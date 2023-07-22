Галина Ахмерова: «Активная молодежь много времени посвящает саморазвитию»

Что интересует молодежь Татарстана: открытая аналитика по результатам фестиваля PROинтерес

Фото: Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Саморазвитием в России занимается почти 80% молодежи, причем больше всего она интересуется наукой, психологией, историей, урбанистикой, развитием софт скилов и современным искусством. Такие данные приводятся в совместном исследовании Российского общества «Знание» и ВЦИОМ. Впрочем, составить единый рейтинг увлечений детей и подростков сложно, а иногда и невозможно, потому что мир стал намного разнообразнее, а возможности выражать себя — бескрайними, считает основатель фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассуждает о том, как важно молодым людям раскрыть свою индивидуальность и как в этом помогут персонифицированный подход, а также создание среды и возможностей.

«Люди не понимают того, что творится в головах подростков»

Молодые люди — это опора и будущее нашей страны. И чем живет молодежь — вопрос, который всегда волнует как родителей, так и компании, и государство. Сейчас крайне динамичное время, и люди, особенно выросшие в других условиях и правилах, не понимают того, что же творится в головах подростков и молодых людей.



Я и сама, общаясь со своими детьми, удивляюсь, насколько мои и их интересы не пересекаются. Старший, например, увлекается историей, философией, мировой политикой. А средний предпочитает активные виды спорта (мотокросс, оффроад) и неожиданно увлекся растениеводством: на подоконнике вырастил рассаду помидоров, гороха и мелиссы.

Чтобы лучше понять молодое поколение, проводятся разные исследования. Например, не так давно мы делали обозрение исследования ценностей поколения.

Сегодня предлагаю поговорить об интересах.

В совместном исследовании Российского общества «Знание» и ВЦИОМа о потреблении просветительского контента среди молодежи от 16 до 35 лет удалось выявить популярность таких тем, как:

наука — 74% респондентов;

психология и история — по 69%;

урбанизм — 41%;

софт скилы — 39%;

современное искусство — 34%;

журналистика — 26%;

мода — 25%.

Чтобы лучше понять молодое поколение, проводятся разные исследования. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

При этом в целом просветительский контент потребляет почти 80% россиян от 16 до 35 лет, как следует из опроса.



Аналитики платежной системы «Мир» также провели свое исследование аудитории в возрасте от 14 до 24 лет, чтобы выяснить, чем она увлекается:

«Больше всего из тем молодежь привлекают иностранные языки, в первую очередь самых юных представителей поколения, а также информационные технологии и психология. Более старшие респонденты значительно реже остальных отдают предпочтение занятиям музыкой. Меньше всего опрошенные интересуются культурой и правом. Чем старше зумеры, тем чаще они расслабляются перед телевизором и больше увлекаются подкастами, но реже смотрят каналы блогеров и знаменитостей, а после 21 года меньше слушают музыку».

Саморазвитие важно выделять как отдельный интерес, стиль жизни



По итогам ежегодного фестиваля PROинтерес, который проходил в Татарстане в мае 2023 года на платформе Round, мы собрали статистику, основанную на общих данных участников.

Во-первых, пол. Около 58% пользователей — это девочки. Мальчиков — 31% (11% не указали пол). Как показывает наша практика, девочки более гибкие в этом плане, им легче заходить в новую систему, регулярно выкладывать контент. Возможно, это объясняется их интересом к теме саморазвития. Активная молодежь много времени посвящает именно этому направлению, причем понимает она его не так, как привыкли мы. Саморазвитие важно выделять как отдельный интерес, стиль жизни, он включает в себя гипертрофированное развитие продуктивности с прописанным поминутно расписанием, посещением мероприятий, ведением чек-листов по своим действиям и трансляцию деятельности. Не у каждого взрослого будет такое плотное планирование.

Отсюда и тяга к наставникам у молодежи. Еще один глобальный тренд. Продюсеры аккаунтов, эксперты и наставники в узких нишах становятся спасением в мире безграничной информации. «Повтори мой путь и будешь, как я». А далее уже на рынке информации есть как добросовестные, так и не очень игроки.

Основные участники фестиваля — молодежь от 13 до 23 лет. Топ тем и интересов у них расположился следующим образом:

фотография — 75%;

экологичное строительство — 65%;

видеография — 63%;

графический дизайн — 48%;

инженерия — 31%;

садоводство — 29%;

рисование — 28%.

