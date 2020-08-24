50 тысяч квадратов и 1,2 тыс. рабочих мест: в Зеленодольске открылся распределительный центр Wildberries

На территории промышленной площадки «Зеленодольск» сегодня открылась первая очередь распределительного центра российской компании Wildberries. Комплекс площадью 50 тысяч квадратных метров уже дал республике порядка 1,2 тысячи новых рабочих мест. А после завершения строительства второй очереди, рассчитанной еще на 50 тысяч «квадратов», число сотрудников должно увеличиться до 4 тысяч. Церемонию запуска нового логистического хаба посетили президент РТ Рустам Минниханов и основательница и гендиректор гиганта e-commerce Татьяна Бакальчук.