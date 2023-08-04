Знаменитые татарские деревни: история Габдрахима Утыз-Имяни

Фото: окрестности деревни Утыз Имян. Черемшанский район РТ. 2018 г. /предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Татарский поэт Габдрахим Утыз-Имяни родился 1 августа 1754 года в деревне Утыз Имян (сейчас Черемшанский район Татарстана). О том, как выдающийся мыслитель прославил татарское название деревни на весь мусульманский мир, рассказывает в своем блоге доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова. Рано осиротевший Габдрахим жил в деревне родни матери и учился в медресе. Наряду с Габденнасыром Курсави и Шигабутдином Марджани его называют предшественником джадидизма.

Какой же татарин без деревни? Кайтам, кайтам авылга, авылга! Говорят, с началом самоизоляции для некоторых татар это стало ну очень актуально, и самоизолированные буквально заполнили татарские деревни. Будем надеяться, что это не сильно отразится на санитарно-эпидемиологической обстановке, и все они соблюдают социальную дистанцию и другие премудрости новых условий жизни. Ну а мы пока вспомним некоторые татарские деревни с необычной историей и насладимся прекрасными видами. Сразу предупреждаю, что все эти живописные фотографии сделаны задолго до коронавируса. Соблюдайте правила санитарной безопасности и будьте здоровы!

предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Это деревня Утыз Имян в Черемшанском районе Республики Татарстан. Раньше она называлась Новое Кадеево. Основали ее в далеком XVIII веке.

Тогда в Закамье переселилось много энергичных служилых татар, они обычно получали землю за свою верную службу русским царям.

Среди них был некий Кади сын Баймамата. По его имени и назвали деревню Кади, позднее часть жителей выселилась и основала новый населенный пункт. Поэтому первая деревня стала называться Старое Кадеево (она тоже существует, тоже в Черемшанском районе), а вторая получила название Новое Кадеево. Со временем это русское название фигурировало больше в официальных документах, а народным названием деревни стало Утыз Имян. Вокруг деревни имелись прекрасные дубравы, видимо, отсюда и пошло название. Они, кстати, до сих пор сохранились.

Вот такие вот дубравы в деревне Утыз Имян. Все соответствует названию. предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Именно в деревне Утыз Имян в 1754 г. родился выдающийся мусульманский мыслитель, поэт Габдрахим Утыз-Имяни, прославивший татарское название деревни на весь мусульманский мир. Его мама была родом из этой деревни. Он рано осиротел и воспитывался в семье родственников матери, здесь он учился в медресе Вильдана муллы.

Габдрахим Утыз-Имяни, конечно же, не нуждается в особом представлении. Он является предшественником обновленческого движения в татарском мусульманском обществе, того самого джадидизма. Наряду с такими известными татарскими мыслителями, как Габденнасыр Курсави, Шигабутдин Марджани и другими. Татарский народ вообще очень богат на интеллектуалов, но не всегда они находят понимание у широких слоев населения.

Вот и Габдрахим Утыз-Имяни не мало пострадал из-за своего интеллекта и смелого нрава. Жизнь его была сложной, он долго учился, его скитания в поисках знаний, очевидно, тоже сильно повлияли на мировоззрение. После обучения в медресе своей деревни он уехал в знаменитую Татарскую Каргала (Сеитов Посад), пригород Оренбурга. Затем на его пути познания мира и себя были Бухара, Самарканд, Шахимардан, Герат, Кабул и другие города Туркестана и Афганистана.

Габдрахим Утыз-Имяни видел достоинства и недостатки окружающего мира, он искренне верил, что только ислам и просвещение помогут его современникам преодолеть все испытания нового века.

После долгих скитаний, будучи уже зрелым человеком, отцом большого семейства, овдовевший Габдрахим-хазрят вернулся в родные татарские края.

Сегодня в деревне Утыз Имян одна мечеть, в начале ХХ в. их было три. предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Красивая школа. Утыз Имян, 2018 г. предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Народная легенда гласит, что он очень любил красоты родных мест. А Утыз Имян (тридцать дубов) иногда переиначивал на Алтын Имян (золотые дубы). Очевидно, что внутренний мир знаменитого мыслителя сформировался под влиянием красот своей деревни.



Живописны не только окрестности деревни Утыз Имян, но и отдельные улочки. предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Но как это обычно бывает, нет Пророка в своем Отечестве. В деревне Утыз Имян Габдрахиму Утыз-Имяни местные крестьяне, они же владельцы земельных угодий, не собирались уступать ни одной десятины земли. В деревне матери, хоть он там и вырос, в юридическом смысле считался чужаком. Говоря современным, простым языком, прописан был в отцовской деревне Тимяшево (соврем. Лениногорский район РТ). Туда ему и указали односельчане. Вот тебе и авылга кайтам (!).



Вот так в XIX веке некоторых татар испортил земельный вопрос. Те самые земельные угодья в деревне Утыз Имян в 2018 г. предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Река Сульча раньше называлась Киязлинка. предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Конечно, земельные разборки не отражали отношение всего деревенского общества. Иначе Габдрахим Утыз-Имяни не выдал бы здесь замуж одну из дочерей Бадигульзямал за местного жителя Ахметзяна Фазлуллина и сам не женился бы на Фатхие — дочери местного крестьянина Рахманкула. Но с земельным наделом, из-за отсутствия коллективного согласия сельского общества, не сложилось. Так и отправился Габдрахим Утыз-Имяни в Тимяшево, где жил до своих последних дней. Умер он в 1834 г. В Тимяшево сохранилась могила знаменитого богослова и поэта, которая является объектом особой охраны и местом паломничества.



Мавзолей Габдрахима Утыз-Имяни в Тимяшево (Лениногорский район Республики Татарстан). 2018 г. предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Табличка у входа на кладбище. предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Кладбище находится в самом центре огромного Тимяшево. предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Мавзолей соорудили уже в конце ХХ века. предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой

Но и в Новом Кадеево земляки не забыли о Габдрахиме Утыз-Имяни, они очень гордятся им, в последние годы вернули даже татарское название деревни Утыз Имян. Как видите, со стихами-наставлениями знаменитого земляка. А на табличке с новым официальным названием деревни значатся поэтические слова-наставления знаменитого земляка Габдрахима Утыз-Имяни: «Гаделлек кыл, лаек бул изгеләргә. Тузан чаклы җәфа кылма берәүгә» (приблизительный перевод на русский язык:

«Будь справедлив, будь достоин святых, не обижай никого даже с пылинку» ). В общем, история все расставила на свои места.

Табличка у въезда в деревню Утыз Имян. предоставлено realnoevremya.ru Лилией Габдрафиковой