У Wildberries увели десятки миллионов на турах в Сибирь и Антарктиду

Вахитовский суд Казани наказал за аферу семью москвичей, их подельников ищет МВД

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани оглашен приговор по одному из эпизодов масштабной аферы на Wildberries. В июне 2021-го оператор крупнейшей онлайн-площадки России заявил в полицию об уводе 385 млн рублей путем имитации оплаты несуществующих услуг, которую система проморгала ввиду имевшейся на тот момент технической уязвимости. Виновными суд признал Владимира и Юлию Беляевых, установив, что подконтрольная им фирма торговала через веб-маркет турами в Антарктиду, Сибирь, на Эверест и в Гималаи, за что получила от ООО «Вайлдберриз» 23 млн рублей. Хотя сам маркетплейс денег от «туристов» не дождался. Детали — в материале «Реального времени».

Почему москвичей судили в Казани



Уголовное дело против супругов Беляевых расследовали следователи центрального округа управления МВД по Москве. Оно было возбуждено 9 июня 2021 года в столице по заявлению потерпевшего ООО «Вайлдберриз» — изначально по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и в отношении неустановленных лиц.

В первый же день следствия полицейские пришли с обысками к Юлие Беляевой, гендиректору и владелице зарегистрированного в Подмосковье предприятия «Торгово-строительная компания Бетон Строй Конструкция» (далее — «ТСК БСК») и ее ранее судимому мужу Владимиру. Побывали в квартире и частном доме Беляевых, изъяли мобильные супругов и документацию по фирме.

Статус подозреваемых в преступлении бизнес-леди и ее безработный супруг получили лишь в июле 2022-го. Причем Юлию, как мать троих малолетних детей, Хамовнический суд Москвы ограничил лишь запретом определенных действий, а вот отца этих же детей отправил в СИЗО. Заметим, Владимир вину в преступлении не признавал, тогда как его жена с первых дней давала признательные показания.

Дело было возбуждено 9 июня 2021 года в столице по заявлению потерпевшего ООО «Вайлдберриз». Максим Платонов/realnoevremya.ru

В ноябре 2022-го зампрокурора ЦАО Москвы утвердил Беляевым обвинение в особо крупном мошенничестве в составе группы и с использованием электронных средств платежа (ч. 4 ст. 159.3 УК РФ).

В декабре это дело поступило в Вахитовский суд Казани, поскольку именно в этом районе находится офис Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, в котором был открыт тот самый счет ООО «Вайлдберриз», с которого 26 мая 2021 года списали 23 млн 85 тысяч рублей в пользу ООО «ТСК БСК». Именно эта сумма фигурирует в деле пары москвичей как ущерб крупнейшему веб-маркету.

Для справки: ООО «Вайлдберриз» работает на российском рынке 17 лет. Штаб-квартира находится в Подольске, на территории Индустриального парка Коледино. Гендиректором и бенефициаром компании является Татьяна Бакальчук. В 2019-м российский журнал Forbes включил ее в рейтинг предпринимателей, построивших дело с нуля и изменивших жизнь России и мира. Годом позже Boston Consulting Group включила WildBerries в топ-100 международных технологических компаний — претендентов на мировое лидерство в IT. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022-м выручка от продаж компании Бакальчук составила 317,2 млрд рублей, а чистая прибыль — 10,1 млрд.

В Татарстане с августа 2020 года работает распределительный центр Wildberries на 50 тысяч «квадратов» и 1,2 тысячи рабочих мест — в Зеленодольском районе. Не исключено появление и второго центра под Пестрецами. В мае 2023-го гендиректор компании посетила эту площадку вместе с бизнес-омбудсменом Татарстана.

Версия обвинения: «дыра» в ПО, цифровой товар и недействительные карты

Согласно приговору Вахитовского суда, мошенничество Юлия и Владимир Беляевы совершили в группе с неустановленными следствием лицами (их дело выделено в отдельное производство, — прим. ред.) не позже 21 мая 2021 года, причем афера была продуманной и многоступенчатой. Сначала группа получила информацию об особенностях работы и расчетов Wildberries с поставщиками товаров и услуг, а также сведения о наличии недостатков (уязвимостей) в системе обработки виртуальных продаж. «Используя их, можно было намеренно, путем обмана, вызвать неправильную работу данной системы и инициировать выполнение непредусмотренных создателем [программного обеспечения] действий».

