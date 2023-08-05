Великие воины Татарии: Аттила, бич Божий

Главная угроза Восточной Римской империи. Часть 2-я

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Ferdinand Victor Eugène Delacroix»/youtube.com, аккаунт «brendafohio»

В новой серии материалов «Реальное время» рассказывает о полководцах, военных организаторах и героях войн, которые либо представляли татарский народ, либо оказали серьезное влияние на его становление. Наша цель — показать боевой дух праотцов татар и других народов, населяющих Россию. Продолжаем цикл из 25 материалов рассказом об Аттиле, правителе гуннов, создавшем державу от Рейна до Волги.

Держава гуннов



Аттила (? — 453) являлся незаурядным полководцем и политиком периода Великого переселения народов. Военной силой, угрозами и подкупом Аттила сумел сплотить различные народы в могущественное военно-политическое объединение. За непреклонность, жестокость и смелость современники называли его «бич Божий». Он был первым тюркским полководцем, который получил мировую известность, став символом военной мощи и дипломатического искусства кочевых народов.

В эпосе тюркских и многих европейских народов имя Аттилы (в германском эпосе — Атли) символизирует образ могучего, жестокого и богатого правителя. Существует легенда, что молодой Аттила случайно нашел на забытом кургане меч, который был выкован специально для бога войны Марса. Обладание этим мечом, по словам гуннского шамана, делало его непобедимым.

Аттила был племянником вождя гуннов Ругилы (Руа, Руга). После его смерти (434 г.) власть перешла к Аттиле и его брату Бледе, которые правили вместе до 445 года. Но затем Аттила отстранил от власти брата и начал править единолично. Он объединил различные сарматские и германские племена в мощную державу под властью гуннов. Недаром его именовали римские историки «господином скифских и германских царств». При нем гуннская держава достигла наивысшего могущества, распространив свою власть от устья Дуная до Рейна и от Южной Германии до Альп и правобережья Дуная.



Ставка Аттилы находилась в Паннонии (на территории современных Венгрии и Сербии) на берегу Дуная. По словам римского посла Приска Панийского, который вел с Аттилой переговоры о мире, его ставка была крепостью, окруженной деревянной стеной. Внутри этого города были деревянные дома, где жил сам Аттила и его двор. Здесь он принимал послов и вождей покоренных племен, проводил пиры и различные церемонии.

Основу войска Аттилы составляли гуннские отряды. Это прежде всего конные воины. Обычно считается, что это были конные лучники, но археологические исследования и изобразительные материалы показывают иную картину. Дружины гуннских аристократов состояли из латной кавалерии в железных доспехах, которые сражались пиками и длинными мечами. Луками владели все, поэтому само сражение являлось чередованием атаки лучников с ударами латных копейщиков. Отдельные контингенты в войско Аттилы предоставляли покоренные народы — остготы, гепиды, герулы, свевы, аланы и другие.

Империя гуннов. скриншот realnoevremya.ru из видео «Attila and the Huns (Fall of the Roman Empire) Origin of the Hun Empire explained»/youtube.com, аккаунт «Epimetheus»

Империи и степи

Аттила был умелым полководцем и дипломатом. В 446—447 годах он возглавил поход в Восточную Римскую империю. В битве на реке Вид он разбил посланную против него римскую армию, а потом разорил балканские провинции, захватив около 70 городов и крепостей. Подойдя к Константинополю, он потребовал выплаты контрибуции и признания его завоеваний. Правительство Феодосия II согласилось выплачивать Аттиле ежегодную дань и отдать ему провинцию Дакию (современная Румыния).

Окрыленный успехом, он в 448—449 годах покорил племя акациров в степях Северного Причерноморья и овладел, по словам Приска, «всей Скифией». Эти завоевания позволили Аттиле весной 449 года направить в поход на Иран полководцев Эллака и Онегесия, которые встречались с властями Армении, готовившими восстание против персов. Но продолжения «восточное» направление не получило. Сначала интриги константинопольского двора заставили Аттилу вернуться на Балканы, где он вновь заключил выгодный мир, заручившись поддержкой Константинополя.

Это позволило ему вмешаться в политические интриги при дворе Западной Римской империи. По словам нескольких историков, пересказывавших, видимо, какие-то слухи, императрица Гонория, сестра императора Валентиниана III обратилась к нему с просьбой о вступлении с ней брак. Аттила, воспользовавшись этим предлогом, потребовал от императора не только отпустить к нему сестру, но и половину империи в качестве приданого. Отказ от выполнения его требований привел к масштабной войне.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Ulpiano Checa’s Academic and Impressionistic Paintings of History»/youtube.com, аккаунт «Faces of Ancient Europe»

Битва народов

В марте 451 года Аттила во главе союзных войск вторгся в Галлию и Бургундию. 7 апреля пал Мец — центр римских владений в северо-восточной Галлии. Далее он двинулся на юг и осадил ключевой город в бассейне реки Луары. Взятие его позволило бы вторгнуться во владения вестготов. В отличие от прежних вторжений варваров, Аттила организовал планомерную осаду и использовал много осадной техники. Но город выстоял, позволив римскому полководцу Флавию Аэцию и королю вестготов Теодориху собрать силы и прийти на помощь осажденным.

Аттила вынужден был отступить к Труа и подготовился к сражению на Каталаунских полях. Здесь в сражении, прозванном «битвой народов», сошлись, по словам английского историка Э. Гиббона, «народы от Волги до Атлантического океана». Стороны готовились к сражению и даже обращались к прорицателям. По слухам, Аттиле предсказали, что падет его злейший враг.



Но сражение сразу пошло не по плану и распалось на ряд жестоких стычек между племенными ополчениями. Главное сражение развернулось в центре, где гунны и остготы в конном строю во главе с самим Аттилой, смогли опрокинуть строй римлян. Выстояли только вестготы, король которых Теодорих погиб в бою. Вестготы яростно сражались в окружении.



Очевидно, что в это время Аттила был сильно ранен и потерял управление войсками. Между тем сопротивление вестготов дало время Аэцию собрать легионы, привести свежие отряды франков и сокрушить фланги войска гуннов. Те начали отступать. В атаке участвовали и вестготы, разбившие остготов Велимира. Укрепленные возами, чтобы не погибнуть, Гунны вынуждены были отступили в лагерь. Аттила был едва жив, но враги были истощены. Это позволило нашему герою с остатками войск отступить в Дакию. Потери с обеих сторон были огромными.

Но для гуннов поражение не стало критическим. Едва оправившись от ранения, Аттила нанес решающий удар по империи. В начале лета 452 года, воспользовавшись тем, что Аэций защищал Галлию, Аттила перешел через Альпы и вторгся в Италию. Он осадил Аквилею. После недолгой осады город был взят и разрушен. Войска разоряли Северную Италию — Верону, Милан, Падую. Передовые отряды стояли в трех переходах от Рима. Только вмешательство папы римского Льва I, который заплатил огромный выкуп, остановило Аттилу.

По возвращении в Паннонию Аттила вскоре умер, как говорят — на брачном ложе с готской принцессой Ильдико. После его смерти Гуннская держава распалась. По легендам, Аттила был погребен в кургане под дном Дуная. Смерть его вызвала восстания разных народов, которые разгромили гуннов, лишив их власти. Судя по всему, меч Марса не достался никому из потомков Аттилы.



Искандер Измайлов