Галина Ахмерова: «Молодые сотрудники заинтересованы в компаниях, разделяющих их ценности»

Эксперт — о главных трендах рынка труда и запросах наиболее работоспособной группы России

Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

Молодежь в России должна стать драйвером экономического роста, но, чтобы заманить ее на рынок труда, нужно учитывать ценности и убеждения молодых людей, подчеркивают эксперты. Пока же интересных молодежи рабочих мест российская экономика предлагает не так много. Как считает основательница фонда развития доступности современного образования «Дарвин» и создатель платформы Round Галина Ахмерова, через пару лет главными трендами на рынке труда будут well-being, work-life баланс, а также расширенные запросы к ДМС и поддержке от работодателя. Подробнее об этом колумнист «Реального времени» рассказывает в очередной авторской колонке для нашего издания.

Ставка на молодежные ценности

В апреле Институт изучения детства, семьи и воспитания опубликовал результаты ежегодного мониторинга ценностных ориентаций учащихся (14—18 лет) и молодежи (19—35 лет) России.

Для 60% учащихся активная жизненная позиция не является приоритетом, а главной ценностью большей части опрошенных учащихся (61%) и молодежи (65%) стало здоровье — как физическое, так и психическое.

В топ-5 ценностей молодежи также вошли:

наличие верных друзей (указали 46% учащихся и 32% молодежи соответственно);

активная деятельная жизнь (40%; 34%);

любовь (36% и 36%);

материально обеспеченная жизнь (35%; 41%);

Фото: Максим Платонов

Дополнительно в рамках исследования были отмечены также такие ценности, как:

интересная работа (27%; 31%);

счастливая семейная жизнь (27%; 40%);

уверенность в себе (24%; 21%);

свобода (23%; 16%).

Несмотря на то, что поколенческую теорию Нила Хоу и Уильяма Штрауса в России не слишком любят, она отражает изменения по возрастным сегментам. Вот и смотрите, что будет в тренде через пару лет по запросам наиболее работоспособной группы России. Судя по всему на первый план выйдут well-being, work-life баланс, а также расширенные запросы к ДМС и поддержке от работодателя, поскольку молодые сотрудники заинтересованы выбирать компании, разделяющие их ценности.

Что видит подросток-выпускник на ярмарках вакансий?

Исследований на соответствие компаний ценностям молодежи в России практически нет, а те, которые есть, рассматривают чаще всего только определенный сегмент передовых работодателей. Причем даже крупный бизнес иногда не задумывается о пересмотре своего позиционирования и не переходит от стадии «кадровик» до «HR и привлечение талантов».

Фото: Максим Платонов

По своему опыту общения с молодежью мы видим их желание больше понять и узнать о современном рынке. Но что видит подросток-выпускник, посещая ярмарки вакансий и дни открытых дверей? Буклеты с канцеляризмами и выступления спикеров, на которые их завели силой.

Причем работодатель старается изо всех сил, выделяет бюджеты, продумывает типографию, направляет лучших сотрудников! А на практике выходит вновь столкновение двух поколений и непонимание запросов друг друга.

Мы с фондом развития доступности современного образования «Дарвин» выступаем посредником в такой коммуникации, переводчиком для обеих сторон. Потихоньку наши усилия дают результаты. 17 апреля мы запустили уже второй, ставший ежегодным фестиваль по развитию навыков «PROинтерес». Приятно видеть, что есть компании, доверяющие нам и смотрящие в будущее вместе с нами: уже повторно наши партнеры — «Татнефть», Kama Tyres, а также КАМАЗ, ставший генеральным партнером фестиваля в этом году.

Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

Ценные идеи и возможность новой коммуникации с молодежью

Своей целью мы видим создание возможности для школьников республики и всей России заочно познакомиться с компаниями и увидеть их в новом свете: задание банка ВТБ — собрать мудборд для видеоролика «ВТБ — банк для молодежи»; «Сетевая компания» ищет идеи у молодого поколения по реализации заправок будущего; Казанский жировой комбинат растит юных агрономов; БКК напоминает, что они одни из немногих пекут на закваске; а Центр компетенций НТИ по большим данным МГУ учит, как собрать первое резюме без опыта работа. Дополнительно в каждом задании размещена карточка в формате инфографики для более детального изучения деятельности представленной компании.

Компании получают ценные идеи и возможность новой коммуникации с молодежью, а ребята в это время и современные навыки прорабатывают, и наводят справки. Лучшим участникам, конечно, материальные подарки: колонки, станции Алисы, фитнес-часы, различные наборы для хобби. Мотивация может начинаться с материального, а уже после можно дорастить ее до ценностного уровня. Подростки, например, хотят обычно заработать, а при участии в фестивале они формируют логическую связку, что за их навыки и таланты можно получить выгоду (которая впоследствии будет конвертироваться в зарплату).

Фото: предоставлено Галиной Ахмеровой

Приятно, что нас также поддерживает и государство в лице правительства республики Татарстан. К министерским заданиям для школьников прибавилась активность для педагогов — конкурс наставников, конечно, также с подарками. Мы верим, что экосистемный подход со всех сторон позволит сделать образование доступным для всех участников процесса, поэтому нуждаемся в поддержке от каждого звена.

В этом году фестиваль расширил свою аудиторию. После успешного опыта работы с подростками, мы выходим на студентов ссузов и вузов. К ним будем заходить с платными стажировками от компаний-партнеров и проводить интеллектуальные игры.

Хочется напомнить, что рынок соискателей активно омолаживается, а привлекать заинтересованных и инициативных сотрудников станет еще тяжелее в силу демографической ямы в стране. Сейчас это глобальный вызов для всех сторон, я верю, что совместными усилиями мы найдем возможность понимать друг друга и с уважением относиться к ценностям каждого участника: государства, работодателя и соискателя.

Галина Ахмерова