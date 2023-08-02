Полный швах с детским кино

В Казани прошла церемония награждения кинопремии «Золотая тарелка» и обсуждение проблем современного российского кино

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

В эту субботу, 29 июля, в Казани в третий раз прошла церемония награждения Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка»), организованная Дирекцией по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Мероприятие состояло из трех больших блоков — деловая программа, непосредственно награждение кинематографистов и показ фильма с обсуждением.

В этом году организаторам поступило более 230 заявок из более 30 регионов России. В лонг-лист попало 57 фильмов из 19 регионов, а в шорт-лист вошло 35 проектов из 12 регионов. Изначально кинопремия «Золотая тарелка» задумывалась исключительно как церемония награждения по результатам экспертного и зрительского голосования. Затем появился питчинг, а в этом году и деловая программа, на которой эксперты обсуждали проблемы индустрии. Организаторы делают отдельный акцент на том, что «Золотая тарелка» — это именно премия, а не фестиваль. Последний предполагает большой смотр фильмов и открытие новых имен. Премия же — это раздача призов по заслугам. Не исключая художественной ценности представленных экспертам проектов, жюри присуждает награды по разным критериям — от лучшей режиссерской работы до успешного трафика на показах.

Альбина Нафигова. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Руководитель Межрегиональной премии в области кинематографии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка») Альбина Нафигова:

— Мы предлагаем Казань в качестве площадки для обмена опытом не только между кинематографистами. У участников есть возможность напрямую пообщаться с экспертами, в отличие от фестивалей, когда VIPы идут по красной дорожке, а кинематографисты выступают на показах перед своими зрителями. На фестивалях такая градация есть. Здесь мы создаем демократичные условия. Мы сохраняем экспертное ядро, интегрируем в него новых специалистов и новых партнеров. Но при этом стараемся, чтобы фильмы оценивали люди, которые хорошо знают региональное кино и занимаются его проблемами. Это люди очень разного формата — киновед, культуролог, продюсер, дистрибьютор, организатор показа. Потому что именно они мостик между производителями и зрителями.

А эксперт премии, член Союза кинематографистов, кинопродюсер и директор студии «Кинофест» Светлана Бухараева отметила, что в этом году было очень много качественных работ, достойных награждения.

— Премия растет, качество фильмов, которые поступают, тоже. Приходит больше заявок. Но отбирать становится все сложнее. В этот раз у экспертов была очень сложная задача по отбору «короткого метра». Его было невероятно много, причем много хорошего, выбрать и прийти к единому мнению было сложно. Я думаю, такое большое количество короткометражек связано с увеличением узнаваемости премии. Поэтому нужно чуть-чуть изменить либо критерий входа, либо критерий выхода в финал. Те, кто попадает в шорт-лист, должны быть более серьезно отсеяны отборочной комиссией. А экспертный этап должен быть более точечным. В целом я очень рада, что эта премия живет, развивается, становится популярной и охватывает всю страну.

Ксения Леонтьева и российские кинорежиссеры Александр и Владимир Котт. Братья Котт обладатели кинопремии «Золотая тарелка» и специального приза им. Кирилла Разлогова «Профессиональное признание» Максим Платонов/realnoevremya.ru

Исследователь кинорынка и сопредседатель Межрегионального профсоюза кинематографистов Ксения Леонтьева сказала, что номинации по «короткому метру» — одни из самых сложных. В этот раз экспертам поступило материала в общей сложности на 95 часов просмотра, из них больше 70 часов — это короткометражки. «Пусть не расстраиваются те, кто не получил приз. Было очень много достойных работ. Мы видим, что растет большая смена, будущее у российского кино есть» — отметила Леонтьева.

Кого и за что наградили

В главной номинации — «Лучший игровой полнометражный фильм на национальном языке» — «Золотую тарелку» и 500 тысяч рублей получил ученик мастерской Александра Сокурова режиссер из Кабардино-Балкарии Олег Хамоков с фильмом «Узлы». Руководитель проекта «ПрофиСинема» и доцент ВГИК Нина Ромодановская отметила, что этот фильм поднимает очень важные вопросы положения женщины в традиционном восточном обществе. Хамоков также победил в номинации «Лучший режиссер» с денежным призом в размере 200 тысяч рублей.

Олег Хамоков Максим Платонов / realnoevremya.ru

В номинации «Лучший документальный полнометражный фильм на национальном языке» победил режиссер из Краснодара Дмитрий Семибратов с проектом «Чечня и мир». Он получил «Золотую тарелку» и 400 тысяч рублей. Чуть меньше в деньгах (300 тысяч рублей), но не меньше в овациях получил «Лучший игровой короткометражный фильм на национальном языке» режиссера из Москвы Рауля Гейдарова. Его работа «Бебия, бабуа, Анзорик, я и мама» поднимает тему ксенофобии, но рассказывает об этом через юмор и комедию.

Рауль Гейдаров Максим Платонов/realnoevremya.ru

«Золотую тарелку» и 200 тысяч рублей получила режиссер Юлия Макарова за фильм «Соколики». Он победил в номинации «Лучший документальный короткометражный фильм на национальном языке». И у него собралась действительно межрегиональная команда. Над проектом работали специалисты из Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Московской области.