В декабре это дело поступило в Вахитовский суд Казани. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Как позже пояснял на судебном допросе один из разработчиков, некие изменения в программе принимали нажатие покупателем кнопки «Купить» под цифровым контентом за факт совершения сделки, не обращая внимания — прошла ли оплата с карты покупателя. В итоге система оценивала даже неудачные покупки как состоявшиеся и автоматически формировала отчет — сколько веб-маркет должен поставщику данного цифрового контента. В рассматриваемом уголовном деле деньги на счет «ТСК БСК» упали на пятый день после «продаж».

Судом установлено: Беляев, следуя преступному плану, не позднее 21 мая зарегистрировал фирму своей жены на «портале поставщиков» seller.wildberries.ru и внес полученные от Беляевой данные об ИНН и номере мобильного телефона. В результате «ТСК БСК» присвоили ID поставщика (продавца) — 222 139.

Далее, в разделе «Создание цифровых товаров» от имени нового продавца появились электронные карточки следующих цифровых товаров — сертификат на «Поездку на круизном лайнере», «Эксклюзивный поход в Антарктиду», «Эксклюзивное путешествие на Гималаи» (орфография автора сохранена, — прим. ред.), а также эксклюзивные походы на Эверест и в Сибирь. За каждый тур покупателю предлагалось выложить 150 тысяч рублей. Причем все эти новинки появились в каталоге виртуального шопа всего на 19 минут — с 23:45 21 мая по 00:04 22 мая 2021 года.

Заметим, ничем подобным «ТСК БСК» ранее не занималось — специализировалось на производстве бетонных изделий, штат состоял из одного человека — гендиректора Беляевой.

Весь вышеназванный контент следователи, потерпевший и казанский суд назвали фиктивным. Ведь если бы добросовестный покупатель внес плату за одно из «эксклюзивных» путешествий, то никакого электронного сертификата на данную услугу он бы не получил. Прикрепленные к товару ссылки отправляли туриста... лишь к ярким фотографиям.

Прикрепленные к товару ссылки отправляли туриста... лишь к ярким фотографиям. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Впрочем, мишенью аферистов в данном случае были не любители экстрима, а сама система веб-маркета. Именно с этой целью, согласно приговору, на портале поставщиков «продавец фотографий» указал счет фирмы «ТСК БСК» в московском подразделении Сбербанка. Суд посчитал доказанным, что данные об этой компании и ее несуществующих товарах размещал Владимир Беляев.

Вторым этапом аферы силовики и суд называли действия группы неустановленных лиц, которые той же ночью купили аж 171 тур у фирмы Беляевых на общую сумму 23 млн 85 тысяч рублей. Впрочем, слово «купили» в данном случае не вполне корректно. Указанные покупатели вводили в базу номера банковских карт и нажимали кнопку «Купить», и эту имитацию система распознавала за чистую сделку. Однако на деле в базу вводились реквизиты недействующих и заведомо неплатежеспособных карточек, что делало онлайн-платеж невозможным.

Фиктивные покупки фиктивных турпоходов были проведены всего за 2 часа — с 00:23 до 02:27 22 мая 2021 года. В ходе следствия выяснилось — в афере поучаствовали трое неустановленных псевдопокупателей.

Следующим этапом преступного плана стала работа электронной системы учета ООО «Вайлдберриз», и 26 мая 2021 года этот оператор отправил на счет фирмы Беляевых 23 млн рублей за якобы проданный товар.

Прокуроры просили «десяточку» со штрафами на 2 млн

После возбуждения уголовного дела в июне 2021-го на счет «ТСК БСК» был оперативно наложен арест, в итоге 15 млн 693 тысячи рублей уплыть дальше не успели. А вот 7 млн 328 тысяч рублей были потрачены. При этом лишь 150 тысяч рублей были сняты наличными самим Беляевым.

