«Именно такое кино показывает героев страны»

В Казани открылся первый международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» (18+)

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

С 25 по 27 июля в Казани проходит первый международный фестиваль документального кино «Время героев» (18+). Проведение мероприятия в Москве вызвало настолько большой интерес у аудитории, что организаторы решили показать картины в разных городах России. В программу кинопоказа вошло 15 фильмов, которые посвящены героям специальной военной операции. И это не только военные, но и врачи, волонтеры, журналисты, артисты, музыканты. Кроме того, покажут ленты местных татарстанских кинорежиссеров — о героях других эпох. Подробности первого дня фестиваля — в репортаже «Реального времени».

«У вас потрясающая площадка, такого зала даже в Москве не видела»

Фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев» проходит с 25 по 27 июля в казанском IT-парке им. Башира Рамеева. На протяжении трех дней зрителям покажут работы татарстанских, российских и зарубежных документалистов. В частности, представят картину режиссера Елены Леви «НЕзабытые» — восемь новелл о людях, чью жизнь перевернула Великая Отечественная война.

Также гостям продемонстрируют фильмы с реальными историями из зоны спецоперации: ленту режиссера Равиля Мукменова о бойцах татарстанских именных батальонов «Алга» и «Тимер», о татарском эстрадном певце Тагире Асылгарееве, который добровольцем отправился в зону СВО и полгода воевал танкистом под позывным «Маэстро», и о бизнесмене, который по состоянию здоровья не смог сам отправиться на спецоперацию, но решил помочь по-другому. Фильм называется «Продал «гелик» ради общей победы».

Как рассказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, сначала ленты показали в Москве, акцию приурочили к годовщине начала спецоперации. В столице России мероприятие собрало больше 3 тысяч человек.

Как рассказала генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева, сначала ленты показали в Москве, акцию приурочили к годовщине начала спецоперации. Максим Платонов/realnoevremya.ru

— Мы поняли, что у людей есть потребность в документальном кино, они хотят ходить, смотреть все это, а у нас есть очень много фильмов, которые снимаются. На этом фестивале мы собрали все самые лучшие фильмы и объединили их, чтобы показывать людям. Потому что основная задача, чтобы их увидело как можно больше людей. У вас потрясающая площадка, я такого современного зала даже в Москве не видела. Мне очень-очень у вас нравится, — отметила Яковлева.

У казанцев будет возможность увидеть еще одну премьеру — фильм-расследование Максима Сергеева «Министерство биологической войны» — о биолаборатории, обнаруженной в городе Рубежное (ЛНР) после его освобождения. В ленте рассказывается, как в лаборатории нашли следы работы со смертельно-опасными вирусами и документы о проведении испытаний на людях. Авторы ленты попытались ответить на вопросы — кому принадлежит целая сеть таких учреждений, сколько лет и в каких странах они работают, сколько человек стали жертвами? Сегодня Татарстан взял шефство над городом Рубежное, идет работа по его восстановлению.

Кроме того, в рамках деловой программы фестиваля, пройдут круглый стол «Война и вера. Как Библия помогает осмыслить происходящее» с онлайн-участием телеведущего Бориса Корчевникова, дискуссия российских пранкеров Вована и Лексуса на тему информационных войн, открытая встреча «Культурный фронт: искусство, вдохновляющее на подвиги» с военкорами, музыкантами и поэтами, которые ездят на передовую для поднятия боевого духа солдат.

В программу кинопоказа вошли 15 фильмов, которые посвящены героям специальной военной операции. Максим Платонов/realnoevremya.ru

«У меня хорошо получается поддерживать бойцов»



Всего в программу фестиваля вошли 15 фильмов о героях специальной военной операции. Фестиваль проходит при поддержке правительства Татарстана, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства культуры РТ.



Открыла мероприятие в Казани большая премьера. Режиссеры документального канала RT Олег Некишев, Михаил Буров и автор Ольга Кирий представили картину «Казаки» (18+). Она рассказывает о нескольких днях из жизни штурмового казачьего батальона «Крым».

