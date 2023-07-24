Административно-территориальное деление Крымского ханства

Из истории крымских татар, династии Гераев и потомков Джучидов

Фото: использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Одним из крупнейших государств, наследников Золотой Орды, было Крымское ханство — часть большого этнокультурного пространства на обширном участке Евразии. Ханы из крымской династии Гераев являлись потомками Джучидов, поэтому их представители правили в Казанском и Астраханском ханствах. Институт истории им. Марджани выпустил новое издание пятитомника «История крымских татар». Третий том посвящен одному из ключевых исторических этапов развития этого народа — периоду Крымского ханства (XV—XVIII вв.). Полных и завершенных исследований по крымским татарам до сих пор не было, новая книга татарстанских авторов заполняет некоторые пробелы в истории этого тюркского народа.

11.2. Административно-территориальное деление Крымского ханства

Р.Р. Абдужемилев

Вопросы административно-территориального устройства Крымского ханства согласно временным рамкам требуют детального и систематического изучения. Множество документальных источников показывают, что в разные периоды прилегающие друг к другу земли были поделены по определенным принципам. Обусловлено это было такими факторами как:

природный — географически удобное расположение административной единицы; этнический — традиции расселения согласно родоплеменной принадлежности населения Крымского полуострова; политический и экономический факторы — управление путем деления территорий на административные единицы среднего уровня (кадылыки, уезды, районы).

Говоря о поселениях в окрестностях территории, важно понимать, как они формировались. Для того, чтобы обрисовать в общих чертах картину районов, наглядным средством будет являться картографический материал. Прослеживая исторические этапы формирования административно-территориального деления, мы тем самым сможем определить систему его современного административно-территориального устройства. Эта проблема не изучалась детально в плане периодизации. Данный параграф будет являться попыткой рассмотреть общую картину административно-территориального деления региона.

С налаживанием и широким развитием торговых отношений, а также с появлением Великого Шелкого пути образуются стоянки, затем и большие поселения. Крым был одной из важнейших точек на пути транспортировки товаров. Товары, прибывавшие в Крым с Востока, перевозились через генуэзские поселения в Европу. Основными центрами Великого Шелкового пути в Крыму были такие города, как Карасубазар, Солхат, Кефе. На основе археологических раскопок А. Гаврилова зафиксировано, что в Крыму с ХIII по ХV вв. имелись поселения (от Карасубазара до Солхата), в которых обнаружены остататки золотоордынской культуры: Пролом (ХIV—ХV вв.), Айлянма (ХIV—ХV вв.), Танагельди (ХIII—ХV вв.), Текие (ХIII—ХV вв.), Бурундук (ХIII—ХV вв.), Ак-Чора (ХIV—ХV вв.), Кокташ (ХIV—ХV вв.), Орталан (ХIV—ХVIII вв.) и др.

В основе административно территориальной структуры золотоордынского периода лежала родоплеменная организация населения. Так, формировались территории бейликов, земли которых принадлежали знатным родам Крыма: Ширинам, Аргынам, Барынам, Кипчакам. Именно они в дальнейшем заложат фундамент для административно-территориального деления в рамках Крымского ханства. Привилегированному в Крыму роду Ширинских принадлежали обширные земельные владения, которые простирались от Перекопа в сторону Азова. Некоторые земли закрепились за родом Ширин повелением крымского хана: при деревнях Орталан, Топлы, Сартана и Сала.

