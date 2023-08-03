Где находят детей татары?

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Рано или поздно перед всеми родителями встает вопрос: как объяснить ребенку, откуда берутся дети. Психологи советуют, в каком возрасте лучше начать такой разговор и как правильно донести информацию. Но сложности могут возникнуть и при переводе на родной язык некоторых устоявшихся выражений, предупреждает автор казанского дзен-канала «Этот удивительный татарский». В своем блоге он рассуждает, к каким формулировкам прибегают в татарских семьях и в чем их особенности.



И при чем тут троллейбусы зеленые.

С детства русские привыкли отшучиваться при расспросах своих детей «Откуда я взялся?» — «Нашли в капусте». Ну, так было во времена нашего детства, сейчас родитель скорее расскажет что-нибудь про яйцеклетки.



С типичным татарским ответом, скажем, у поколения моих родителей, на этот счет, кстати, у меня открыт до сих пор вопрос, а вот поколению моих сверстников вполне себе не шибко оригинально все объяснялось также капустой и аистом.



Я как-то не задумывался над самими идиомами, которые описывают рождение детей в татарском, пока не приметил забавный факт, и он непосредственно связан с троллейбусами!



Есть в Казани такой троллейбусный маршрут №1: Горьковское шоссе — Роддом. Причем понятно, что роддом в Казани не единственный, но только один определенный стал топонимом. Из-за этого как название микрорайона он воспринимался без перевода на татарский, но на электронных табло сделали татарскую версию.



realnoevremya.ru

И облажались, так как в половине табличек сделали один вариант, в половине другой:

Бала тудыру йорты

Бала табу йорты

И первый переводится буквально «ребенок порождение дом», а второй — «ребенок найти дом». То есть вариант не где сам ребенок рождается, а где его рожают или где его находят.



В общем, идиома «бала табу» (найти ребенка) не иносказательная, а вполне полноправная форма передать информацию о рождении.



А как тогда будет забеременеть? Тоже есть интересные формы. Тут уже больше пикантности, видать потому и много выражений с разными оттенками.

Балага узу — буквально «в ребенка миновать». Мне самому дико интересно, почему именно узу, миновать? Балага калу — «в ребенка остаться» выглядит логичнее.



Другой набор выражений связан с тем, что беременность — состояние тяжелое. Авырга узу — «в тяжесть миновать», «йөккә узу» — «в груз миновать», «корсакка калу» — «в живот остаться».



Допускаю, что какие-то из них более грубые, чем другие, в русском такое разнообразие оттенков тоже есть, но могу ошибаться, какое более грубое, какое поприличнее.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Надо сказать, что и другие формы есть, но, возможно, неграмотные и калькированные с русского. Теща глуховатому деду жены о ее беременности сообщила буквально русским «бала көтә» («ждет ребенка»).

Встанет, наверное, вопрос: а как выразить йөкләтү юнәлеше (понудительный залог) от этих форм? Ведь можно забеременеть, а можно и «обрюхатить». Казалось бы, логично было бы «балага калдыру», но, видимо, нет, так как редакторы пропускают такое сочетание, где оно могло бы быть воспринято так, значит все-таки не воспринимается. Остается вопрос залу.