Следующим этапом преступного плана стала работа электронной системы учета ООО «Вайлдберриз». Максим Платонов/realnoevremya.ru

По версии московских следователей, неустановленные члены преступной группы приискали реквизиты торговых компаний «Кестлер» и «ТГП» с юридической пропиской в Подмосковье и Туле, но счетами в филиалах банков в Екатеринбурге и Пензе, а еще ИП москвича Павла Лебединского. Согласно приговору казанского суда, в адрес этих контрагентов 27—28 мая Беляева «по указанию и под непосредственным руководством» мужа осуществила целый ряд банковских переводов по фиктивному основанию — «за стройматериалы».

На суде старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Татьяна Маслова запрашивала для семьи москвичей реальные сроки: Юлии Беляевой — 4 года колонии общего режима со штрафом 1 млн рублей, ее ранее судимому мужу — 6 лет колонии строгого режима со штрафом в 1 млн.

Председательствующий по делу судья Юрий Арсенюк расценил действия обвиняемых чуть мягче. Беляева получила условный срок в 3 года с таким же испытательным — с учетом полного признания вины, отсутствия прежних грехов перед законом и трех малолетних детей, включая ребенка с инвалидностью. Главу семьи наказали пятью годами колонии строгого режима, при этом суд указал на опасный рецидив в его действиях — преступление совершено на фоне непогашенной судимости Фрунзенского суда города Иванова за грабеж и секс-насилие. В 2006-м Беляева посадили на 10 лет (позднее вышестоящая инстанция скостила ему 2 месяца), в мае 2015-го он вышел на волю ввиду полного отбытия срока.

Также Вахитовский суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшего ООО «Вайдберриз», обязав Беляевых возместить всю похищенную сумму — 23 млн 85 тысяч рублей. По факту платить им придется меньше — арестованные на счете 15,7 млн рублей также должны уйти на погашение.

Еще одним наказанием для осужденных стала конфискация — изъятые у них мобильные телефоны обратят в доход государства. Если приговор вступит в силу, казанский адвокат Константин Малков в защиту Беляева уже готовит апелляционную жалобу.

На суде старший помощник прокурора Вахитовского района Казани Татьяна Маслова (слева) запрашивала для семьи москвичей реальные сроки. realnoevremya.ru

Версия Беляева: об афере не знал

Защитник Беляева утверждает — его клиент вину не признавал, а потому на суде просил об оправдательном приговоре.

В тексте итогового решения суда указывается, что вину Владимир Беляев признавал частично. Мол, стал пособником в отмывании через «ТСК БСК» ворованных денежных средств, сам не зная об этом. На допросе у следователей рассказывал — компания создавалась в 2019 году для поставок стройматериалов для нужд Российских железных дорог. На рынке Wildberries работала, оставляя у себя лишь определенный процент за услуги.

По версии Беляева, в качестве поставщика веб-маркета ни он, ни его супруга свою фирму не регистрировали. Это мог сделать некий брокер, которому Беляев отправлял данные по предприятию «для оценки возможности» получения кредитных средств на создание личных подсобных хозяйств и реабилитационного центра для больных детей. Беляев уверял силовиков — именно брокер предложил ему производить через «ТСК БСК» закупку стройматериалов, обещая делить процент от заработка.

«Когда жена показала, что от Wildberries пришли 23 млн рублей, я понял — это предоплата за строительные материалы и работа по покупке и перепродаже строительных материалов началась. Думал на эти деньги закупить стройматериалы для строительства складских помещений Wildberries, но когда узнал о назначении платежа («за цифровой контент», — прим. ред.) хотел отправить денежные средства назад и отозвать те платежи, которые отправили контрагентам», — излагал версию своей невиновности ранее судимый Беляев, настаивая — кто-то пытался вывести и обналичить деньги, используя «Бетон Строй Конструкцию» как транзитную фирму.

«Нас просто подставили», — настаивал обвиняемый, ссылаясь на то, что сим-карта указанного в карточке поставщика веб-шопа телефонного номера «ТСК БСК» выдавалась «на границе с Калининградом и до сих пор активна». А еще Беляев называл фамилии двух людей — Сторостенко и Сабитова, которые с его слов, выступали покупателями цифрового товара от «ТСК БСК».

