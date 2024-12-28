ВВП России за III квартал 2024 года составил 49,5 трлн рублей

Фото: Сейтумерова Анна

По данным Росстата, объем валового внутреннего продукта (ВВП) России за третий квартал 2024 года достиг 49,5 трлн рублей. В физическом выражении ВВП увеличился на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, при этом дефлятор составил 6,6%. Об этом сообщили в ТАСС.

Рост физического объема ВВП обусловлен увеличением внутреннего конечного спроса, включая расходы на конечное потребление, которые возросли на 5,9%, и валовое накопление, увеличившееся на 6,4%.

Основным фактором роста расходов стало увеличение затрат домашних хозяйств на 6,5% и рост расходов государственного сектора на 4,5%. Кроме того, валовое накопление капитала выросло на 10,1%, несмотря на снижение прироста запасов материальных оборотных средств.



Напомним, что, согласно аналитической записке Счетной палаты, госдолг России на 1 октября 2024 года составил 26,7 трлн рублей, что на 1,1 трлн рублей (или 4,3%) больше по сравнению с началом года. Это эквивалентно 13,6% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны.



Анастасия Фартыгина