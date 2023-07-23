Татарский моң в музыке Казахстана: как татарин создавал казахский гимн, оперу и вальсы

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Линия судьбы». Латиф Хамиди»/youtube.com, аккаунт Khabar TANYM

В этом месяце исполнилось 117 лет со дня рождения татарского композитора Латифа Хамиди, которого знают как автора гимна Казахстана и одного из основоположников профессиональной музыки этой страны. Он появился на свет 17 июля 1906 года в деревне Бували Свияжском уезде Казанской губернии (сейчас Кайбицкий район РТ), у него рано проявились музыкальные способности. Подробнее о том, как Хамиди получил широкую известность, в своем блоге рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова.

Татары, рассеянные как бусины одного ожерелья, внесли свой вклад в развитие культур разных народов и стран. Прежде всего на территории бывшего Советского Союза. Вот и в Казахстане многие слышали имя Латифа Хамиди. Правда, об этом татарине на его Родине, в Татарстане, сегодня уже вспоминают редко, а кто-то просто не знает это имя.

Между тем татарский композитор Латиф Хамиди был музыкантом поистине общетюркского масштаба. Он является одним из основоположников казахской профессиональной музыки.

Родился Латиф Абдулхаевич Хамиди в 1906 году в деревне Бували Свияжского уезда Казанской губернии (совр. с. Эбалаково Кайбицкого района РТ).

Детство будущего композитора пришлось на годы Первой мировой войны, семье жилось тяжело. Но еще до начала войны они скитались по разным промышленным центрам Российской империи. Отец семейства работал и шахтером, и каменщиком, и столяром.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Линия судьбы». Латиф Хамиди»/youtube.com, аккаунт Khabar TANYM

В 1913 году семья Латифа Хамиди поселилась недалеко от Самарканда, там уже жил его дядя. Здесь Латиф получил начальное образование. У мальчика рано проявились музыкальные способности, он играл на скрипке. В 1920 году семья переехала в Ташкент. Латиф учился в Татарском институте просвещения, участвовал в местном музыкальном ансамбле.

Уже в 1922 году Латиф Хамиди создал две композиции — «Первый вальс» и «Вперед, комсомол», которые сразу же принесли ему популярность. Салих Сайдашев даже включил песню-марш «Вперед, комсомол» в один из своих спектаклей, а «Первый вальс» превратился в неофициальный гимн татарской молодежи 20—30-х годов.

Ободренный популярностью «Первого вальса», Латиф мечтал о продолжении музыкального образования. Приехавший в Ташкент татарский композитор Султан Габяши (заведовал в то время учебной частью Восточного музыкального техникума) предложил ему переехать для учебы в Казань, и молодой Л. Хамиди не раздумывая согласился.

Время, проведенное в столице Татарстана, оказалось очень важным в творческой биографии начинающего музыканта Латифа Хамиди. В эти годы культура республики переживала пору расцвета: ставились первые татарские оперы, в театре шли татарские спектакли.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Линия судьбы». Латиф Хамиди»/youtube.com, аккаунт Khabar TANYM

И хотя Хамиди не нашел в местном техникуме того, что искал, — класса композиции, он все-таки начал заниматься игрой на виолончели, несколько раз выступил со старейшиной татарской музыки пианистом Загидуллой Яруллиным, а познакомившись с Мусой Джалилем, написал песню «Веселая молодежь». В среде казанской интеллигенции он стал своим человеком и, вероятно, уезжая в 1927 году в Москву поступать в Первый Московский музыкальный техникум, лелеял мечту о скором возвращении на берега Идели.

В Москве творческая деятельность Латифа Хамиди переросла любительские рамки и превратилась в заметное явление татарской культуры. Он работал над оформлением спектаклей московского Рабочего театра, продолжал сотрудничать с Мусой Джалилем. Они написали вместе серию детских песен, кстати, заложивших основу этого жанра в татарской музыке. А еще Латиф Хамиди начал всерьез заниматься обработкой татарского фольклора. Казалось бы, настало время возвращаться в Казань, чтобы проявить весь свой талант и знания на родине, но вместо этого в 1933 году он уехал в Алматы.



скриншот realnoevremya.ru из видео «Линия судьбы». Латиф Хамиди»/youtube.com, аккаунт Khabar TANYM

Почему Хамиди уехал в Казахстан?