На рынке Wildberries работала, оставляя у себя лишь определенный процент за услуги. Максим Платонов/realnoevremya.ru

Забегая вперед: суд расценил показания Беляева как его линию защиты, указав на желание переложить ответственность и избежать наказания.

В приговор вошли и признательные показания Юлии Беляевой, которые она давала сотрудникам Главного управления МВД по городу Москве. В суде бизнес-леди отвечать на вопросы отказалась, но достоверность оглашенных показаний подтвердила полностью.

Беляева призналась, хотя формально учредителем и директором «ТСК БСК» была она, фактически фирмой руководил супруг — присылал ей договоры на подпись, указывал — куда перевести деньги через приложение «банк-клиент». «В начале мая 2021-го муж сообщил — есть возможность похитить деньги в Wildberries, а затем перечислить на счета иных юрлиц и индивидуальных предпринимателей. Я согласилась, так как муж никогда не работал, а для содержания семьи с тремя детьми необходимы деньги», — рассказывала Юлия Беляева. И добавила — в детали преступного плана ее не посвящали, но в случае «доведения схемы до конца, как пояснил Беляев, наша доля составила бы 900 тысяч рублей — эта сумма должна была остаться на счете «ТСК БСК».

Женщина рассказала, что регистрацию фирмы на портале Wildberries проводил ее муж, но указанный в карточке телефон предприятия ей неизвестен, и какие товары предлагались к продаже — она не знала. С ее слов, поступившими от ООО «Вайлдберриз» деньгами она распорядилась по указке мужа, ему же отдала банковскую карту, с которой он обналичил 150 тысяч рублей.

Также Беляева подтвердила подлинность своей переписки с супругом в одном из мессенджеров, где 27 мая до обеда они вели обсуждение вывода денежных средств Wildberries, а позднее она попросила мужа дать ей договор с веб-магазином на случай, если кто-то потребует. В тот же день Беляева проинформировала мужа, что деньги со счета ТСК БСК ушли на ИП Лебединский и ООО «ТГП», а тот в ответ сообщил — еще 3 млн рублей надо отдать каким-то ребятам.

Спецы Wildberries устранили уязвимость

В ходе расследования дела полицейские и суд допросили нескольких специалистов потерпевшего веб-маркета. Так представитель потерпевшей компании Елена Кочарян, менеджер отдела внешнего аудита сообщила — масштабные аферы компания обнаружила 4 июня 2021-го — аналитический отчет выявил несоответствие между данными о продажах цифровых товаров и суммой поступивших средств. Практически сразу было установлено — к хищению денег со счетов в особо крупном размере привели многократные операции, произведенные компаниями и физлицами с периодически повторяющимися IP-адресами и банковскими счетами.

Еще один свидетель из Wildberries уточнил: «После выявления описанной уязвимости, работа системы была полностью перенастроена. Введена валидация средств платежа, цифровые товары выведены в отдельный каталог, а перед расчетами с поставщиком теперь проверяется поступление средств от продаж на счет оператора площадки.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Доказательствами уголовного дела стали заявление руководства ООО «Вайлдберриз» о хищении средств на общую сумму 385 млн рублей, акт служебной проверки и обращение гендиректора ООО Татьяны Бакальчук, которая просила следователей приобщить ряд уставных документов своей компании.

Вещдоком признали и мобильник, изъятый у Владимира Беляева. В нем нашли переписку обвиняемого с шестью абонентами, в которой упоминается и «возможность вытащить «десятки» с двух банков, и потребность в «зеркальном» сайте, и вопрос об обналичивании, и некие требования возврата денежных средств. Вероятно, силовиков заинтересовали и следующие сообщения. В одном Беляеву писали — «Wildberries готов отозвать деньги обратно, и это арбитраж, а не уголовка», в другом прислали скриншот о переводе «ТСК БСК» 23 млн рублей со словами: «Только зашли. Завтра тебе отправлю. Весь мозг вынесли».

Установило ли следствие этих собеседников ныне осужденного — на заседаниях казанского суда не обсуждали.