Некоторые сведения касательно административно-территориального деления Крымского ханства содержатся в ярлыках и хаттах (письмах) Крымского ханства. В частности, в титулатуре (элькаб) Гераев указан ряд наименований земель и народов, находившихся под управлением ханства: «sаnsiz kор Таtаг» («бескрайнее множество татар»), «заgissiz Кор Nоgау» («бесчисленные ногаи»), «Таt bilе Таvgас» («таты с тавгачами»), «Таg аrа Сегkес» / «Таv turаqlау Сеrkаs» («горные черкесы»). В самой повествовательной части документов подобного рода также немало маркеров: «мурзы Большого Ногая», «мурзы Малого Ногая», «мурзы бея Ширина», «мурзы бея Мангыта», «бей Аргына», «бей Барына», «бей Седжевута». Среди подвластных территорий в отдельных документах помечен и «Аккерманский юрт». Административный центр государства, «центр решений халифата», «столица» или «Крымский Престол», находился в Бахчисарае, где располагалась ханская резиденция.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Средними административно-территориальными единицами Крымского ханства были каймаканства (наместничества, уезды). Каймакам — наместник, помощник, товарищ губернатора, наместник великого визиря, каймакамлык — наместничество, звание и обязанности указанного лица. Каймаканства в свою очередь делились на кадылыки (судебные округи на основе шариата). Кадылык (или каза) — звание, обязанность судьи, так назывались прежде несколько деревень, относящихся по делам к одному кадию; округ такой управлялся агой и назывался «агалык», несколько агалыков подчинялись воеводе). Казы/кады — кадий, духовный судья, кадыаскер — войсковой судья, великий судья, самая высшая должность в духовной иерарахии, ведет к званию муфтия. Подобное деление основывалось на исламско-османской модели территориальной организации. Каймакам (от арабского «постоянное место») являлся наместником подконтрольной ему территории. Во главе кадылыков (или каза) стояли кадии — мусульманские судьи-чиновники, назначавшиеся правителем и вершившие правосудие на основе шариата (свода мусульманских законов).

Наименования административных единиц следующего уровня: шехир (город), кент (городок), къарйе/сала/кой — село, деревня, къасаба (поселение).

Бей получал грамоту на звание кади от казы-аскера, и юрисдикция его не подчинялась хану. Дворянство имело свои особые суды, решения которых утверждались казы-аскером, который руководствовался при этом советами муфтия. Хан назначал кадиев в собственном кадылыке, османский султан — в четырех своих кадылыках (Кефе, Судак, Мангуп и Ени-Кале). С появлением городов, появились и особые городские судьи шеэр-кади, назначавшиеся кади-аскером. На суде этих шеэр-кади в качестве надсмотрщика присутствовал помощник кади-аскера наиб.

Кадылыки в Крыму формировались:

по географическому принципу — удобное местоположение, границы маркировались по природным объектам (река, долина, гора, полуостров, озеро) — Кучюк-Карасувский, Зуйский, Борульчанский, Салгирский, Орта Чонгарский, Таманский, Тарханский, Арабатский кадылыки и др.; от названий крупных населенных пунктов — Карасубазарский, Бахчисарайский, Кезлевский, Судакский, Кефинский кадылыки и т. д.; по принципу деления на бейлики (золотоордынская система) — Ширинский, Мангытский, Аргынский кадылыки.

Французский дипломат в Крыму (1753—1757) и политический деятель ХVIII в. Ш. Пейссонель отмечал: «Разделение земель и поместные законы в Крыму почти те же самые, что и во Франции в начале монархии. Все земли в Крыму разделены на поместья, принадлежащие дворянам; или прикрепленные к должностям, или в виде достояния простолюдинов, разночинцев. Известное число поместий и деревень образует кадылык или уезд».

В Крымском ханстве имелось 46 кадылыков. Кадылыки (казалар) Крымского ханства в ХVII-ХVIII вв.: 1) Абди Олан; 2) Акмесджид; 3) Аргын; 4) Багчесарай; 5) Беш Кабак; 6) Бучла (Почла); 7) Бурульча; 8) Бойнак; 9) Четерлик; 10) Чонгар; 11) Чуйинчи; 12) Даир; 13) Диб Чонгар; 14) Диб Тархан; 15) Эски Кырым; 16) Ферахкерман; 17) Гёзлеве; 18) Карадиль; 19) Каракурт; 20) Карасу; 21) Карасу Тамак; 22) Кырым; 23) Кучюк Карасу; 24) Мангыт; 25) Нехр-и Кабартай; 26) Нехр-и Алма; 27) Нехр-и Бештерек; 28) Нехр-и Булганак; 29) Нехр-и Качы; 30) Нехр-и Салгыр; 31) Нысф Карасу; 32) Нысф Тамак; 33) Орта Чонгар; 34) Рибат (Арбат); 35) Сакал; 36) Самарчык; 37) Султан; 38) Шейх-Эли; 39) Ширин; 40) Тархан; 41) Ташлы; 42) Ташлы Булга; 43) Тепе Чокрак; 44) Олан-Эли; 45) Яшдаг; 46) Завие Кыпчак.