Девочки более гибкие в этом плане, им легче заходить в новую систему, регулярно выкладывать контент. Динар Фатыхов/realnoevremya.ru

Для нас и компаний-участников это прежде всего показатели зон роста — как через интересы можно подсвечивать иные сферы, иногда смежные, а иногда и как будто не связанные. Например, через интерес к фотографии можно учить не только искусству (рассматривать композицию или колористику), но и физике, начав с изучения строения фотоаппарата. Мы привыкли, что обычно софт скилы смежные и переходящие. Хотя на самом деле какие-то навыки из разряда хардов также могут быть применимы к нескольким сферам. И, учитывая разрозненность интересов молодежи, такой подход становится актуальным.



Агата, 15 лет (Казань):

— Я участвую уже второй год и не раз становилась победителем. Смогла получить наушники, смарт-часы, колонки, сертификаты на Ozon и другие ценные для меня награды. Я еще не определилась с профессией и за это очень люблю этот фестиваль, ведь благодаря ему я познакомилась со многими сферами жизни, попробовала себя в них и даже взяла некоторые на заметку. Мне запомнились задания «Машина Голдберга» (КАМАЗ), «Мудборд» (ВТБ), «Школа Будущего» («Татнефть») и «Экологичная заправка» («Сетевая компания»). В следующем году я планирую не просто участвовать в этом фестивале, но еще и друзей позвать!

Алсу Нуриева, начальник кадровой службы шинного комплекса Kama Tyres (участвует в фестивале второй год подряд):

— В шинном бизнесе компания уделяет большое внимание профориентации. Шинное производство специфично и поэтому важно сформировать интерес и положительное отношение к потенциальному месту работы в будущем у школьников и студентов. Данный фестиваль привлек внимание шинного бизнеса своим креативным подходом и персонализированной профориентацией, что делает его привлекательным среди молодого поколения для осознанного выбора будущей профессии. Были приятно удивлены интересом со стороны участников, проявившим свои способности при выполнении нашего задания по созданию модели шины в 3D-программах. Важно поддерживать возникший интерес к шинному производству в следующие годы, так что будем рады дальнейшему сотрудничеству. Для каждой компании-участника мы направляем свой список смежных компетенций-интересов. Они могут увидеть, какие еще задания интересуют тех, кто поучаствовал в их конкурсе. Очень интересные портреты аудитории иногда получаются. Есть с чем работать дальше и глубже.

Лениза Хурматуллина, директор департамента развития персонала ПАО «КАМАЗ»:

— Завод дважды принял участие в профориентационном фестивале, а в 2023 году выступил генеральным партнером мероприятия.

Принимая во внимание особенности молодого поколения, считаем, что к детям нужен особенный подход: обращение, донесение информации через гаджеты и социальные сети в коротком, ярком формате. Фестиваль через мобильное приложение предлагает персональную профориентацию для молодежи посредством узнавания своих сильных сторон, формирования профессиональных интересов, ознакомления с компаниями, их направлением деятельности, основными профессиями. Для нас это возможность познакомить подростков с заводом, заложить базу для позитивного отношения к компании. Важно, чтобы каждый ребенок, проявивший интерес к автогиганту, мог получить дельный совет и опубликовать свою работу, а также получить уникальный шанс продолжить общение с представителями компании. Именно для этих целей на платформе приложения мы создали свой аккаунт.

Заинтересованность в детальной проработке и потребность в коммуникации с молодежью демонстрируют и сами компании. «Татнефть», например, возглавляет направление экологии в рамках нашего фестиваля. В этот раз победителям их конкурса «Школа будущего» в Round удалось побывать на личной встрече с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым в рамках Нефтяного саммита республики 2023 года. Поделюсь ссылкой на проект одного из призеров: он выполнен в «Майнкрафте», популярной игре для подростков. Здорово видеть, как встречаются два мира. Здесь ребята, используя привычные для себя инструменты, реагируют на вызовы современности.



предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса РТ

Как мы видим, очень сложно, а может, и совсем невозможно сделать какой-то единый рейтинг интересов и увлечений, как это могло бы быть 10—15 лет назад. Потому что мир стал намного разнообразнее, возможности выражать себя и пробовать себя тоже стали бескрайними во многом благодаря соцсетям и интернету. Раскрыть свою индивидуальность — вот что важно для современной молодежи. Поэтому персонифицированный подход, создание среды и возможностей, максимальная поддержка и принятие, кажется, и есть то самое необходимое от старшего поколения.

Галина Ахмерова