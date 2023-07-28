День в истории: приказ «Ни шагу назад!» и Австро-Венгрия против Сербии

Чем примечательна дата 28 июля?

28 июля в небо над Петербургом впервые поднялся управляемый аэростат, в СССР сыграли первый волейбольный матч, вышел приказ «Ни шагу назад!», Австро-Венгрия объявила войну Сербии, открылись ХХIII Летние Олимпийские игры. Родились гендиректор «Татнефти» Наиль Маганов, бывший замминистра Минприроды РФ Ринат Гизатулин, первая леди США Жаклин Кеннеди и президент Венесуэлы Уго Чавес. Умерли географ и физик Александр Половинкин, радиохимик Отто Ган, композитор Абдул-Муслим Магомаев. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Дело о маньяке

28 июля 1955 года в Москве скончался доктор географических наук Александр Половинкин. Родился в селе Ичиксы (ныне Алатырский район Чувашии), после окончания естественного отделения физико-математического факультета Казанского университета преподавал в Казанском коммерческом училище, также работал в Иркутске, Чите, Владивостоке. Был деканом географического факультета МГПИ и, в частности, совместно с Александром Барковым составил стабильный учебник по физической географии для пятых классов, выдержавший 18 изданий.

28 июля 1958 года в Альметьевске родился топ-менеджер компании «Татнефть», президент ХК «Ак Барс» и Федерации хоккея в Татарстане Наиль Маганов. Свою карьеру он начал в 18 лет с подсобного рабочего, затем трудился оператором по добыче нефти. Окончив в 1983 году в Москве Институт нефтехимической и газовой промышленности им. Губкина, возглавил цех по добыче нефти и газа «Елховнефть». Поднимаясь все выше по карьерной лестнице, в 2013 году он стал генеральным директором одной из крупных нефтедобывающих компаний России — «Татнефти».

realnoevremya.ru

28 июля 1980 года в Уржуме (Кировская область) родился Ринат Гизатулин. Окончил историко-политологический факультет Пермского государственного университета. Работал в газете «Коммерсантъ», в 2004-м возглавил пресс-службу Министерства природных ресурсов РФ, после стал заместителем директора департамента управления делами, государственной службы и кадров министерства, был директором департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности, а с апреля 2011 года по декабрь 2015 года занимал пост заместителя министра природных ресурсов РФ.

28 июля 2022 года «Реальное время» рассказало, что Верховный суд Татарстана в закрытом режиме приступил к рассмотрению дела по серии нападений на девушек и женщин в Казани, которые не могли раскрыть почти 12 лет. Долгое время истории убитых и выживших вообще не объединяли в серию, но работу не прекращали. Время показало — составленный в 2014 году психологический портрет преступника-интеллектуала с авторитарной матерью почти полностью совпал с типажом задержанного в 2021-м дипломированного историка Игоря Птицина.

Ирина Плотникова/realnoevremya.ru

Строжайший порядок



28 июля 1910 года в небо над Петербургом впервые поднялся дирижабль. Его построили во Франции по образцу аэростата La Republique фирмы Lebaudy. Отсюда российское название — «Лебедь». В воздух судно поднялось с площадки Волкова поля Учебного воздухоплавательного парка на южной окраине Петербурга, который до 1926 года был центром российского воздухоплавания. После школа была ликвидирована, а на бывшем пустыре стали появляться промышленные постройки.

28 июля 1923 года в Москве прошел первый в СССР волейбольный матч. Играли команды Высших художественно-технических мастерских и Государственного техникума кинематографии. Этот день стал официальной датой рождения волейбола в России. Так что первыми советскими волейболистами стали, в частности, актеры Николай Боголюбов, Борис Щукин, Рина Зеленая и художники Георгий Нисский и Яков Ромас.

28 июля 1942 года вышел приказ «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций», или просто «Ни шагу назад!». В документе требовалось наведение в армии «строжайшего порядка и железной дисциплины»: Сталин велел снимать с должностей и судить командиров любого ранга, которые допустили отступление войск без приказа вышестоящего командира. Для каждого военнослужащего объявлялось требование — ни шагу назад без приказа командования. «Паникеров и трусов» предписывалось уничтожать на месте.

realnoevremya.ru

Первая мировая



28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии — началась Первая мировая война. Поводом для ее начала послужило убийство в Сербии австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, после чего Германия начала подстрекать австро-венгерское правительство предъявить ультиматум Сербии, якобы посягнувшей на суверенитет страны. 30 июля мобилизация началась во Франции, на следующий день о всеобщей мобилизации в армию объявила Россия, которую Германия потребовала отменить. Получив отказ, 1 августа 1914 года Германия объявила войну России. После в войну вступила Франция, как главный союзник России, а затем и Англия. Италия объявила нейтралитет. Война длилась четыре года, ее участниками стали 3/4 от всего населения Земли. В сражениях погибли около 10 миллионов человек, 22 млн получили ранения различной степени тяжести. В результате прекратили свое существование Российская, Германская, Австро-Венгерская и Османская империи.



28 июля 1984 года открылись ХХIII Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе. Поскольку США бойкотировали Олимпиаду в Москве, последовал ответный бойкот от СССР и большинства социалистических стран (за исключением Китая, Румынии и Югославии). Они провели серию международных соревнований «Дружба-84» в июне-сентябре того же года, подчеркивая, что это не является альтернативой Играм.