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По переписи, произведенной по приказу хана Менгли Герая II около 1740 г., в Крыму оказалось 48 кадиликлер, или судебных округов (присутствий, камер), 9 городов и 1 339 замков или деревень. Названия кадиликлер следующие: 1) Ор-Капуси, или Перекоп, 2) Сакал, 3) Сеид-Эли, 4) Нусуф, 5) Тамак, 6) Беш-Паре, 7) Бочалы, 8) Шейх-Эли, 9) Сейдлер, 10) Кутеш, 11) Четерлык, 12) Самарджик, 13) Караул, 14) Менгит, 15) Каракуд, 16) Диптархан, 17) Бойнак, 18) Гьюзлеве, или Гёзлеве, 19) Чонгар, 20) Рибат, или Арабат, 21) Керш Беш-Пармак, 22) Орта-Керш, 23) Дип-Керш, 24) Енги-Кале, 25) Мангут, или Манкуп, 26) Судак, 27) Кьеффе, или Каффа, 28) Эски-Крым, 29) Ширин, 30) Ичэли, 31) Аргун, 32) ТашЭли, 33) Карасу, 34) Кучук-Карасу, 35) Жагмурчи, 36) Чоунче, 37) Салгир, 38) Таклы, 39) Даир, 40) Карагёз, 41) Завие, 42) Улан, 43) Буралчи, 44) Акмесджид, 45) Такетлы, 46) Багча-Сарай, 47) Качи, 48) Балуклава. Из них первые девятнадцать лежат в равнине, т. е. севернее Салгира и Булганака, пять следующих на Керченском полуострове, а последние 24 в горной, обильной водой части Крыма.

При последнем крымском хане, Шагин Герае, Крымский полуостров разделялся на шесть каймаканств (провинций):

Бахчисарайское, Акмечетское, Карасубазарское, Кезлевское (Евпаторийское), Кефинское (Феодосийское), Оркапинское (Перекопское).

Ногайские степи за Ор-Капу, хотя принадлежали к ханству, но роды, на них обитавшие, татары и киргизы, не составляли уездов, а в своих подвижных кочевьях были подчинены сераскирам из рода Гераев и мурзам своего племени.

Крымское ханство на полуострове состояло из шести каймаканств, или провинций: Бахчисарайское, Акмечетское, Карасубазарское, Кезлевское, Кефинское и Оркапинское (Перекопское). Административными центрами каймаканств являлись крупные города Крымского ханства. Каймаканства состояли из кадылыков, которых насчитывалось 42, по данным камерального описания Крыма (1784 г.). Состоянием на период с ХVII в. по ХVIII в. в Крыму общее количество кадылыков было 46. По данным Ш. Пейссоннеля (ХVIII в.), насчитывалось на полуострове 48 кадылыков.

Все каймаканства разделены были на кадылыки и уезды в следующем порядке:

I. Бахчисарайское каймаканство, имеет кадылыки: 1) Бахчисарайский, в котором 85 деревень; 2) Мангупский 97; 3) Каракуртский — 64; 4) Салгирский 11; 5) Муфти-Арпалытский 12; 6) Кача-Беш-Пареси 24. Итого: 293 деревни.