Причина такого поступка, видимо, заключалась в той нездоровой обстановке, которая складывалась в 30-е годы в Татарстане вокруг деятелей музыкального искусства. По чьей-то злой воле началось настоящее преследование композиторов старшего поколения. Спешно покидают республику Г. Альмухаметов и С. Габяши, в «стол» пишет М. Музафаров, не так часто слышно и С. Сайдашева. Газеты, журналы пестрели разоблачительными статьями о «буржуазных вредителях» и «националистах» в музыке, где порой нелестно отзывались и о самом Хамиди.

Отъезд в Казахстан не был делом особо болезненным: Хамиди получил приглашение из Казахского драматического театра поступить туда на работу в качестве заведующего музчастью. Так в его жизни начался новый и главный период, связанный со становлением и развитием профессиональной казахской музыки. Латифу Хамиди предстояло здесь сделать то, чем занимались Габяши, Сайдашев, Музафаров в татарской культуре — начать этап музыкального строительства, создать развитые профессиональные формы.



Для перечня всего, что сделал за эти годы Хамиди, понадобится объем не одной монографии. Поэтому ограничимся некоторыми штрихами, характеризующими восхождение музыканта к выдающимся творческим свершениям. Тут и музыкальное оформление театральных постановок по пьесам М. Ауэзова «Ночные раскаты», С. Муканова «Два праздника» (совместно с композитором С. Шабельским), создание четырех опер, определивших стилевое направление этого жанра в казахской музыке, написание нескольких симфонических произведений, множества удивительных песен и романсов, до сих пор волнующих сердца слушателей. Среди них «Казахский вальс» (1940).

скриншот realnoevremya.ru из видео «Линия судьбы». Латиф Хамиди»/youtube.com, аккаунт Khabar TANYM

А еще Латиф Хамиди является одним из авторов первого гимна Казахстана (с 1945 по 1992 год).

Своим подвижничеством, трепетным отношением к искусству татарский композитор сумел завоевать искреннюю любовь и уважение казахского народа. Кстати, многие в Казахстане уверены, что он казах, и удивляются, когда узнают о татарском происхождении знаменитого композитора.

Латиф Хамиди действительно много сделал для казахской музыки и в целом тюркской культуры. Он месяцами пропадал в этнографических экспедициях, собрал свыше 200 образцов музыкального фольклора. Латиф Хамиди записал (а значит сохранил для потомков) несколько песен великого просветителя Абая Кунанбаева. Кстати, эти песни были затем использованы музыкантом в его работе (совместно с первым композитором-казахом А. Жубановым) над монументальной оперой «Абай».

Но Латиф Хамиди не оторвался и от родных корней. Сотрудничая с казахским драмтеатром, он пишет музыку к пьесе татарского драматурга А. Рахманкулова «Документ», а по окончании оперной студии при МГК в 1938 г. представил на суд публики «Татарскую сюиту» для симфонического оркестра.

Являясь преподавателем кафедры народных инструментов Алма-Атинской консерватории, он написал ряд учебных пособий для ее студентов, воспитал десятки замечательных композиторов и исполнителей. Из их числа достаточно упомянуть дирижера Государственного театра оперы и балета в Киеве Газиза Дугашева и дирижера Большого театра, художественного руководителя симфонического оркестра Татгосфилармонии Фуата Мансурова.

Ученики и современники запомнили его как очень доброго человека, с великолепным чувством юмора. Кто-то называл его чуть ироничным... Видимо, эти качества и любовь к музыке помогали ему пережить самые трудные моменты жизни.

скриншот realnoevremya.ru из видео «Линия судьбы». Латиф Хамиди»/youtube.com, аккаунт Khabar TANYM

В творчестве любимого народом композитора всегда есть «визитная карточка». Символично, что у Латифа Хамиди таких сочинений два: «Первый вальс», восходящий своими истоками к татарской народной песне, и романс «Соловей», в основе которого мотивы древних казахских мелодий. Оба они одинаково дороги как казаху, так и татарину. И это ли не образец естественного, не показного взаимодействия и взаимопроникновения культур? Впрочем, истинно прекрасное не признает каких-либо запретов или границ.

Публикация подготовлена на основе статьи доктора исторических наук, академика Академии наук Республики Татарстан — Радика Римовича Салихова. Его статья о Латифе Хамиди ранее публиковалась в газете «Известия Татарстана», а также в книге «Человек в революции. Казанская губерния. Культура» (2019).