Екатерина Горностаева Максим Платонов/realnoevremya.ru

Когда добрались до анимационных проектов, Светлана Бухараева отметила большую ответственность режиссеров такого формата, особенно в короткометражках. «В короткой форме нужно уложить большой спектр чувств, который понятен всем и трогает всех. Чаще всего над таким проектом работает очень маленькая команда, а иногда вообще один человек. Я снимаю шляпу перед аниматорами, это особая каста кинематографистов, очень близкая к мистике и волшебству», — сказала Бухараева, которая награждала победителя в номинации «Лучший анимационный фильм на национальном языке». Им стала режиссер Екатерина Горностаева с проектом «Курьер». Она получила «Золотую тарелку» и денежный приз в размере 200 тысяч рублей.

Максим Толчинский, Владислав Петров, Михаил Волконадский, Ксения Леонтьева, Ильгизар Хасанов Максим Платонов/realnoevremya.ru

Команда из Татарстана получила сразу две «Тарелки» и в общей сложности 200 тысяч рублей за короткометражный фильм «Пувырга» режиссера Владислава Петрова. Экспертное жюри отметило этот проект в номинациях «Дебют» и «Кадры за кадром». Сопредседатель Межрегионального союза кинематографистов Ксения Леонтьева отдельно похвалила работу художника-постановщика Ильгизара Хасанова, «который невероятно владеет вещностью» и «удивительную работу световиков, которые создали волшебство». А также «невероятную работу звукорежиссера, который создал звуковую палитру фильма, погрузившую в исторический контекст».

Репортаж о недавно прошедшей выставки Ильгизара Хасанова «Натуральные числа» читайте тут.

Эти номинации были отмечены денежными призами, но также жюри наградило множество проектов «Золотыми тарелками» и специальными номинациями от экспертов.

Дети — самая острая проблема

Светлана Бухараева Максим Платонов/realnoevremya.ru

Самое горячее обсуждение деловой программы выпало на секцию «Куда уходит детство?», где речь шла о детском кинематографе. Времени на дискуссию не хватило. Альбина Нафигова добавила, что в следующий раз под обсуждение детского кинематографа нужно выделять целый день. По поводу кино для детей и подростков довольно радикально высказалась Светлана Бухараева:

— У нас практически умерла школа режиссеров детского кино, некому снимать. Более того, его уже некому преподавать. Постсоветские 30 лет убили школу режиссуры детского кино. Сейчас вся работа с детьми сводится к тому, что дети снимают фильмы на детских киностудиях. Это отлично, но это больше из области педагогики, а не кинематографа. К детскому кино, которое снимается, относят любые фильмы, где в кадре есть дети. Еще один вариант — заигрывание с семейным кино, чтобы на киносеанс пришли бабушка, дедушка, брат, сват и т. д. Задача такого фильма и его создателей, чтобы купили не один билет, а сразу пять. Но это уже про кассовые сборы и индустрию, но никак не про воспитание, образование, идеологические или патриотические моменты. За последние 30 лет мы потеряли два поколения зрителей детского кино.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Ещё Бухараева отмечает, что эта проблема выросла из-за отсутствия хороших сценариев для детских фильмов. Она вместе с президентом гильдии продюсеров Филиппом Кудряшовым разрабатывает систему взаимодействия с российскими авторами, которые пишут книги для детей и подростков. То есть среди уже написанных произведений будут искать интересные истории, адаптировать их под киносценарии и экранизировать. Такой подход вполне может сработать, при условии хорошо выстроенной коммуникации между книжной и киноиндустриями, поскольку литература быстрее откликается на запрос общества и на его проблемы из-за более простого процесса выпуска книг по сравнению с кино.



Член Союза кинематографистов, кинопродюсер и директор студии «Кинофест» Светлана Бухараева:

— Современные дети не видят себя на экране. Часто им показывают советских пионеров, про которых они вообще ничего не понимают. Это то, о чем ностальгируют сегодняшние 60-летние режиссеры. Или же подросткам пытаются показать семейные истории, где много всего намешано. В таких фильмах обязательно будет развод и метания ребенка между папой и мамой. Нет ни первой любви, ни отношений с учителями, ни отношений в классе, ни предательства, ни дружбы. Нет того, что волнует детей во все времена. Ребенок должен посмотреть кино и понять, что в своей сложной психологической ситуации он не один такой. Если он видит это в фильме, то понимает, что у многих есть такая проблема, не все так страшно. Стресс немного уходит. К тому же ребенок может получить рецепты, как выйти из похожей ситуации. Вот чего хочется от детского кино.

«Микулай» как вишенка на торте

Завершилась церемония награждения Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» («Золотая тарелка») показом и обсуждением полнометражного фильма «Микулай» татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая. Фильм вышел в широкий прокат по всей стране, а главные роли в нем сыграли ведущие российские актеры: Виктор Сухоруков, Иван Добронравов, Екатерина Агеева, Варвара Шмыкова. Формат кинопремии не подразумевает показ фильма, но его включили в программу «по многочисленным просьбам», как выразилась Альбина Нафигова. Кстати, «Микулай» стал победителем первого питчинга «Время кино», прошедшего в рамках кинопремии год назад, и получил приз как «Лучший игровой кинопроект». Этот фильм стал своеобразным кейсом организаторов премии, они работали с ним от питчинга до вывода на широкий формат.

Екатерина Петрова — автор telegram-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».