II. Акмечетское каймаканство, имеет кадылыки: 1) Акмечетский, в котором 58 деревень; 2) Юкары-Ичкийский — 24; 3) Ашагы-Ичкийский 24; 4) Даирский 28; 5) Ташлы-Шейх-Бешпареси 6; 6) Ташлынский — 43; 7) Зуинский 13; 8) Чуюнчик-Бешпареси — 11; 9) Салгирский 2-й — 35. Итого: 242 деревни.

III. Карасубазарское каймаканство, имеет кадылыки: 1) Карасубазарский — 45 деревень; 2) Тепе-Чонгарский — 51; 3) Орта-Чонгарский — 33; 4) Насынский 49; 5) Аргинский 26; 6) Бурулчанский — 26; 7) Бочалатский 14; 8) Кучюк-Карасувский 55; 9) Тамакский 44. Итого: 342 деревни.

IV. Кезлевское, имеет кадылыки: 1) Кезлевский — 27 деревень; 2) Бойнакский — 22; 3) Тарханский — 46; 4) Мангытский 59; 5) Шейхэльский — 40. Итого: 195 деревень.

V. Кефинское, имеет кадылыки: 1) Кефинский — 2 деревни; 2) Судакский — 20; 3) Ширинский 40; 4) Тепе-Керчинский 37; 5) Орта-Керчинский 42; 6) Арабатский 50; 7) Эски-Крымский 26; 8) Баш-Кабальский 6; 9) Колечский — 10. Итого: 233 деревни.

VI. Орское, имеет кадылыки: 1) Орский — 1 деревня; 2) Кырк-Баульский 25; 3) Караульский 45; 4) Сакальский — 31; 5) Самарчикский — 29; 6) Чемерлыкский — 40. Итого: 169 деревень.



Ор-бек — в его обязанности входили поддержание внешней безопасности государства, контроль за сохранностью его границ. Осуществлял постоянный надзор за всеми ордами ханства за пределами Крымского полуострова. Резиденция располагалась на севере в местности Ор (Перекоп). Ор-бей, то есть комендант и губернатор крепости Ор-Капы (Перекопа), который тоже назначался из рода Гераев. По запорожским документам известно, что Ор-бей вместе с Перекопским каймаканом участвовали в пограничных делах с Россией, Запорожьем и Польшей.

Кроме исчисленных уже на полуострове, в каймаканствах, деревнях и городах, к ханству принадлежат: «жительствующие подвижными аулами в степях за Перекопскою линею, киргизы Куртского и Ногайского поколений». Они находятся в следующих кочевьях или жилищах: 1) в жилище Аирга, в котором 30 семейств, т. е. кибиток; 2) Колла — 27 семейств, 3) Куича — 19 семейств, 4) Туркмен — 36 семейств, 5) Ногай-Кыргиз — 22 семейства, 6) Джау-Кыргиз — 13 семейств, 7) Чауры-ус — 30 семейств, 8) Тант — 14 семейств, 9) Аонрат — 22 семейства. Всего: 198 кибиток.

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Все эти кочевья занимали степи прибрежные к Сивашу (Гнилому морю) и, следственно, были довольно далеко от настоящего Ногайского поселения у Молочных вод.

Из всех вышепоказанных данных можем извлечь заключение, что ханство Крымское, в собственном своем составе, т. е. в полуострове, без Тамана и Ногайских орд имело: 6 каймаканств, 44 кадылыка; в них: 7 городов, 1 474 деревни татарские, 53 деревни христианские, 9 кочевьев киргиз-ногайских; в них: 6 056 домов в городах и 16 660 домов в селах и аулах или кочевьях.

В Крымском ханстве Карасубазар был административным центром Карасубазарского каймаканства и находился под руководством калга-султана. Карасубазарское каймаканство было вторым по площади и занимало центральную и северо-восточную части Крыма: современные Джанкойский и Нижнегорский районы, часть Белогорского, Красногвардейского и Советского районов. Карасубазарское каймаканство включало в себя девять кадылыков (округов), общая численность деревень которых составляла 342. Это самое большое количество среди всех каймаканств, для сравнения: в Бахчисарайском их было 292, в Акмечетском 242.

