективного согласия сельского общества, не сложилось. Так и отправился Габдрахим Утыз-Имяни в Тимяшево, где жил до своих последних дней. Умер он в 1834 г. В Тимяшево сохранилась могила знаменитого богослова и поэта, которая является объектом особой охраны и местом паломничества.
Но и в Новом Кадеево земляки не забыли о Габдрахиме Утыз-Имяни, они очень гордятся им, в последние годы вернули даже татарское название деревни Утыз Имян. Как видите, со стихами-наставлениями знаменитого земляка. А на табличке с новым официальным названием деревни значатся поэтические слова-наставления знаменитого земляка Габдрахима Утыз-Имяни: «Гаделлек кыл, лаек бул изгеләргә. Тузан чаклы җәфа кылма берәүгә» (приблизительный перевод на русский язык:
«Будь справедлив, будь достоин святых, не обижай никого даже с пылинку» ). В общем, история все расставила на свои места.
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