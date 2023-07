День в истории: для России началась Первая мировая война

Чем примечательна дата 1 августа?

Сегодня, 1 августа, в России отмечается День тыла вооружённых сил Российской Федерации и День памяти жертв Первой мировой войны. 1 августа начал выходить журнал «Азат хатын», стартовало вещание радио «Маяк», в эфир вышло MTV, в прокат вышла первая картина Гая Ричи. Для России началась Первая мировая война. Родились ученые Габдрахим Утыз-Имяни, председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров, ткачиха Евдокия Виноградова. Умерли писатель Фатхи Бурнаш, актриса Пола Негри, пианист Святослав Рихтер. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Женщина свободная

1 августа 1752 года в деревне Утыз Имян (ныне — Черемшанский район) родился Габдрахим Утыз-Имяни аль Булгари. Воспитывался родственниками, быстро учился и стал учителем медресе. Жил в крупнейшем на Южном Урале мусульманском центре — селе Татарская Каргала Оренбургской губернии. Переехав в Бухару, занимался реставрацией так называемого Корана Усмана, который, согласно преданию, принадлежал третьему праведному халифу Усману ибн Аффану. Также сохранилось около 60 научных и поэтических произведений Утыз-Имяни.

1 августа 1926 года вышел первый номер журнала «Азат хатын», органа отдела по работе среди работниц и крестьянок ЦК и Татарского обкома ВКП(б). До этого он выходил с 1913 года под названием «Сөембикә». Помимо рассказов о жизни женщин, здесь публиковались стихи, статьи по искусству, домоводству и здоровому образу жизни. В 1941–1957 годы журнал не издавался. После здесь появились графические рисунки моделей модной одежды. В 1980-м ее тираж достигал полумиллиона экземпляров. Символ журнала, царицу Сююмбике, в 1991-м году сделал Баки Урманче.

1 августа 1942 года писателя Фатхи Бурнаша, редактора газеты «Красная Армия», расстреляли в тюрьме НКВД. Обвинения: «не боролся с антисоветской идеологией в Татиздате, связь с султангалеевщиной, участник контрреволюционной организации». Реабилитирован в 1957-м. Ставившие спектакли еще в медресе, Бурнаш был популярным драматургом, среди которых до сих пользуется успехом комедия «Яшь йөрәкләр» («Молодые сердца»).

1 августа 1948 года родился второй председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров. В 1972 году после окончания вуза он стал работать инженером в КХТИ, затем в его послужном списке была работа в отделе пропаганды Татарского обкома ВЛКСМ, позже он возглавлял Казанский филиал Центрального музея В.И. Ленина, НКЦ «Казань», был замначальника Управления культуры Казани, а в 2002 году его избрали председателем исполкома Всемирного конгресса татар, с 2017 по 2020 годы он являлся его руководителем, а с сентября 2020 года — советником этой общественной организации.

1 августа 2022 года «Реальное время» рассказало, что арбитраже только закончили разбирать запутанную историю, когда в предназначенном на экспорт в 2020 году рапсе выявили следы ГМО. «Грязными» тогда оказались 700 тонн рапса. В нарушении законодательства в области генной инженерии заподозрили ООО «Чистай-Агро», но импортеру в лице РАЦИН доказать это в суде не удалось. Поэтому счет на сумму свыше 7 млн рублей за простой судна в связи с этой историей в адрес хозяйства остался без удовлетворения. По иронии судьбы владельцем чистопольского хозяйства, к которому возникли претензии, оказался аграрий со стажем из Омской области Вадим Шнайдер, имя которого некогда гремело на всю страну.



Вручили ноту

1 августа 1914 года германский посол в России граф Фридрих фон Пурталес прибыл к министру иностранных дел Сергею Сазонову, чтобы получить ответ на ультиматум, который требовал отмены мобилизации. Получив отказ, Пурталес вручил Сазонову ноту с объявлением войны. Так для России началась Первая мировая. В Казань прибыло множество эвакуированных учреждений и населений, здесь были созданы эвакопункты и развернуто около 100 госпиталей на 8 тысяч мест.

1 августа 1964 года жители СССР начали с позывных радиостанции «Маяк» — прозвучали «Подмосковные вечера» из студии на Пятницкой, 25. Новая информационно-музыкальная станция с круглосуточным вещанием быстро стала популярной. Выпуски новостей выходили в эфир каждые полчаса на пять минут, а основное время занимали музыкальные передачи и концерты. С 2013 года радиостанция прекратила вещание на длинных и средних волнах.



Телевидение запело

1 августа 1981 года с клипа с говорящим названием «Video Killed the Radio Star» («Видео убило радио-звезду») группы The Buggles в США начал работу канал MTV. 1 августа 1987 его начали показывать в Европе, стартовав с видеоклипа «Money for Nothing» Dire Straits. Сейчас на музыкальном канале гораздо меньше музыке, чем в начале, а все больше сериалов и фильмов.

1 августа 1998 года в прокат вышла черная комедия британского режиссера Гая Ричи «Карты, деньги, два ствола», первая полнометражная лента в его режиссерской карьере. В мировом прокате она собрала 25 миллионов долларов при бюджете в один млн. Впервые на экране появились актер из мира рекламы Джейсон Стейтэм и игрок клуба «Челси» и капитан сборной Уэльса Винни Джонс.