Состоянием на 17 декабря 1783 г. каймакамом Карасубазарского каймаканства был Муртаза Ага. В состав Карасубазарского каймаканства (административный центр — город Карасубазар) входили девять кадылыков:

Карасубазарский кадылык — 45 сел;

Аргынский кадылык — 26 сел;

Бурульчанский кадылык — 25 сел;

Кучюк-Карасувский кадылык — 55 сел;

Дип-Чонгарский кадылык — 51 село;

Орта-Чонгарский кадылык — 33 села;

Насыпской кадылык — 49 сел;

Бочалатский кадылык — 14 сел;

Тамакский кадылык — около 14 сел;

Всего: 312 сел.

Границы Карасубазарского кадылыка выглядели следующим образом: на севере — село Молла-Эли, на юге — село Казанлы, на западе — село Бахчи-Эли, на востоке — Мурзакой.

Историк Н. Кавак, обработавший большой объем документов по Крымскому ханству, дает перечень деревень Карасубазарского кадылыка за период 1683—1744 гг. (многие из них ныне неизвестны): Ак-Кая, Аргын, Ашагы Бешаран, Ашагы Осма, Айланма, Аталык, Айтоган, Айтудан, Азберди, Бахчи-Эли, Бешуй, Борасхан, Борус, Буджакъ, Бурульча, Бурундук, Бустурча, Барын, Джанкой, Челеби-Эли, Джемрек, Чардаклы, Хаджылар, Карабай, Карасубаши, Катырша-Сарай, Казанлы, Кырда-Эли, Кучюк Янкой, Молбай, Молла-Эли, Мурзакой, Хайман, Сабах-Эли, Салгыр, Сенизек, Султан, Терекли Шейх-Эли, Тогай, Толга, Тама, Т&бен-Эли, Тёбен-Сарай, Танагельди, Яман Чёль Шейх-Эли, Ени-Сала, Юкары Бешаран, Юкары Тайган.

Перечень деревень Карасубазарского кадылыка, согласно Камеральному описанию Крыма: Мамбет-Улан,Тайган, Буюк Тайган, Юкары Тайган, Куртлук, Могулбай, Темишлык, Кышлав баши, Енисала, Тама, Баши, Алчин, Султан-Сарай, Мусабей, Джемрик, Алджулар, Багадыра Бий-Эли, Ак-Сарай, Соллар, Кая-Эли, Айланма, Бешевле, Чилмалык, Беярта, Сумпанджи, Секиен, Карабай, Джаулуш, Хаджылар, Аргынчик, Молла-Эли, Алитай, Окчу Хаджылар, Кая, Шейх-Эли, Чоту, Ашагы Чоту, Джелаир Чоту, Эшкен, Таймас, Джабу, Муин, Чонбай, Кули-Оба, Кожункул.

использована realnoevremya.ru иллюстрация из книги «История крымских татар»

Принимая во внимание нынешнее административно-территориальное деление Белогорского района, стоит отметить, что с востока с Карасубазарским кадылыком граничил большой по площади Ширинский кадылык Кефинского каймаканства. Стоит отметить, что деревни Кокташ, Текие, Катырша-Сарай, Мурзакой, Азамат, Бурундук, Танагельди, Карабай, Джафер, Азберды, входящие ныне в состав Белогорского района Крыма, находились в границах Ширинского кадылыка Кефинского каймаканства. На западе от Карасубазарского кадылыка располагался небольшой Зуйский кадылык Акмечетского каймаканства.

Ногайская Орда состояла из четырех орд: Едисанской, Джамбойлукской, Едичкульской и Киргизской.

В древних актах Едисанцев называли Джетысан, Этсан, Джембулуковцев — Энбуйлук Дженбойлук, а Едишкульцев — Джетыскул. Семь главных колен, из которых состояли ногайцы, подвластные крымскому хану, в Западном и Восточном Ногае и на Кубани: 1) Едишкул (по Клееману, Едишкулл-мулти), 2) Джембойлук (Джамбойлук), 3) Едисан (Едсан-мулти), 4) Казай-аул (Казайолу), 5) Наурус-аул (Науроуселли), 6) Кюргез, 7) Каспалладолу (Касполат-аул).