Также зрители увидят несколько дней из жизни солдат, которые 9 лет отстаивают независимость Донбасса, в картине режиссеров Олега Некишева, Михаила Бурова и автора Ольги Кирий «Пацаны батальона «Восток» (18+). Лента «Сила» (18+) режиссера Екатерины Китайцевой и автора Руслана Гусарова — о добровольце с позывным Батя, который приехал в Белгородскую область с одной целью — накормить бойцов у линии фронта.

В программу также вошел фильм французского режиссера-документалиста Анн-Лор Боннель «Донбасс 2022» (18+) о жизни мирного населения Донецка.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Гостем мероприятия стала певица Юлия Чичерина. Артистка выразила уверенность в необходимости таких фестивалей. Но считает, что проводить их надо было гораздо раньше:



— Начинать их проводить нужно было году так в 2014-м. Но лучше позже, чем никогда. У меня хорошо получается поддерживать бойцов и, пожалуй, больше ничего у меня так хорошо не получается. Поэтому я думаю, что это мой долг. У каждого человека есть искра божья. Каждый должен делать то, что может, — поделилась Чичерина.

«Документальное кино крайне важно для развития культуры России»

Мероприятие также посетила и заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева. В беседе с журналистами она поделилась мнением, что документальное кино крайне важно для развития культуры России, как и любой другой страны. Как сказала Фазлеева, именно документальное кино всегда отражало реалистичную картину состояния жизни в той или иной стране.

— Именно такое кино, как правило, показывает героев страны, людей, которые создают славу стране и формируют мнение о ней. И кроме того, документальное кино — это своего рода обращение к тем, кто будет жить позже, к тем, кто сейчас подрастает. Такие картины хранят память о событиях и показывают их беспристрастно. А тем более, когда это кино посвящено реальным героям самой красивой страны в мире, — подчеркнула вице-премьер Татарстана.

Как сказала Фазлеева, именно документальное кино всегда отражало реалистичную картину состояния жизни в той или иной стране. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Лейла Фазлеева добавила, что республика не может оставаться в стороне от происходящего события в то время, как мужская часть населения России и республики выполняет свой священный воинский долг, и в тот момент, когда татарстанцы проявляют свой героизм в СВО. Поэтому в республике делают все для поддержки военных и их семей.



— Некоторые фрагменты фильмов мне удалось посмотреть, но очень небольшие, потому что хотелось оставить впечатления на сегодняшний день, — заключила вице-премьер.

Блогеры Вован и Лексус расскажут, как кино влияет на общественное сознание

В рамках фестиваля также выступят и известные блогеры Вован и Лексус. В Казани они проведут панельную дискуссию под названием «Информационные войны».

Описывая свою работу в интернете, блогеры рассказали, что им удалось совместить розыгрыш и журналистику и создать свой уникальный проект.

— Мы давно этим занимаемся, для нас все эти люди уже одинаковые. Сложно выделить кого-то одного. Для нас это уже профдеформация. Но некоторые, конечно, удивляют уровнем развития с учетом занимаемых ими должностей. Мы общались с премьер-министром Македонии, который готов был отказаться от аэропорта ради прихоти Греты Тунберг. На самом деле кажется, что это смешно, но если понять, что человек управляет судьбами людей — это страшно. Но нас уже трудно чем-то удивить, — отметили пранкеры.

В рамках фестиваля также выступят и известные блогеры Вован и Лексус. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Говоря о фестивале, блогеры подчеркнули, что документальное кино важно, потому что в нашей стране очень много героев, которые жертвуют собой ради общего дела и страны. Поэтому важно рассказать об их судьбе, представить зрителям.



— Документальное кино как раз раскрывает их личности, что важно. Здесь мы будем рассказывать, как кино или другие видеоматериалы влияют на общественное сознание, в том числе негативно. Мы приведем примеры с нашими оппонентами и расскажем, как не попасть на их уловки, — заключили блогеры.

1 / 48 Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Максим Платонов/realnoevremya.ru

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