Едисан, или Западный Ногай, — территория между Бугом и Днестром, с юга ограничена Черным морем, а с северо-запада отделяется от Польши Колымой и Егорлыком. Местность у Озю, или Очакова, между Бугским лиманом и Делиголем, принадлежит туркам. Остальная территория находится под властью крымского хана. Протекающие реки: Аксу (Буг), Турла (Днестр), Кодыма и Чапчаклы, Большая и Малая Березань, Улуг и Кучюк-Делигель (Телиголь); Егорлик, Ташлик, Мангул, Коморул, Курчаган. Здесь имеются поселения Балта (город на Кодыме), Дубасари (городок на Днестре), Енги-дуни, Возия, Качибей (вблизи устья Днестра).

Буджак, или Бессарабия, находится между Днестром и Дунаем, Черным морем и Молдавией. Большая часть принадлежит Крымскому ханству. Аккерман, у берегов Черного моря, Килия, Исмаил, на Дунае, Бендеры — под владычеством османов. Главные реки: Дунай и Турла (Днестр), Когыльник, или Кундук, Ботна, или Каушан (впадает в Днестр), оба Ялпуга, Кугна, два Салкуза (впадают в Дунай), Катлабуга, оба Ташлыка. Поселения: Каушан (город на правом берегу р. Ботна), Буджак (деревня на Днестровском лимане), Паланка (крепостца на Днестре), Татар-Бунар (город на Когыльнике), Тобак (городок у озера Ялпуш), Салкуца (на реке Ботне, вблизи Каушан).

Выводы

Суверенный статус Крымского ханства с древними традициями государственности прослеживается в становлении административно-территориального деления Крымского ханства. Его ядро составлял Крымский полуостров, который являлся центром страны, «местом принятия решений». Фундамент деления был заложен еще в золотоордынские времена, когда управление поселениями осуществлялось путем единения кланово-племенных групп. Так, формировались бейлики, вокруг которых скапливались поселения.

Вместе с тем деление испытало на себе влияние и чингизидской модели управления, перенятой и унаследованной ханами из династии Герай. В сфере управления и подчинения калги-султана и нуреддин-султана находилась определенная часть территорий. С вхождением ханства под покровительство Османской империи на правах халифата многие традиции последней были переняты и в Крыму. Система деления на каймаканства и кадылыки аналогична с османской также, как и появление ряда должностей в администрации ханства. Помимо земель Крымского полуострова, власть в Крымском ханстве распространялась на владения ногайских племен, не имевших собственного управленческого аппарата.

После аннексии Крымского ханства в 1783 г система каймаканств и кадылыков упразднена, она была заменена системой административно-территориального деления Российской империи. Центром Таврической области (1784—1802), созданной в 1784 г. по указу Екатерины II, был город Карасубазар. Можно предположить, что такой статус города был обусловлен рядом причин:

1) в преддверии ликвидации Крымского ханства ключевые события происходили в районе Карасубазара, именно здесь новоявленная имперская власть нашла определенную долю поддержки в среде крымской знати;

2) на тот период Карасубазар являлся вторым городом по численности населения после Бахчисарая; однако бывшая столица Крымского ханства не подходила в качестве областного центра в связи с тем, что имелась вероятность восстановления ее бывшего статуса. Столица области из Карасубазара была перенесена в Симферополь (новое название Акмесджита) в том же 1784 г. Новая власть решила создать новый и контролируемый только ею центр управления. Таврическая область была разделена на шесть уездов: Симферопольский, Феодосийский, Евпаторийский, Перекопский, Днепровский, Мелитопольский. Деревни бывшего Карасубазарского каймаканатства разделились между Симферопольским, Феодосийским и Перекопским уездами. В 1802 г. образована Таврическая губерния (1802—1921), уезды которой делились на волости.